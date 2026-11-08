रणबीर कपूर के स्टंट डबल ने की एक्टर की जमकर तारीफ, शेयर की 'रामायण' के सेट से अनदेखी तस्वीरें

रणबीर कपूर इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'रामायण' को लेकर चर्चा में हैं. फैंस से लेकर सितारों तक 'रामायण' को खूब तारीफें मिल रही हैं. रणबीर कपूर भगवान राम का रोल प्ले कर रहे हैं.

इसी बीच फिल्म में रणबीर के बॉडी डबल का किरदार निभाने वाले ल्यूक लोआनू ने सेट से कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर की हैं.

रणबीर कपूर के स्टंट डबल ने की एक्टर की जमकर तारीफ

ल्यूक ने बीटीएस तस्वीरें शेयर करते हुए रणबीर कपूर की जमकर तारीफ की. उन्होंने अपने पोस्ट में एक्टर को उन बेहतरीन कलाकारों में से एक बताया, जिनके साथ उन्हें काम करने का मौका मिला है. तस्वीरों में ल्यूक फिल्म के कुछ एक्शन सीन्स करते नजर आ रहे हैं. इसके साथ

उन्होंने लिखा, 'रामायण जैसी अहम कहानी का हिस्सा बनना मेरे लिए बेहद सम्मान की बात है. रणबीर कपूर के स्टंट डबल के तौर पर काम करना शानदार अनुभव रहा. वो उन बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं, जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला.'

आगे उन्होंने लिखा, 'इस मौके के लिए इयान वैन टेम्परली और स्टंट अलायंस ग्रुप का दिल से शुक्रिया. साथ ही फिल्म के उन सभी शानदार कलाकारों और क्रू मेंबर्स का भी धन्यवाद, जिनसे इस सफर के दौरान मुलाकात हुई. यह मेरे लिए कभी न भूलने वाला अनुभव रहा और इस फिल्म का हिस्सा बनकर मैं खुद को बेहद खुशकिस्मत मानता हूं.'

'रामायण' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क के मुताबिक, 'रामायण: पार्ट वन' ने रिलीज के शुरुआती दो दिनों में दुनियाभर में करीब 221.05 करोड़ रुपये की कमाई की है. भारत में फिल्म ने गुरुवार को 64.85 करोड़ रुपये के नेट कलेक्शन के साथ ओपनिंग की थी, जबकि शुक्रवार को इसकी कमाई घटकर 48.05 करोड़ रुपये रह गई. इस तरह फिल्म के कलेक्शन में करीब 25.9 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई. रिलीज के तीसरे दिन इसने 69.80 करोड़ की कमाई की है.

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म को नमित मल्होत्रा ने प्रोड्यूस किया है. 'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण और रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में नजर आ रहे हैं. ये दो हिस्सों में बनने वाली फिल्म का पहला पार्ट है, जबकि इसका दूसरा और आखिरी पार्ट साल 2028 में रिलीज होने वाला है.