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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडएयरपोर्ट पर 'रामायण' के 'राम' संग 'रावण' की हुई एंट्री, रणबीर-यश का वीडियो वायरल

एयरपोर्ट पर 'रामायण' के 'राम' संग 'रावण' की हुई एंट्री, रणबीर-यश का वीडियो वायरल

रणबीर कपूर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो मुंबई एयरपोर्ट पर साउथ सुपरस्टार यश के साथ नजर आ रहे हैं. दोनों ने एक-दूसरे को गले लगाया और फिर वहां से रवाना हो गए.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 16 Oct 2026 03:14 PM (IST)
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नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही फिल्म 'रामायण' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है. ये 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान श्रीराम का किरदार निभा रहे हैं. वहीं, साउथ सुपरस्टार यश को रावण के रोल के लिए चुना गया है.

15 अक्टूबर को बेंगलुरु में फिल्म का एक बड़ा प्रमोशनल इवेंट आयोजित किया गया, जहां फिल्म का इंग्लिश ट्रेलर रिलीज किया गया. इस इवेंट में रणबीर कपूर और यश समेत फिल्म की पूरी स्टार कास्ट मौजूद रही. इसके बाद रणबीर और यश को मुंबई एयरपोर्ट पर एक साथ स्पॉट किया गया.

रणबीर कपूर और यश ने साथ में दिए शानदार पोज

'रामायण' के 'राम' यानी रणबीर कपूर और 'रावण' यानी यश को एक साथ देखना फैंस के लिए खास पल रहा. जैसे ही दोनों ने मुंबई एयरपोर्ट पर एंट्री की, वहां मौजूद पैपराजी ने उन्हें घेर लिया. पैप्स ने दोनों से साथ में पोज देने के लिए कहा. 

 
 
 
 
 
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रणबीर कपूर ने यश को लगाया गले

इसके बाद रणबीर ने यश के कंधे पर हाथ रखकर पैपराजी को कई शानदार पोज दिए. दोनों ने एक-दूसरे को गले भी लगाया और फिर अपनी-अपनी कार में बैठकर वहां से रवाना हो गए. दोनों का ये अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है. दर्शक 'रामायण' के 'राम' और 'रावण' को पर्दे पर देखने के लिए बेताब हैं. फिल्म में दोनों एक-दूसरे के आमने-सामने नजर आएंगे.

 
 
 
 
 
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कब रिलीज होगी 'रामायण'?

'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान श्रीराम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका में नजर आएंगे. वहीं, रवि दुबे फिल्म में लक्ष्मण का किरदार निभाते दिखाई देंगे. करीब 4,000 करोड़ रुपये के बजट में बन रही 'रामायण' का पहला पार्ट 5 नवंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगा. वहीं, फिल्म का दूसरा पार्ट अगले साल दिवाली के मौके पर रिलीज किया जाएगा.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 16 Oct 2026 03:14 PM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Yash
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