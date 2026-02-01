‘एक मिनट का रोल भी चलेगा…’ ‘रंभा हो’ डांस वायरल होने के बाद कल्पना अय्यर ने मांगा काम

एक गाना, बिना किसी रिहर्सल का शादी वाला डांस और सिर्फ एक फोन से लिया वीडियो, बस इतना ही काफी था कि कल्पना अय्यर फिर से सबकी नजरों में आ गईं. सोशल मीडिया पर पिछले कुछ हफ्तों से उनका ‘रंभा हो’ वाला डांस वीडियो बहुत वायरल हो रहा है. ये वही गाना है जिसने 80 के दशक में उन्हें फेमस किया था.

वहीं अब, कल्पना ने इंडिया टुडे से बातचीत में बताया, 'मैं अपने दोस्त के बेटे की शादी में थी. वह मेरे बच्चे जैसा है. डांस बिल्कुल अचानक हुआ और मैंने कैजुअली सोशल मीडिया पर शेयर किया. कुछ ही घंटों में यह हर जगह फैल गया. मैं बहुत हैरान और आभारी महसूस कर रही हूं.'

गाना फिर से कर रहा ट्रेंड

बता दें कि ये गाना साल 1977 में आई फिल्म 'अरमान' का गाना है. इस गाने के ओरिजिनल वीडियो में भी कल्पना अय्यर ने डांस किया था. उनके हिट गाने ‘रंभा हो’ को नई जान मिली आदित्य धर की फिल्म धुरंधर में शामिल होने के बाद. कल्पना ने बताया कि गाना फिर से ट्रेंड कर रहा है, हालांकि उन्होंने अभी तक फिल्म नहीं देखी.

उन्होंने बताया, 'बहुत सारे दोस्तों ने मुझे क्लिप्स भेजी और कहा, ‘आपका गाना बज रहा है और हम आपको याद कर रहे हैं.’ यह देखकर मैं भावुक और आभारी महसूस कर रही हूं,' आदित्य धर को धन्यवाद देते हुए कलपना ने कहा, 'अगर कोई फिल्म मेरे गाने को इस तरह वापस लाती है कि नई पीढ़ी भी इसे गुनगुना रही है, तो मेरे लिए यह कोई कमाल की बात नहीं है. 70 साल की उम्र में मेरा गाना फिर से वायरल, किसने सोचा था? यह शानदार है.'

उम्र के मुताबिक जताई रोल की उम्मीद

कल्पना ने उम्मीद जताई कि यह उनकी फिल्म इंडस्ट्री में वापसी का रास्ता भी खोल सकता है. उन्होंने कहा. 'मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूं कि यह मेरे लिए नए अवसर लाए. मुझे इंडस्ट्री की बहुत याद आई स्टूडियो, उसकी खुशबू, सब कुछ. उम्मीद है यह एक नई शुरुआत है,'

कल्पना ने एक पॉडकास्ट में साफ कहा कि हम साथ-साथ के बाद उन्हें काम के ऑफर्स कम मिलने लगे. 'जब लोग कुछ खास तरह के रोल के लिए कास्टिंग करते हैं, तो मैं चाहती हूं कि कभी-कभार मुझे भी ध्यान में लें. मैं काम के लिए हमेशा तैयार रही हूं. मैंने कभी नहीं कहा कि मैं नहीं करना चाहती.'

किस तरह के रोल करना चाहती हैं?

उन्होंने ये भी बताया कि अब वे किस तरह के रोल करना चाहती हैं. उन्होंने कहा, 'मैं हमेशा उम्र के हिसाब से रोल ही चाहती हूं. अब इस उम्र में शॉर्ट्स पहनना सही नहीं लगेगा जबरदस्ती और अजीब लगेगा.' कल्पना ने कहा कि एक छोटा सा रोल भी चलेगा. 'मुझे बड़ा रोल चाहिए, ऐसा नहीं है. सिर्फ एक मिनट का रोल भी अगर मेरी उम्र के मुताबिक फिट हो, तो मैं क्यों ना करूं?'

कौन हैं कल्पना अय्यर?

बता दें कि कल्पना अय्यर 1980 और 90 के दशक में मशहूर एक्ट्रेस रही हैं. उन्होंने सत्ते पे सत्ता, बड़े दिलवाला, हम पांच, लाडला और अंजाम में कई स्पेशल डांस नंबर लिए. राजा हिंदुस्तानी में उनका 'परदेसी' गाना बहुत ही पॉपुलर हुआ था. कल्पना अय्यर ने लगभग 100 फिल्मों में काम किया.