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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रामायण' का नया प्रोमो रिलीज, सीता अवतार में दिखी साई पल्लवी की खूबसबरत झलक

'रामायण' का नया प्रोमो रिलीज, सीता अवतार में दिखी साई पल्लवी की खूबसबरत झलक

'रामायण' से मेकर्स ने अब सीता अवतार का नया प्रोमो शेयर किया है. इसमें साई पल्लवी की सीता अवतार में जर्नी दिखाई गई.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 02 Nov 2026 08:42 PM (IST)
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'रामायण पार्ट 1' में एक्ट्रेस साई पल्लवी मां सीता का रोल प्ले कर रही हैं. सीता के किरदार में साई पल्लवी को पसंद किया जा रहा है. अब मेकर्स ने साई पल्लवी के सीता अवतार में एक नया प्रोमो शेयर किया है.

प्रोमो शेयर कर मेकर्स ने लिखा, 'धरती की बेटी, मिथिला की राजकुमारी. प्रेम के बंधन में बंधी, धर्म के रास्ते पर चलने वाली. सीता के किरदार में साई पल्लवी.'

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मां सीता के सफर की झलक

कैरेक्टर प्रोमो में माता सीता के अलग-अलग सफर की झलक देखने मिलने वाली है. इसमें मिथिला की रॉयल सेटिंग में कुछ प्यारे पलों और उनके जीवन से जुड़े विजुअल्स की झलक देखने मिलती है. कई अट्रैक्टिव फ्रेम्स में साईं पल्लवी को पेश किया गया है. इस प्रोमो में माता सीता के धरती से जुड़ाव, भगवान राम के साथ उनके रिश्ते और उनके किरदार को परिभाषित करने वाले मूल्यों को खूबसूरती से पेश किया गया है. इस प्रोमो में खूबसूरत विजुअल्स के साथ ‘धरती की बेटी’ और ‘प्रेम के बंधन में बंधी’ जैसे शब्दों के जरिए सीता को उनकी गरिमा, भक्ति और अंदर की ताकत के साथ पेश किया गया है.

 
 
 
 
 
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फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी सीता, रॉकिंग स्टार यश रावण, सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में नजर आएंगे. ये फिल्म दो पार्ट में रिलीज होगी. फिल्म का  पार्ट 1, 5 नवंबर 2026 और पार्ट 2 दिवाली 2027 में दुनियाभर में हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज होगा. फिल्म को सोनी पिक्चर्स दुनिया भर में भारत छोड़कर रिलीज करेगा. वहीं हिंदी मार्केट में धर्मा प्रोडक्शंस इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं.

बता दें कि फिल्म का म्यूजिक ए आर रहमान और हंस जिमर ने दिया है. फिल्म के कई गाने रिलीज हो गए हैं. 'मंगल रंग' से लेकर 'जय जय राम' चर्चा में बना हुआ है.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता एबीपी लाइव में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल पत्रकारिता में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव रखती हैं. वे सिनेमा, मेनस्ट्रीम बॉलीवुड व हॉलीवुड के साथ-साथ विशेष रूप से ऑफबीट सिनेमा पर अच्छी समझ रखती हैं. एबीपी लाइव से पहले मोनिका देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों 'आजतक' और 'लाइव हिंदुस्तान' के डिजिटल न्यूजरूम्स में अपनी संपादकीय सेवाएं दे चुकी हैं. उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है. इसके अलावा, उन्होंने भारत सरकार के 'स्वयं' पोर्टल से AI in Digital and Social Media Marketing में विशेषज्ञ प्रमाणन भी हासिल किया है, जो उनकी रिपोर्टिंग और कंटेंट रणनीति को आधुनिक डिजिटल मानकों के अनुरूप तथ्यपरक व प्रभावी बनाता है.
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Published at : 02 Nov 2026 08:37 PM (IST)
Tags :
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