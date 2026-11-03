ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रामायण': लंदन में छाए रणबीर, साई और यश, विदेशों में 44.5 करोड़ रुपये के पार पहुंची एडवांस बुकिंग

'रामायण': लंदन में छाए रणबीर, साई और यश, विदेशों में 44.5 करोड़ रुपये के पार पहुंची एडवांस बुकिंग

'रामायण' की रिलीज से पहले रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी लंदन में फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं. वहीं, विदेशों में फिल्म की एडवांस बुकिंग को शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 03 Nov 2026 10:46 AM (IST)
Preferred Sources

रणबीर कपूर, यश, रवि दुबे और साई पल्लवी जैसे सितारों से सजी फिल्म 'रामायण' को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. ये 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. फिल्म की रिलीज में अब कुछ ही दिन बाकी हैं. ऐसे में इसकी स्टारकास्ट प्रमोशन में जुट गई है.

इसी सिलसिले में रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी फिल्म के प्रमोशन के लिए लंदन पहुंच चुके हैं. इस दौरान फिल्म के निर्देशक नितेश तिवारी और प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा भी उनके साथ नजर आए. इससे पहले फिल्म की टीम ने लॉस एंजिलिस में भी इसका प्रमोशन किया था. वहीं, विदेशों में फिल्म की एडवांस बुकिंग को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
भतीजे की मौत से टूटे हनी सिंह, पहुंचे जालंधर, नहीं रोक पाए आंसू!
भतीजे की मौत से टूटे हनी सिंह, पहुंचे जालंधर, नहीं रोक पाए आंसू!
बॉलीवुड
4000 करोड़ी 'रामायण' को पाइरेसी से बचाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, जारी किया 'जॉन डो' आदेश
'रामायण' को पाइरेसी से बचाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, जारी किया 'जॉन डो' आदेश
बॉलीवुड
तुषार कपूर से मांगी 5 करोड़ की फिरौती, लॉरेंस गैंग के हैरी बॉक्सर के नाम से आया धमकी भरा फोन
तुषार कपूर से मांगी 5 करोड़ की फिरौती, लॉरेंस गैंग के हैरी बॉक्सर के नाम से आया धमकी भरा फोन
बॉलीवुड
Box Office: मंडे को 'जेलर 2' की कमाई को लगा झटका, 'उड़ता तीर' भी लड़खड़ाई , जानें- बाकी फिल्मों का हाल
मंडे को 'जेलर 2' की कमाई को लगा झटका, 'उड़ता तीर' भी लड़खड़ाई

लंदन पहुंची 'रामायण' की स्टारकास्ट

'रामायण' की टीम ने लंदन में फिल्म की एक खास स्क्रीनिंग रखी. इसके बाद स्टारकास्ट ने फिल्म को लेकर चर्चा की और विदेशी मीडिया से बातचीत भी की. इस दौरान रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी ने साथ में तस्वीरें खिंचवाईं और फैंस के साथ सेल्फी भी ली. प्रमोशन के दौरान सभी कलाकार काफी उत्साहित नजर आए.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sony Pictures UK (@sonypicturesuk)

इस इवेंट का एक खास पल तब देखने को मिला, जब स्टारकास्ट ने फिल्म के पोस्टर में रणबीर कपूर के धनुष-बाण वाले पोज को रीक्रिएट किया. इस दौरान सभी ने उसी अंदाज में पोज दिए. उनकी ये तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, लंदन में ये फिल्म के प्रमोशन का आखिरी पड़ाव है. इसके बाद टीम फिल्म की रिलीज की तैयारियों में जुट जाएगी.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sony Pictures UK (@sonypicturesuk)

विदेशों में एडवांस बुकिंग 5 मिलियन डॉलर के करीब

फिल्म रिलीज होने से पहले ही विदेशी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, 'रामायण' की विदेशों में एडवांस बुकिंग करीब 4.71 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है. यानी फिल्म जल्द ही 5 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर सकती है.

विदेशों में सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग अमेरिका और कनाडा में हुई है. यहां फिल्म के टिकटों की बिक्री करीब 3.56 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है. वहीं, ब्रिटेन और आयरलैंड में ये आंकड़ा लगभग 4,45,100 डॉलर है. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में फिल्म की एडवांस बुकिंग करीब 4,31,700 डॉलर तक पहुंच गई है.

'धुरंधर 2' का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी 'रामायण'?

विदेशों में मिल रहे इस रिस्पॉन्स के बाद अब फिल्म की तुलना रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' से भी होने लगी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'धुरंधर 2' ने विदेशी बाजारों में करीब 475.93 करोड़ रुपये यानी लगभग 49 मिलियन डॉलर का ग्रॉस कलेक्शन किया था. फिल्म को अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे देशों में अच्छा रिस्पॉन्स मिला था.

