रणबीर कपूर, यश, रवि दुबे और साई पल्लवी जैसे सितारों से सजी फिल्म 'रामायण' को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. ये 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. फिल्म की रिलीज में अब कुछ ही दिन बाकी हैं. ऐसे में इसकी स्टारकास्ट प्रमोशन में जुट गई है.

इसी सिलसिले में रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी फिल्म के प्रमोशन के लिए लंदन पहुंच चुके हैं. इस दौरान फिल्म के निर्देशक नितेश तिवारी और प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा भी उनके साथ नजर आए. इससे पहले फिल्म की टीम ने लॉस एंजिलिस में भी इसका प्रमोशन किया था. वहीं, विदेशों में फिल्म की एडवांस बुकिंग को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

लंदन पहुंची 'रामायण' की स्टारकास्ट

'रामायण' की टीम ने लंदन में फिल्म की एक खास स्क्रीनिंग रखी. इसके बाद स्टारकास्ट ने फिल्म को लेकर चर्चा की और विदेशी मीडिया से बातचीत भी की. इस दौरान रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी ने साथ में तस्वीरें खिंचवाईं और फैंस के साथ सेल्फी भी ली. प्रमोशन के दौरान सभी कलाकार काफी उत्साहित नजर आए.

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इस इवेंट का एक खास पल तब देखने को मिला, जब स्टारकास्ट ने फिल्म के पोस्टर में रणबीर कपूर के धनुष-बाण वाले पोज को रीक्रिएट किया. इस दौरान सभी ने उसी अंदाज में पोज दिए. उनकी ये तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, लंदन में ये फिल्म के प्रमोशन का आखिरी पड़ाव है. इसके बाद टीम फिल्म की रिलीज की तैयारियों में जुट जाएगी.

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विदेशों में एडवांस बुकिंग 5 मिलियन डॉलर के करीब

फिल्म रिलीज होने से पहले ही विदेशी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, 'रामायण' की विदेशों में एडवांस बुकिंग करीब 4.71 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है. यानी फिल्म जल्द ही 5 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर सकती है.

विदेशों में सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग अमेरिका और कनाडा में हुई है. यहां फिल्म के टिकटों की बिक्री करीब 3.56 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है. वहीं, ब्रिटेन और आयरलैंड में ये आंकड़ा लगभग 4,45,100 डॉलर है. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में फिल्म की एडवांस बुकिंग करीब 4,31,700 डॉलर तक पहुंच गई है.

'धुरंधर 2' का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी 'रामायण'?

विदेशों में मिल रहे इस रिस्पॉन्स के बाद अब फिल्म की तुलना रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' से भी होने लगी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'धुरंधर 2' ने विदेशी बाजारों में करीब 475.93 करोड़ रुपये यानी लगभग 49 मिलियन डॉलर का ग्रॉस कलेक्शन किया था. फिल्म को अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे देशों में अच्छा रिस्पॉन्स मिला था.

ऐसे में अब सबकी नजरें 'रामायण' पर टिकी हैं. देखना होगा कि रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी की यह फिल्म विदेशी बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई करती है और क्या 'धुरंधर 2' के रिकॉर्ड को चुनौती दे पाती है.

5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म

'रामायण' 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. रणबीर कपूर फिल्म में भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि साई पल्लवी माता सीता के किरदार में नजर आएंगी. वहीं, यश रावण की भूमिका में दिखाई देंगे. फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी कर रहे हैं और इसे नमित मल्होत्रा ने प्रोड्यूस किया है.