आ गया रणबीर कपूर की 'रामायण पार्ट 1' के फर्स्ट कट शो का रिव्यू, लोग बोले- ‘जबरदस्त कहानी’

नितेश तिवारी की रामायण साल की मच अवेटेड फ़िल्मों में से एक है. हर कोई रणबीर कपूर को भगवान राम के अवतार में बड़े पर्दे पर देखने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, वहीं इस बीच हाल ही में लॉस एंजिल्स में लोगों ने हाल ही में तिवारी की बनाई फ़िल्म को स्क्रीन पर देखा. द वीक की रिपोर्ट के मुताबिक, रामायण की पहली स्क्रीनिंग लॉस एंजिल्स में सिनेमार्क प्लाया विस्टा मूवी स्क्रीन पर कुछ खास लोगों के लिए रखी गई थी. रिपोर्ट के मुताबिक, 18-60 साल के लोग पहले कट शो में शामिल हुए, जिसके बाद उन्होंने फिल्म का फर्स्ट रिव्यू भी शेयर कि..

रणबीर कपूर की रामायण का फर्स्ट रिव्यू आउट

रिपोर्ट के मुताबिक, रामायण को दर्शकों से ‘पॉज़िटिव’ रिव्यू मिले, जिन्होंने नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी इस फ़िल्म की ‘ज़बरदस्त कहानी’ की भी तारीफ़ की. दर्शकों ने “फ़िल्म के बड़े स्केल और ज़बरदस्त विज़ुअल इफ़ेक्ट्स” की भी तारीफ़ की. हालाँकि, यह ध्यान देने वाली बात है कि फ़िल्म का सिर्फ़ पहला कट ही दिखाया गया था, जिसका मतलब है कि यह मेकर्स की तरफ़ से एक टेस्ट एक्सपेरिमेंट था.

रामायण में कौन क्या रोल कर रहा है?

बता दें कि रणबीर कपूर रामायण में भगवान राम के किरदार में दिखेंगे, वहीं साईं पल्लवी माता सीता का रोल करती दिखेंगी. KGF स्टार यश इस फिल्म में रावण के रोल में दिखेंगे. जबकि सनी देओल पवन पुत्र हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण का रोल करेंगे. दूसरी ओर, काजल अग्रवाल और रकुल प्रीत सिंह मंदोदरी और सूर्पणखा के रोल में दिखेंगी. फिल्म में अरुण गोविल, कुणाल कपूर, आदिनाथ कोठारे, शीबा चड्ढा और इंदिरा कृष्णन भी अहम रोल निभाएंगे.

कब रिलीज होगी रामायण?

नितेश तिवारी रामायण को दो पार्ट में बना रहे हैं. पहला पार्ट दुनिया भर में दिवाली 2026 पर रिलीज़ होगा, जबकि दूसरा पार्ट अगले साल यानी 2027 में दिवाली पर थिएटर में आएगा. इस फिल्म को लेकर काफी उम्मीदे हैं. देखने वाली बात होगी कि नितेश तिवारी की रामायण बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म करती है.