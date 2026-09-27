गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘रामायण’ का नया पोस्टर रिलीज, राम-सीता और लक्ष्मण के रूप में दिखे रणबीर-साई और रवि

‘रामायण’ का नया पोस्टर रिलीज, राम-सीता और लक्ष्मण के रूप में दिखे रणबीर-साई और रवि

'रामायण' को लेकर फैंस के बीच में काफी क्रेज है. फिल्म में रणबर कपूर राम के रोल में हैं. अब फिल्म से जुड़ा एक पोस्ट जारी किया गया है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 27 Sep 2026 06:54 AM (IST)
Preferred Sources

'रामायण’' 2026 की सबसे मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. फिल्म के टीजर से लेकर ट्रेलर तक को फैंस काफी पसंद किया. अब मेकर्स ने फिल्म से नया पोस्ट जारी किया है. इसमें रणबीर कपूर, साई पल्लवी और रवि दुबे क्रमश, भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के रूप में नजर आ रहे हैं.

फिल्म को नमित मल्होत्रा ने प्रोड्यूस किया है. नितेश तिवारी फिल्म के डायेक्टर हैं. फिल्म दो पार्ट में रिलीज होगी. 'रामायण: पार्ट 1' दिवाली 2026 और 'रामायण: पार्ट 2' दिवाली 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी. फिल्म दुनियाभर में IMAX में रिलीज होगी.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
'आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं', नानी के लिए राघव जुयाल का भावुक पोस्ट
'आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं', नानी के लिए राघव जुयाल का भावुक पोस्ट
बॉलीवुड
The Vvaan vs The Paradise BO Saturday: 'द पैराडाइज' 76 करोड़ के पार, जानें- 'द वन' का संडे कलेक्शन
'द पैराडाइज' 76 करोड़ के पार, जानें- 'द वन' का संडे कलेक्शन
बॉलीवुड
मिस्टर बीस्ट बोले- जय श्री राम, रणबीर कपूर ने हाथ जोड़ने के लिए कहा, 'रामायण' इवेंट के खास पल
मिस्टर बीस्ट बोले- जय श्री राम, रणबीर ने जुड़वाए हाथ, 'रामायण' इवेंट के खास पल
बॉलीवुड
शिल्पा शेट्टी ने शेयर की वेकेशन की तस्वीरें, पर्यावरण बचाने का दिया संदेश
शिल्पा शेट्टी ने शेयर की वेकेशन की तस्वीरें, पर्यावरण बचाने का दिया संदेश

फिल्म से पोस्टर रिलीज

'रामायण' के इस पोस्टर में भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर बेहद शांत, संयमित और साहसी नजर आ रहे हैं. वहीं, माता सीता के रूप में साई पल्लवी मासूमियत, भक्ति, धैर्य और निडरता से प्रभावित करती हैं. दूसरी ओर, लक्ष्मण के रूप में रवि दुबे निष्ठा, प्रेम और अपने भाई के प्रति समर्पण और रक्षा भाव का सशक्त प्रतीक नजर आ रहे हैं. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by The World Of Ramayana (@worldoframayana)

अब तक की महानतम और कालजयी कथाओं में से एक ‘रामायण’ को बड़े पर्दे पर जीवंत करते हुए, नितेश तिवारी की ये फिल्म इस महाकाव्य के विराट पैमाने, भावनाओं और अमर किरदारों को एक भव्य सिनेमाई अनुभव में पेश करने का प्रयास करती है.

फिल्म में दिखेंगे ये स्टार्स

फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण, सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं. फिल्म में साउथ सुपरस्टारस यश रावण का रोल निभा रहे हैं. फिल्म से उनका लुक भी सामने आ चुका है.

