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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रामायण' से तोड़मरोड़ की तो होगा विरोध', रामलीला महासंघ ने रिलीज से पहले मेकर्स से की ये मांग

'रामायण' से तोड़मरोड़ की तो होगा विरोध', रामलीला महासंघ ने रिलीज से पहले मेकर्स से की ये मांग

लव कुश रामलीला कमेटी के प्रेसीडेंट अर्जुन ने कहा कि अगर नितेश तिवारी वाली 'रामायण' में कुछ भी तोड़मरोड़ की गई थी तो जमकर विरोध होगा.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 07 Sep 2026 03:18 PM (IST)
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नितेश तिवारी की 'रामायण' को लेकर चर्चा बड़े लेवल पर है. फिल्म इस साल दिवाली पर रिलीज होगी. फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है. हालांकि, ट्रेलर रिलीज के बाद ट्रोलिंग भी हुई. ट्रेलर के कुछ सीन्स को लेकर आलोचना की गई. तभी रामलीला महासंघ ने मेकर्स को पत्र लिखकर जवाब मांगा और फिल्म की रिलीज से पहले स्पेशल स्क्रीनिंग की डिमांड की. रामलीला महासंघ का कहना है कि अगर 'रामायण' के साथ कुछ भी तोड़मरोड़ की गई तो प्रदर्शन होगा.

'रामायण' का करेंगे विरोध
लव कुश रामलीला कमेटी के प्रेसीडेंट अर्जुन कुमार ने रणबीर कपूर की 'रामायण' को लेकर रिएक्ट किया. उन्होंने कहा कि रामलीला महासंघ रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' का विरोध करने के अपने निर्णय पर अटल है. उन्होंने कहा, 'हम फिल्म के मेकर्स को लिखे अपने पत्र के जवाब और फिल्म की रिलीज से पहले रामलीला आयोजकों की फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग के अपने फैसले पर कायम हैं. अगर फिल्म में मेकर्स रामायण से कुछ भी तोड़मरोड़ की तो हम इसका जोरदार विरोध करेंगे.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 07 Sep 2026 03:18 PM (IST)
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