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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडRamayana Vs Adipurust BO Day 1: प्रभास की 'आदिपुरुष' को मात नहीं दे पाई 'रामायण', इतने करोड़ से पिछड़ी रणबीर की फिल्म 

Ramayana Vs Adipurust BO Day 1: प्रभास की 'आदिपुरुष' को मात नहीं दे पाई 'रामायण', इतने करोड़ से पिछड़ी रणबीर की फिल्म 

Ramayana Vs Adipurush Box Office Collection Day 1: रणबीर कपूर की 'रामायण' ने बेशक अच्छी शुरुआत की है लेकिन ये फिल्म प्रभास की 'आदिपुरुष' के ओपनिंग डे कलेक्शन को मात नहीं दे पाई.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 06 Nov 2026 10:02 AM (IST)
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नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' साल की सबसे बड़ी और मच अवेटेड फिल्म थी. इसमें रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में हैं. रिलीज से पहले ही फिल्म का बज सातवें आसमान पर पहुंच गया था और  5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद इसे  शानदार शुरुआत मिली है.हालांकि ये फिल्म रिलीज के पहले दिन  प्रभास की 2023 में आई रामायण पर बेस्ड 'आदिपुरुष' (2023) के ओपनिंग डे कलेक्शन को मात नहीं दे पाई. यहां जान सकते हैं कि 'रामायण' कलेक्शन के मामले में 'आदिपुरुष'  से कितने करोड़ से पीछे रह गई? 

'रामायण' ने कितने करोड़ से की ओपनिंग? 
ट्रेड ट्रैकिंग पोर्टल सैकनिल्क के मुताबिक 'रामायण' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 64.85 करोड़ रुपये (नेट) की ओपनिंग की. फिल्म के अलग-अलग भाषाओं में कुल 25,200 शो हुए, जिनमें से सबसे ज्यादा कमाई हिंदी वर्जन से हुई, जो 47.50 करोड़ रुपये रही. वहीं कन्नड़ और तेलुगु वर्जन से इसने 7.25 करोड़ रुपये और 6 करोड़ रुपये की कमाई की, जबकि तमिल और मलयालम वर्जन में इसका कलेक्शन 2.60 करोड़ रुपये और 1.50 करोड़ रुपये रहा. भारत में फिल्म की ओपनिंग-डे की कुल ग्रॉस कमाई 77.50 करोड़ रुपये रही. 

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'आदिपुरुष' से कितने करोड़ से पीछे रह गई 'रामायण' 
भारत में पहले दिन 64.85 करोड़ रुपये (नेट) की शानदार कमाई के साथ, रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' ने 'पठान' और 'एनिमल' जैसी कई बड़ी बॉलीवुड फिल्मों के पहले दिन के कलेक्शन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. यह फिल्म साल 2026 की दूसरी सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनिंग भी बन गई है.  हालांकि,  रामायण की गाथा को बड़े पर्दे पर पेश करने वाली प्रभास की 'आदिपुरुष' से अगर इसकी तुलना की जाए तो रणबीर कपूर की फिल्म पीछे रह गई है. बता दें कि रिलीज के बाद काफी आलोचनाओं का सामना करने के बावजूद 'आदिपुरुष' ने 2023 में अपनी पहले दिन 86.75 करोड़ रुपये की कमाई की थी.  'रामायण' ओपनिंग डे पर कमाई के मामले में 'आदिपुरुष' से 21.9 करोड़ से पीछे रह गई हैं. 

अब देखने वाली बात होगी कि 'रामायण' दीवाली वीकेंड पर कैसा परफॉर्म करती है. 

About the author निशा शर्मा

निशा शर्मा ABP Live में सीनियर फ्रीलांस पत्रकार हैं और एंटरटेनमेंट बीट संभालती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है और बॉक्स ऑफिस की खबरों पर उनकी बेहतरीन पकड़ है. निशा मुख्य रूप से फिल्मों के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कमाई और नफे-नुकसान से जुड़े सटीक आंकड़ों और विश्लेषण पर लिखती हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'आजतक' से की थी. इसके बाद वे 'फोकस टीवी' और 'साधना न्यूज' में बतौर प्रोड्यूसर काम किया. नेशनल और स्पेशल स्टोरीज की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. निशा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और वाईडब्ल्यूसीए (YWCA), नई दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में पीजी किया है.
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Published at : 06 Nov 2026 09:57 AM (IST)
Tags :
Adipurush Ramayana
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