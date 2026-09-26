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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमिस्टर बीस्ट बोले- जय श्री राम, रणबीर कपूर ने हाथ जोड़ने के लिए कहा, 'रामायण' इवेंट के खास पल

मिस्टर बीस्ट बोले- जय श्री राम, रणबीर कपूर ने हाथ जोड़ने के लिए कहा, 'रामायण' इवेंट के खास पल

'रामायण' के प्रमोशन के लिए भारत आए मिस्टर बीस्ट ने प्रमोशनल इवेंट में रणबीर कपूर और फिल्म की टीम के साथ हिस्सा लिया. जहां मिस्टर बीस्ट ने जय श्री राम का नारा लगाया तो वहीं रणबीर ने धनुष उठाया.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 26 Sep 2026 08:54 PM (IST)
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दुनिया के सबसे चर्चित और सबसे रईस यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट फिलहाल भारत में हैं. वो बॉलीवुड सुपरस्टर रणबीर कपूर और एक्ट्रेस साई पल्लवी की अपकमिंग फिल्म 'रामायण' के प्रमोशन के लिए भारत आए हैं. अब उन्होंने रणबीर कपूर, साई पल्लवी और रामायण के मेकर्स के साथ फिल्म के एक प्रमोशनल इवेंट में हिस्सा लिया. इस दौरान मिस्टर बीस्ट ने कुछ ऐसा किया जिसने करोड़ों भारतीय फैंस का दिल जीत लिया.

मिस्टर बीस्ट ने लगाया 'जय श्री राम' का नारा

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रामायण की रिलीज में अब डेढ़ महीने का भी वक्त नहीं बचा है और टीम ने अब भारत से ग्लोबल प्रमोशन शुरू कर दिया है. इसके लिए मिस्टर बीस्ट ने भी मेकर्स का साथ दिया. रामायण के प्रमोशनल इवेंट में मिस्टर बीस्ट ने भारतीय संस्कृति और भगवान श्री राम के प्रति सम्मान जाहिर करते हुए जय श्री राम का नारा लगाया.

 
 
 
 
 
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रणबीर ने मिस्टर बीस्ट से हाथ जोड़ने के लिए कहा

सोशल मीडिया पर इवेंट से वायरल हुए एक वीडियो में रणबीर कपूर, नितेश तिवारी, नमित मल्होत्रा और साई पल्लवी पैपराजी को पोज देते हुए नजर आ रहे हैं और उनके साथ आप मिस्टर बीस्ट को भी देख सकते हैं. पैरपाजी को पोज देते हुए रणबीर हाथ जोड़ रहे हैं, वहीं वो अपने पास खड़े मिस्टर बीस्ट को भी ऐसा ही करने के लिए कहते हैं. इसके बाद मिस्टर बीस्ट भी बॉलीवुड स्टार की बात मानते हुए हाथ जोड़ते हुए पोज देते हैं.

रणबीर कपूर ने उठाया शिव धनुष

रणबीर कपूर रामायण में तो श्री राम बनकर भगवान शिव का धनुष उठाते हुए नजर आएंगे ही, वहीं वो प्रमोशनल इवेंट में भी ऐसा ही करते हुए नजर आए हैं. रणबीर कपूर ने इवेंट में एक हाथ से धनुष उठाते हुए पोज दिया था.

 
 
 
 
 
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'रामायण' की कास्ट

रामायण में रणबीर कपूर भगवान श्री राम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण, सनी देओल हनुमान जी, रवि दुबे लक्ष्मण जी, अरुण गोविल राजा दशरथ, रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा, काजल अग्रवाल मंदोदरी, कुणाल कपूर देवराज इंद्र का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे. फिल्म का हिस्सा विवेक ओबेरॉय, लारा दत्ता, शीबा चड्ढा और आदिनाथ कोठारे भी हैं.

दिवाली पर धमाका करेगी 'रामायण'

नितेश तिवारी रामायण के प्रोड्यूसर हैं और नमित मल्होत्रा हैं प्रोड्यूसर. रामायण दो पार्ट में बन रही है. इसका पहला पार्ट इस साल दिवाली पर दुनियाभर में रिलीज किया जाएगा. जबकि दूसरा पार्ट साल 2027 की दिवाली पर सिनेमाघरों में दस्तक देगा.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 26 Sep 2026 08:39 PM (IST)
Tags :
:Ramayana
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