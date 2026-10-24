रणबीर कपूर और यश स्टारर 'रामायण पार्ट वन' इस 5 नवंबर 2026 को, यानी दिवाली के मौके पर बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही है. वहीं इस फिल्म के दूसरे पार्ट को दिवाली 2027 में रिलीज करने की घोषणा की गई थी. लेकिन अब एक रिपोर्ट के मुताबिक 'रामायण पार्ट 2' को पोस्टपोन कर दिया गया है और अब ये अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज नहीं होगी. फिल्म की रिलीज टलने की वजह भी सामने आ गई है.

क्यों साल 2027 में रिलीज नहीं होगी 'रामायण पार्ट 2'?

दरअसल 'बॉलीवुड हंगामा' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 'रामायण 2' की रिलीज को अब दिवाली 2028 तक टाल दिया गया है. रिपोर्ट में इसकी वजह का भी खुलासा किया गया है, जिसके मुताबिक दूसरे पार्ट के लिए एडीशनल शूटिंग टाइम की जरूरत है, जिसके चलते प्रोडक्शन शेड्यूल को आगे बढ़ाने पर चर्चा चल रही है.

बॉलीवुड हंगामा के हवाले से एक सूत्र ने बताया, "नमित मल्होत्रा ​​के लिए रामायण एक भावना है, और वह भारतीय दर्शकों को सिनेमा देखने का एक ऐसा एक्सीपरियंस देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जो पहले कभी नहीं देखा गया हो." सूत्र ने आगे कहा, "जहां पहला भाग कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाला है, वहीं दूसरे भाग की शूटिंग के लिए अभी कुछ और समय चाहिए."

युद्ध सीन के लिए चाहिए ज्यादा समय

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि फिल्म के मेन युद्ध सीन इस बदलाव के पीछे एक अहम कारण हैं. सूत्र ने कहा, "जैसा कि सभी जानते हैं, रामायण का असली स्केल दूसरे भाग में है, जहां असल में 'युद्ध' देखने को मिलता है." हालांकि फिल्म मेकर्स ने अभी तक सार्वजनिक रूप से इस बात की पुष्टि नहीं की है कि 'रामायण 2' साल 2028 में रिलीज होगी.

'रामायण पार्ट 1' कब हो रही रिलीज?

हालांकि दूसरे भाग की रिलीज की तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन 'रामायण पार्ट 1' दिवाली 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के लिए तैयार है. नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रहे इस पौराणिक ड्रामा में रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में, यश रावण के किरदार में और साई पल्लवी सीता के किरदार में नजर आएंगे. वहीं सनी देओल हनुमान की भूमिका निभाएंगे, जबकि रवि दुबे लक्ष्मण का किरदार निभाएंगे.