ऐसे में अब सबकी नजरें 'रामायण' पर टिकी हैं. देखना होगा कि रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी की यह फिल्म विदेशी बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई करती है और क्या 'धुरंधर 2' के रिकॉर्ड को चुनौती दे पाती है.

5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म

'रामायण' 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. रणबीर कपूर फिल्म में भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि साई पल्लवी माता सीता के किरदार में नजर आएंगी. वहीं, यश रावण की भूमिका में दिखाई देंगे. फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी कर रहे हैं और इसे नमित मल्होत्रा ने प्रोड्यूस किया है.

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 03 Nov 2026 10:33 AM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Ramayana
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
भतीजे की मौत से टूटे हनी सिंह, पहुंचे जालंधर, नहीं रोक पाए आंसू!
भतीजे की मौत से टूटे हनी सिंह, पहुंचे जालंधर, नहीं रोक पाए आंसू!
बॉलीवुड
4000 करोड़ी 'रामायण' को पाइरेसी से बचाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, जारी किया 'जॉन डो' आदेश
'रामायण' को पाइरेसी से बचाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, जारी किया 'जॉन डो' आदेश
बॉलीवुड
तुषार कपूर से मांगी 5 करोड़ की फिरौती, लॉरेंस गैंग के हैरी बॉक्सर के नाम से आया धमकी भरा फोन
तुषार कपूर से मांगी 5 करोड़ की फिरौती, लॉरेंस गैंग के हैरी बॉक्सर के नाम से आया धमकी भरा फोन
बॉलीवुड
Box Office: मंडे को 'जेलर 2' की कमाई को लगा झटका, 'उड़ता तीर' भी लड़खड़ाई , जानें- बाकी फिल्मों का हाल
मंडे को 'जेलर 2' की कमाई को लगा झटका, 'उड़ता तीर' भी लड़खड़ाई
Advertisement

वीडियोज

Bhopal Crime News: भोपाल के छोला इलाके में खूनी कांड!
Delhi Pollution & Weather Update: फिर वही कहानी, दमघोंटू बनी राजधानी! | Delhi NCR | AQI Today
Dhirendra Shashtri: बागेश्वर का ज्ञान कितना टेढ़ा? | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: यूपी में एक्टिव बीजेपी का 'OPERATION बिहार' | Yogi Vs Akhilesh | UP
UP Election 2027 BJP Plan: SIR पर नई चिंगारी अब यूपी की बारी! | CM Yogi | Amit Shah | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेपाल में लैंडिंग के वक्त टकराए 2 हेलीकॉप्टर, 1 व्यक्ति की मौत
नेपाल में लैंडिंग के वक्त टकराए 2 हेलीकॉप्टर, 1 व्यक्ति की मौत
दिल्ली NCR
Delhi AQI: दिल्ली पर अगले तीन महीने भारी, 8 जगहों पर 400 पार पहुंचा एक्यूआई
दिल्ली पर अगले तीन महीने भारी, 8 जगहों पर 400 पार पहुंचा AQI
विश्व
'हम जमीन से टकराने वाले हैं', फ्लोरिडा विमान हादसे से पहले को-पायलट ने बॉयफ्रेंड को भेजे दर्दनाक मैसेज
'हम जमीन से टकराने वाले हैं', फ्लोरिडा विमान हादसे से पहले को-पायलट ने बॉयफ्रेंड को भेजे दर्दनाक मैसेज
बॉलीवुड
मां ने चटनी बेचकर सोनाली कुलकर्णी को पाला, आमिर-अजय संग दी हिट फिल्में, कभी उड़ा था रंग का मजाक
सोनाली कुलकर्णी: मां ने चटनी बेचकर पाला, फिर अजय-आमिर संग दी हिट फिल्में
क्रिकेट
डेवोन कॉनवे के साथ हुआ भयंकर हादसा, कनकशन की पुष्टि; भारत के खिलाफ पहले वनडे से बाहर
डेवोन कॉनवे के साथ हुआ भयंकर हादसा, कनकशन की पुष्टि; भारत के खिलाफ पहले वनडे से बाहर
विश्व
'जंग जीत ली', ट्रंप का ईरान युद्ध पर बड़ा दावा, बोले- 'तेहरान मांग रहा शांति की भीख'
'जंग जीत ली', ट्रंप का ईरान युद्ध पर बड़ा दावा, बोले- 'तेहरान मांग रहा शांति की भीख'
बिहार
नफरती लोग पहले इंसान को बांटते थे, अब भगवान को... धीरेंद्र शास्त्री पर तेजस्वी का हमला
नफरती लोग पहले इंसान को बांटते थे, अब भगवान को... धीरेंद्र शास्त्री पर तेजस्वी का हमला
एग्रीकल्चर
Marigold Farming: गेंदे की इन 2 किस्मों की करें खेती, एक एकड़ में 80 हजार तक होगी कमाई!
गेंदे की इन 2 किस्मों की करें खेती, एक एकड़ में 80 हजार तक होगी कमाई!
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget