'रामायण' से तोड़मरोड़ की तो होगा विरोध', रामलीला महासंघ ने रिलीज से पहले मेकर्स से की ये मांग

नितेश तिवारी की 'रामायण' को लेकर चर्चा बड़े लेवल पर है. फिल्म इस साल दिवाली पर रिलीज होगी. फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है. हालांकि, ट्रेलर रिलीज के बाद ट्रोलिंग भी हुई. ट्रेलर के कुछ सीन्स को लेकर आलोचना की गई. तभी रामलीला महासंघ ने मेकर्स को पत्र लिखकर जवाब मांगा और फिल्म की रिलीज से पहले स्पेशल स्क्रीनिंग की डिमांड की. रामलीला महासंघ का कहना है कि अगर 'रामायण' के साथ कुछ भी तोड़मरोड़ की गई तो प्रदर्शन होगा.

'रामायण' का करेंगे विरोध

लव कुश रामलीला कमेटी के प्रेसीडेंट अर्जुन कुमार ने रणबीर कपूर की 'रामायण' को लेकर रिएक्ट किया. उन्होंने कहा कि रामलीला महासंघ रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' का विरोध करने के अपने निर्णय पर अटल है. उन्होंने कहा, 'हम फिल्म के मेकर्स को लिखे अपने पत्र के जवाब और फिल्म की रिलीज से पहले रामलीला आयोजकों की फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग के अपने फैसले पर कायम हैं. अगर फिल्म में मेकर्स रामायण से कुछ भी तोड़मरोड़ की तो हम इसका जोरदार विरोध करेंगे.