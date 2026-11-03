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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रामायण' के मंगल रंग गाने की ट्रोलिंग पर अरमान मलिक ने किया रिएक्ट, बोले- कोशिश थी इसे पूरे सम्मान के साथ पेश करें

'रामायण' के मंगल रंग गाने की ट्रोलिंग पर अरमान मलिक ने किया रिएक्ट, बोले- कोशिश थी इसे पूरे सम्मान के साथ पेश करें

'रामायण' के 'मंगल रंग' गाने को आलोचना झेलनी पड़ी. अब सिंगर अरमान मलिक ने इसे लेकर रिएक्ट किया है. उन्होंने गाने को डिफेंड किया है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 03 Nov 2026 03:09 PM (IST)
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रणबीर कपूर की 'रामायण' जबरदस्त चर्चा में है. फिल्म 5 नवंबर को रिलीज हो रही है. फिल्म के कई गाने रिलीज हो गए हैं. फिल्म के गाने 'मंगल रंग' को काफी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने कहा कि गाना सूफी कव्वाली से इंफ्लुएंस लग रहा है और 'रामायण' के साथ अच्छा नहीं लग रहा है.

इसके अलावा कुछ यूजर्स ने कहा कि ए आर रहमान इस गाने के लिए पुराना म्यूजिक यूज किया है. इससे पहले वो इस म्यूजिक पर रॉकस्टार का कुन फाया कुन और तमिल सॉन्ग Enna Solla Pogirai गाना बना चुके हैं.

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अरमान मलिक ने किया रिएक्ट

'मंगल रंग' के हिंदी वर्जन को अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल और अरमान मलिक ने अपन आवाज दी है. अब अरमान मलिक ने 'मंगल रंग' को डिफेंड किया है और रिएक्ट किया है. न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा, 'पूरी म्यूजिक टीम का बस एक ही लक्ष्य था कि ये सुनिश्चित करना कि म्यूजिक का एक्सीपिरयंस, भगवान राम और मां सीता के के सच्चे प्रेम और दिव्यता को बखूबी दिखाए. कोई म्यूजिक को किस तरह समझता है ये हमेशा उसकी सोच पर निर्भर करता है. आर्ट का नचर ही यही है. लेकिन एक आर्टिस्ट के तौर पर मेरा पूरा ध्यान उस पल के डीप डिवोशन पर था.मेरी कोशिश ये ही थी कि हम इसे पूरे सम्मान के साथ पेश करें.'

 
 
 
 
 
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बता दें कि फिल्म का म्यूजिक ए आर रहमान और हंस जिमर ने दिया है. फिल्म को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है. वहीं नमित मल्होत्रा ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के रोल में हैं. वहीं मां सीता के रोल में साई पल्लवी हैं. यश रावण का रोल निभा रहे हैं. रवि दुबे लक्ष्मण के किरादर में हैं. सनी दओल हनुमान का रोल प्ल कर रहे हैं. फिल्म में रकुल प्रीत सिंह, लारा दत्ता जैसे स्टार्स भी हैं.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता एबीपी लाइव में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल पत्रकारिता में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव रखती हैं. वे सिनेमा, मेनस्ट्रीम बॉलीवुड व हॉलीवुड के साथ-साथ विशेष रूप से ऑफबीट सिनेमा पर अच्छी समझ रखती हैं. एबीपी लाइव से पहले मोनिका देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों 'आजतक' और 'लाइव हिंदुस्तान' के डिजिटल न्यूजरूम्स में अपनी संपादकीय सेवाएं दे चुकी हैं. उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है. इसके अलावा, उन्होंने भारत सरकार के 'स्वयं' पोर्टल से AI in Digital and Social Media Marketing में विशेषज्ञ प्रमाणन भी हासिल किया है, जो उनकी रिपोर्टिंग और कंटेंट रणनीति को आधुनिक डिजिटल मानकों के अनुरूप तथ्यपरक व प्रभावी बनाता है.
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Published at : 03 Nov 2026 03:06 PM (IST)
Tags :
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