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'रामायण' का इंग्लिश ट्रेलर रिलीज, रावण का दिखा रौद्र रूप, रणबीर कपूर की छवि ने जीता दिल
Ramayana New Trailer: 'रामायण' का इंग्लिश ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस ट्रेलर को बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. रणबीर कपूर और यश ट्रेलर में छा गए हैं.
रणबीर कपूर की 'रामायण' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म 5 नवंबर को रिलीज हो रही है. अब फिल्म का इंग्लिश ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस नए ट्रेलर को बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. ट्रेलर में यश और रणबरी कपूर की तारीफ हो रही है. वहीं ट्रेलर के वीएफएक्स भी पसंद किए जा रहे हैं.
यहां देखें ट्रेलर
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