ये फिल्म भारत में हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज होगी.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 27 Sep 2026 06:49 AM (IST)
Tags :
:Ramayana
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं', नानी के लिए राघव जुयाल का भावुक पोस्ट
'आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं', नानी के लिए राघव जुयाल का भावुक पोस्ट
बॉलीवुड
The Vvaan vs The Paradise BO Saturday: 'द पैराडाइज' 76 करोड़ के पार, जानें- 'द वन' का संडे कलेक्शन
'द पैराडाइज' 76 करोड़ के पार, जानें- 'द वन' का संडे कलेक्शन
बॉलीवुड
मिस्टर बीस्ट बोले- जय श्री राम, रणबीर कपूर ने हाथ जोड़ने के लिए कहा, 'रामायण' इवेंट के खास पल
मिस्टर बीस्ट बोले- जय श्री राम, रणबीर ने जुड़वाए हाथ, 'रामायण' इवेंट के खास पल
बॉलीवुड
शिल्पा शेट्टी ने शेयर की वेकेशन की तस्वीरें, पर्यावरण बचाने का दिया संदेश
शिल्पा शेट्टी ने शेयर की वेकेशन की तस्वीरें, पर्यावरण बचाने का दिया संदेश
Advertisement

वीडियोज

Patiala University Mystery: पटियाला की यूनिवर्सिटी में साए का आतंक !
SIR Controversy: 'लोकतंत्र में चुनाव आयोग की अहम भूमिका'- Chirag Paswan | Gyanesh Kumar | EC
Chitra Tripathi | SIR Controversy: बैठक तो कर ली Gyanesh Kumar ने... सवालों का जवाब कब?| Voter List
PM Modi joins 'Bhajan clubbing' : भजन से 'वोट वंदन'? | ABP News
Punjab University: पंजाब की यूनिवर्सिटी में 'भूत' पर क्लेश! | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
SIR विवाद: 'जनादेश को स्वीकार करना सीखें', EC के समर्थन में उतरे चंद्रबाबू नायडू
SIR विवाद: 'जनादेश को स्वीकार करना सीखें', EC के समर्थन में उतरे चंद्रबाबू नायडू
मध्य प्रदेश
'बहुत बुरी बात है... राहुल गांधी माफी मांगें', नेता प्रतिपक्ष पर क्यों बरसे CM मोहन यादव?
'बहुत बुरी बात है... राहुल गांधी माफी मांगें', नेता प्रतिपक्ष पर क्यों बरसे CM मोहन यादव?
क्रिकेट
'कभी यह ख्याल नहीं आएगा कि...', रोहित शर्मा ने 2027 ODI वर्ल्ड कप को लेकर दिया बड़ा बयान
'कभी यह ख्याल नहीं आएगा कि...', रोहित शर्मा ने 2027 ODI वर्ल्ड कप को लेकर दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
The Vvaan vs The Paradise BO Saturday: 'द पैराडाइज' 76 करोड़ के पार, जानें- 'द वन' का संडे कलेक्शन
'द पैराडाइज' 76 करोड़ के पार, जानें- 'द वन' का संडे कलेक्शन
इंडिया
Video: कुणाल घोष की गाड़ी पर हमला, फेंके गए अंडे, TMC विधायक बोले- यह जंगलराज
Video: कुणाल घोष की गाड़ी पर हमला, फेंके गए अंडे, TMC विधायक बोले- यह जंगलराज
एग्रीकल्चर
मौसंबी की खेती में कितनी कमाई? जान लें लागत से मुनाफे तक का हिसाब
मौसंबी की खेती में कितनी कमाई? जान लें लागत से मुनाफे तक का हिसाब
विश्व
एक हफ्ते के अंदर खोलें होर्मुज..., वॉर खत्म करने के लिए US को ईरान ने भेजे ये नए प्रस्ताव
एक हफ्ते के अंदर खोलें होर्मुज..., वॉर खत्म करने के लिए US को ईरान ने भेजे ये नए प्रस्ताव
इंडिया
'ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना होगा, नहीं तो...', ममता ने बताया INDIA गठबंधन का प्लान
'ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना होगा, नहीं तो...', ममता ने बताया INDIA गठबंधन का प्लान
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget