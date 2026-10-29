करवा चौथ के खास मौके पर नमित मल्होत्रा की ‘रामायण’ का नया गाना ‘जुड़ी जोड़ी’ रिलीज कर दिया गया है. जैसा कि गाने के नाम से ही साफ है कि ये राम-सिया की जोड़ी के जुड़ने यानी उनके विवाह के पलों से संबंधित है.

इस गाने का संगीत ए. आर. रहमान ने बनाया है, वहीं इसके लिरिक्स डॉ. कुमार विश्वास ने लिखे हैं. कुमार विश्वास ने इस गाने में राम-सिया के प्रेम, उनके रिश्ते के भरोसे और श्रद्धा को शब्दबद्ध करने का भरपूर प्रयास किया है.

कहां रिलीज हुआ गाना?

भगवान राम और माता सीता की प्रेम कहानी से रूबरु करवाने वाले इस गाने को वर्ल्ड ऑफ रामायण और टी-सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है. इसके अलावा ये गाना सभी म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर भी स्ट्रीम हो रहा है. गाने में राम और सीता के विवाह के पलों के जरिए उनके रिश्ते में प्रेम, विश्वास और साथ निभाने के भाव को दिखाया गया है.

फिल्म ‘रामायण’ में रणबीर कपूर भगवान राम और साई पल्लवी माता सीता की भूमिका निभा रही हैं. गाने में दोनों के विवाह और उनके बीच के इमोशनल अटैचमेंट को दिखाया गया है.

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पांच भाषाओं में रिलीज हुआ गाना

‘जुड़ी जोड़ी’ हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में भी रिलीज हुआ है. इसके हिंदी वर्जन को श्रेया घोषाल ने गाया है. तमिल वर्जन में हीर, तेलुगु में सिरीषा भगवतुला, मलयालम में अमृता सुरेश और कन्नड़ वर्जन में पूजा वैद्यनाथ ने अपनी आवाज दी है.

लिरिक्स की बात करें तो हिंदी गाने के बोल डॉ. कुमार विश्वास ने लिखे हैं. वहीं, तमिल वर्जन के बोल कार्तिक नेथा, तेलुगु के राकेंदु मौली, मलयालम के विनायक शशिकुमार और कन्नड़ के कार्तिक सरगुर ने तैयार किए हैं.

फिल्म के मेकर्स ने सोशल मीडिया पर गाने का पोस्टर शेयर कर इसकी रिलीज की जानकारी दी. पोस्ट के साथ लिखा गया, ‘इस करवा चौथ पर ऐसे प्यार का जश्न मनाएं, जो हमेशा बना रहे और ऐसे रिश्ते का, जो दिव्य हो. ‘जुड़ी जोड़ी’ गाना अब रिलीज हो गया है.’

दो पार्ट में रिलीज होगी ‘रामायण’

नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही ‘रामायण’ में रणबीर कपूर और साई पल्लवी के अलावा यश रावण, सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण के रोल में नजर आएंगे. ये फिल्म दो पार्ट में रिलीज होगी. पहला पार्ट 5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में आएगा, जबकि दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में रिलीज होने की उम्मीद है. ये फिल्म दुनिया भर में आई मैक्स फॉर्मेट में हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज होगी. फिल्म को नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज ने डीएनईजी और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के साथ मिलकर बनाया है.