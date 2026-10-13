नितेश तिवारी निर्देशित और रणबीर कपूर स्टारर 'रामायण' की रिलीज का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है. वहीं मेकर्स भी दर्शकों की एक्साइटमेंट बरकरार करने के लिए फिल्म से किरदारों के फर्स्ट लुक जारी कर रहे हैं. इसी कड़ी में अब मेकर्स ने जटायु का नया पोस्टर जारी किया है.

'रामायण' से जारी हुआ जटायु का फर्स्ट पोस्टर

रणबीर कपूर की 'रामायण' के मेकर्स ने जटायु का नया पोस्टर जारी किया है, जिसमें इस एपिक के सबसे पूजनीय पात्रों में से एक जटायु को दर्शकों के सामने पेश किया गया है. दिलचस्प बात ये है कि इस किरदार को अनुपम खेर ने अपनी आवाज दी है. पोस्टर में जटायु का क्लोज-अप दिखाई देता है. वहीं दूसरे सीन में जटायु अपने विशाल पंख फैलाए हुए नजर आते हैं. ‘धर्म के पंख’ टाइटल वाला यह पोस्टर जटायु के साहस, दृढ़ संकल्प और सत्य के पक्ष में खड़े होने के उनके अटूट विश्वास को दर्शाता है.

सोशल मीडिया पर पोस्टर साझा करते हुए मेकर्स ने लिखा, “जब अधर्म ने उड़ान भरी, तो साहस उसका सामना करने के लिए उठ खड़ा हुआ. उन्होंने विजय के लिए नहीं, बल्कि सही के लिए युद्ध किया. जटायु, धर्म के पंख. ‘रामायण’ में जटायु के रूप में अनुपम खेर.”

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महाकाव्य रामायण में जटायु को माता सीता को रावण के चंगुल से बचाने के उनके साहसी प्रयास के लिए याद किया जाता है. रावण की अपार शक्ति और उसके सामने आने वाली कठिन चुनौती को जानते हुए भी जटायु उसका सामना करते हैं. उनका यह साहस बलिदान, निष्ठा और धर्म के मूल्यों को दर्शाता है. अनुम खेर अपनी आवाज के जरिए इस पूजनीय पात्र के साहस, दृढ़ विश्वास और वीरता को पर्दे पर जीवंत करते हैं.

'रामायण' स्टार कास्ट

दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित महाकाव्यों में से एक 'रामायण' को बड़े पर्दे पर भव्य रूप में पेश करने जा रही इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, रॉकिंग स्टार यश रावण, सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में नजर आएंगे. नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी ‘रामायण’ का निर्माण नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज ने आठ बार ऑस्कर जीत चुके DNEG और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स के सहयोग से किया है.

'रामायण' कब होगी रिलीज?

दो पार्ट्स में बनाई जा रही इस महागाथा का पहला भाग 5 नवंबर 2026 को दुनियाभर में रिलीज होगा, जबकि दूसरा भाग दिवाली 2027 में सिनेमाघरों में आएगा. यह फिल्म भारत में हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज होगी.

फिल्म को IMAX फॉर्मेट में भी रिलीज किया जाएगा. सोनी पिक्चर्स भारत को छोड़कर दुनियाभर में फिल्म का डिस्ट्रिब्यूशन करेगी, जबकि हिंदी भाषी बाजार में इसके डिस्ट्रिब्यूशन की जिम्मेदारी धर्मा प्रोडक्शंस संभालेगा.