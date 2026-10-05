जब रमेश तौरानी ने ठुकरा दी थी सुनील शेट्टी की फिल्म, फिर एक्टर का आया फोन तो लेनी पड़ी 2 मूवीज

बॉलीवुड के जाने-माने फिल्म निर्माता रमेश तौरानी ने 1990 के दशक में कई बेहतरीन फिल्मों को प्रोड्यूस किया और उस दौर में उन्होंने जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर जैसे चमकते सितारों के करियर को बूस्ट करने का काम किया था. उस दौर में जब अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ अपने करियर के अच्छे पड़ाव पर थे तो इस दौरान सुनील शेट्टी ने भी करियर शुरू किया था, जिसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ा था.

दरअसल, सुनील शेट्टी ने जब करियर शुरू किया था और कुछ एक फिल्में ही कर पाए थे तो उस समय प्रोड्यूसर रमेश तौरानी ने उनकी फिल्म लेने से इनकार कर दिया था और कहा था कि उनके पास जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर जैसे सुपरस्टार्स हैं और वो उनकी फिल्म नहीं लेंगे. हालांकि, बाद में उन्हें इस पर पछतावा भी हुआ था. इसके बारे में खुद रमेश तौरानी ने कोमल नाहटा के पॉडकास्ट में कहा.

रमेश तौरानी को सुनील शेट्टी की फिल्म ना लेने का पछतावा

रमेश तौरानी ने 90s की शुरुआत में बिजनेस संभाला था और इस दौरान उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं था. कोमल नाहटा के पॉडकास्ट में प्रोड्यूसर ने इंडस्ट्री डिप्लोमेसी से जुड़ी एक अहम सीख को याद किया और सुनील शेट्टी की फिल्म को लेने से मना करने वाले किस्से का खुलासा किया और कहा, 'मैंने फिरोज नडियाडवाला से दो पिक्चर्स लीं, 'राम शास्त्र' और एक अनिल कपूर की फिल्म थी. अनिल कपूर वाली पिक्चर बन नहीं पाई, तो हमने पैसा 'राम शास्त्र' के साथ एडजस्ट कर लिया.

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रमेश तौरानी आगे बताते हैं, 'जब मैंने दो फिल्में लीं तो उन्होंने सुनील शेट्टी और किसी और डायरेक्टर के साथ तीन नई मूवीज का एलान कर लिया. उस वक्त, सुनील शेट्टी इंडस्ट्री में नए थे और हमारे पास सुपरस्टार्स अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ थे. उन्होंने जिद की कि मैं वो तीन नई पिक्चर्स भी लूं, लेकिन मैंने मना कर दिया. मुझे नहीं चाहिए क्योंकि आपकी पिक्चर का हीरो सुनील शेट्टी है. उस वक्त हमें बेहतर समझ नहीं थी, क्योंकि हम भी 1990, 1991 में नए थे. हमें नहीं पता था कि हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था.'

रमेश तौरानी को सुनील शेट्टी का आया फोन

इसके बाद रमेश तौरानी बताते हैं कि बाद में सुनील शेट्टी के मैनेजर का फोन भी आया था और उन्होंने उनसे मिलने के लिए रिक्वेस्ट किया था. प्रोड्यूसर बताते हैं, 'एक घंटे में, मुझे जतिन राजगुरु का फोन आया, जो सुनील शेट्टी के सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा कि सुनील आपसे मिलना चाहते हैं. मैंने कहा, 'मोस्ट वेलकम.' मुझे नहीं पता था कि वो इसलिए मिलना चाहते थे क्योंकि मैंने वो बात कही थी. वो आए और बोले, सर, आप ऐसा मत बोलो कि आप सुनील शेट्टी की पिक्चर नहीं करोगे. मैंने कहा, ये सच है कि मैंने वो कहा था, लेकिन मैं आपकी दो पिक्चर्स खरीदूंगा.' हमने 'रघुवीर' (1995) और 'टक्कर' (1995) ली और उस घटना से मैंने सीखा कि इंडस्ट्री में क्या नहीं बोलना चाहिए.'

सुनील शेट्टी का प्रोफेशनल फ्रंट और करियर

बहरहाल, अगर सुनील शेट्टी की फिल्मी करियर के बारे में बात की जाए तो एक्टर ने साल 1992 में दिव्या भारती के अपोजिट पहली फिल्म 'बलवान' की थी. फिल्म खास कमाल नहीं दिखा पाई थी लेकिन इसमें दोनों की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया था. इसके बाद वो फिल्म 'मोहरा' में 1994 में नजर आए थे और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी. इसमें उनका गाना 'ना कजरे की धार' आज भी हिट है. इसके बाद एक्टर ने एक्शन से लेकर कॉमेडी तक लगभग हर जॉनर की फिल्में और दर्शकों को एंटरटेन कर खूब नाम कमाया.

वहीं, अगर सुनील शेट्टी के अब प्रोफेशनल फ्रंट पर नजर डाली जाए तो एक्टर को आखिरी बार 'वेलकम ट द जंगल' में देखा गया था. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी. वो 'हेरा फेरी 3' में नजर आने वाले हैं लेकिन अभी इस फिल्म पर काम रुक गया है क्योंकि परेश रावल ने इसे छोड़ दिया है.