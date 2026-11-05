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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रामायण' का सॉन्ग 'जोड़ी-जोड़ी' 6 बार हुआ था रिजेक्ट, कुमार विश्वास बोले- 'हर बार रोए...'

'रामायण' का सॉन्ग 'जोड़ी-जोड़ी' 6 बार हुआ था रिजेक्ट, कुमार विश्वास बोले- 'हर बार रोए...'

नितेश तिवारी की 'रामायण' को सिनेमाघरों में रिलीज किया जा चुका है. इसे काफी पसंद किया जा रहा है. इसी बीच कुमार विश्वास ने बताया कि फिल्म का गाना 'जोड़ी जोड़ी' लिखते समय आंसू निकल गए थे.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 05 Nov 2026 07:16 PM (IST)
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रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायण' इन दिनों काफी चर्चा में है. फिल्म की रिलीज का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था. ऐसे में इसकी रिलीज के साथ ही वो इंतजार भी खत्म हो गया है. इसे ऑडियंस और क्रिटिक्स की ओर से अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा परफॉर्म कर रही है. वहीं, कुमार विश्वास ने सॉन्ग 'जोड़ी जोड़ी' को लेकर बात की. उन्होंने कहा कि इस गाने को 6 बार रिजेक्शन झेलना पड़ा था. 

दरअसल, 'रामायण' की रिलीज से पहले इसकी दिल्ली में स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी, जिसमें कुमार विश्वास और रवि दुबे ने थिएटर में पहुंचकर लोगों को सरप्राइज दिया था. इसी दौरान उन्होंने फिल्म के गाने 'जोड़ी जोड़ी' की मेकिंग को लेकर बात की और बताया कि इसे नमित मल्होत्रा ने 6 बार रिजेक्ट कर दिया था और इसे लिखते समय कुमार विश्वास के आंसू छलक पड़े थे. चलिए बताते हैं उन्होंने क्या कहा.

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राम की कहानी संजीवनी है- कुमार विश्वास

'रामायण' के वनवास सीन को लेकर कुमार विश्वास ने कहा, 'मैं आपको स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूं. 6-7 बार इसके एडिट में भी देखा. अकेले भी देखा. हर बार रुकवाना पड़ा सीन को और हर बार रोना पड़ा. क्योंकि फिर कह रहा हूं. क्योंकि राम की कहानी जीवनी नहीं है संजीवनी है. कितनी बार देख लीजिए. कितनी भी बार सुन लीजिए. हर बार इसमें एक नई बात है. मैंने कुछ नहीं लिखा, जो रामचरित मानस में था, वाल्मिकी की रामायण में थे और जो अंदर से बाहर आया वो कर दिया.'

यह भी पढ़ें: पीक डिटेलिंग, शानदार एक्टिंग... 'रामायणम्' फिल्म नहीं, भारत का इमोशन है

6 बार रिजेक्ट हुआ सॉन्ग 'जोड़ी जोड़ी'

कुमार विश्वास ने बताया कि इस दौरान नाराजगी और गुस्सा भी मेकर्स के साथ रहा. लेकिन साथ में काम किया. उन्होंने 'जोड़ी जोड़ी' गाने को लेकर कहा, 'ये जो गाना पॉपुलर हो रहा है. छोटा सा स्पॉइलर दे देता हूं. ये इस गाने का 7वां वर्जन है. सब संतुष्ट हो जाते थे लेकिन नमित नहीं होते थे. रहमान साहब कहते थे कि सब ठीक है. लेकिन वो नहीं मानते थे. नमित कहते थे कि कुमार साहब आपके पास वो शब्द हैं लेकिन आप दे नहीं रहे हैं. मैं जानता हूं कि वो आपके पास है. जैसे जोड़ी जोड़ी गाना आया वो मान गया.'

गौरतलब है कि सॉन्ग 'जोड़ी जोड़ी' यूट्यूब पर हाल ही में रिलीज किया गया और इसे दर्शकों की ओर से अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है. फिल्म का गाना यूट्यूब पर चौथे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है और इसे अभी तक 12 मिलियन से ज्यादा व्यूज भी मिल चुके हैं.

'रामायण' दो पार्ट में होगी रिलीज

बहरहाल, 'रामायण' को दो पार्ट में रिलीज किया जाएगा. इसका पहला पार्ट इस दिवाली रिलीज किया गया  है. वहीं, दूसरा पार्ट अगले साल 2027 में रिलीज किया जाएगा. फर्स्ट पार्ट के बाद फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच दूसरे पार्ट की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Live में सीनियर कॉपी एडिटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. उन्हें डिजिटल और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 साल से ज्यादा का अनुभव है. 
साउथ सिनेमा के साथ-साथ भोजपुरी सिनेमा पर उनकी मजबूत पकड़ और गहरी समझ है. वे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, फिल्मों और कलाकारों से जुड़ी खबरों की खास कवरेज करते हैं. एबीपी से पहले राहुल 'राजस्थान पत्रिका', 'दैनिक भास्कर', 'जनसत्ता' और 'न्यूज़18 हिंदी' जैसे प्रतिष्ठित मीडिया घरानों में काम कर चुके हैं. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से जनसंचार में एमए (MA in Mass Communication) किया है.
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Published at : 05 Nov 2026 07:16 PM (IST)
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