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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रामायण' का इंग्लिश ट्रेलर रिलीज, रावण का दिखा रौद्र रूप, रणबीर कपूर की छवि ने जीता दिल

'रामायण' का इंग्लिश ट्रेलर रिलीज, रावण का दिखा रौद्र रूप, रणबीर कपूर की छवि ने जीता दिल

Ramayana New Trailer: 'रामायण' का इंग्लिश ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस ट्रेलर को बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. रणबीर कपूर और यश ट्रेलर में छा गए हैं.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 15 Oct 2026 08:22 PM (IST)
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रणबीर कपूर की 'रामायण' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म 5 नवंबर को रिलीज हो रही है. अब फिल्म का इंग्लिश ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस नए ट्रेलर को बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. ट्रेलर में यश और रणबरी कपूर की तारीफ हो रही है. वहीं ट्रेलर के वीएफएक्स भी पसंद किए जा रहे हैं. 

 

यहां देखें ट्रेलर 

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 15 Oct 2026 08:17 PM (IST)
Tags :
:Ramayana
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