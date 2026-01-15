रणबीर-यश के किरदारों के पोस्टर कब होंगे रिलीज, 'रामायण' से जुड़ा नया अपडेट आया सामने

रणबीर कपूर की फिल्म रामायण को लेकर फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. जबसे फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है हर कोई इसके हर अपडेट के लिए उत्साहित है. अब रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म के मेकर्स राम नवमी (27 मार्च) के मौके पर फिल्म के किरदारों के पोस्टर रिलीज कर सकते हैं. हालांकि इस बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है लेकिन ये खबर फैंस के लिए काफी रोमांचक है.

शूटिंग और एडिटिंग का काम जारी

रिपोर्ट्स के मुताबिक पहली इंस्टॉलमेंट की शूटिंग खत्म हो चुकी है और अब एडिटिंग का काम चल रहा है. अक्टूबर 2025 में खबर आई थी कि मेकर्स वीएफएक्स पर काम कर रहे हैं. फिल्म की पूरी तैयारी 2026 की गर्मी तक हो जाएगी ताकि इसे दिवाली 2026 पर रिलीज किया जा सके. फैंस को अब फिल्म के टीजर और ट्रेलर का भी बेसब्री से इंतजार है.



स्टार कास्ट और उनके किरदार

फिल्म में रणबीर कपूर राम का किरदार निभा रहे हैं वहीं सई पल्लवी सीता के रोल में हैं. यश रावण की भूमिका निभाएंगे जबकि सनी देओल हनुमान बनकर स्क्रीन पर धमाल मचाएंगे. इसके अलावा रवि दुबे लक्ष्मण, काजल अग्रवाल मंदोदरी, और रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा के रोल में नजर आएंगी. फिल्म में अरुण गोविल, कुणाल कपूर और इंदिरा कृष्णन जैसे और भी कलाकार शामिल हैं.

फिल्म दो पार्ट्स में रिलीज होगी

नितेश तिवारी द्वारा डायरेक्ट की जा रही रामायण दो पार्ट्स में आएगी. पहला पार्ट दिवाली 2026 पर रिलीज होगा जबकि दूसरा पार्ट अगले साल यानी दिवाली 2027 पर बड़े पर्दे पर आएगा. दो पार्ट्स की योजना से फैंस को कहानी का पूरा मज़ा देखने को मिलेगा और किरदारों की स्क्रीन पर मौजूदगी और भी दमदार होगी.

रणबीर कपूर की दूसरी फिल्में

रणबीर की बात करें तो रामायण के अलावा वो लव एंड वॉर में भी नजर आने वाले हैं. इसे संजय लीला भंसाली डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म में आलिया भट्ट और विकी कौशल भी हैं. रणबीर और विकी की ये दूसरी फिल्म है इससे पहले दोनों संजू में साथ काम कर चुके हैं. वहीं आलिया के साथ भी ये दूसरी फिल्म है पहले दोनों ने ब्रह्मास्त्र में साथ काम किया था.