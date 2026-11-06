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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'किसी को पता है भगवान सच में क्या पहनते थे?' 'रामायण' में सीता के गहनों पर उठे सवाल, तो डिजाइनर ने दिया मुंहतोड़ जवाब

'किसी को पता है भगवान सच में क्या पहनते थे?' 'रामायण' में सीता के गहनों पर उठे सवाल, तो डिजाइनर ने दिया मुंहतोड़ जवाब

'रामायण' के सीता के गहनों को देखकर सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सवाल उठाए. अब फिल्म की जूलरी डिजाइन करने वाले तरंग अरोड़ा ने इन सवालों पर जवाब दिया है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 06 Nov 2026 10:32 AM (IST)
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नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. करीब 4000 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म के शानदार विजुअल्स के लिए DNEG ने VFX तैयार किए हैं, वहीं रिम्पल और हरप्रीत नरूला ने इसके कॉस्ट्यूम डिजाइन किए हैं.

फिल्म में इस्तेमाल की गई जूलरी भी खास तौर पर तैयार करवाई गई है. जयपुर के ग्लोबल ब्रांड ट्राइब अमरपाली ने पूरी फिल्म के लिए जूलरी डिजाइन, हैंडक्राफ्ट और सप्लाई की है. हालांकि, ब्रांड के क्रिएटिव डायरेक्टर और CEO तरंग अरोड़ा का कहना है कि 'रामायण' उनके अब तक के सबसे बड़े और खास प्रोजेक्ट्स में से एक है. उन्होंने  'रामायण' में सीता के गहनों पर उठे सवाल पर रिएक्टर किया है.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 06 Nov 2026 10:32 AM (IST)
Tags :
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