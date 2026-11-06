नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. करीब 4000 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म के शानदार विजुअल्स के लिए DNEG ने VFX तैयार किए हैं, वहीं रिम्पल और हरप्रीत नरूला ने इसके कॉस्ट्यूम डिजाइन किए हैं.

फिल्म में इस्तेमाल की गई जूलरी भी खास तौर पर तैयार करवाई गई है. जयपुर के ग्लोबल ब्रांड ट्राइब अमरपाली ने पूरी फिल्म के लिए जूलरी डिजाइन, हैंडक्राफ्ट और सप्लाई की है. हालांकि, ब्रांड के क्रिएटिव डायरेक्टर और CEO तरंग अरोड़ा का कहना है कि 'रामायण' उनके अब तक के सबसे बड़े और खास प्रोजेक्ट्स में से एक है. उन्होंने 'रामायण' में सीता के गहनों पर उठे सवाल पर रिएक्टर किया है.