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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडRamayana: नमित मल्होत्रा ने 'रावण' संग शुरू किया 'रामायण' का प्रमोशन, यश ने 'टॉक्सिक' की डिटेल्स भी की शेयर

Ramayana: नमित मल्होत्रा ने 'रावण' संग शुरू किया 'रामायण' का प्रमोशन, यश ने 'टॉक्सिक' की डिटेल्स भी की शेयर

Ramayana: रामायण के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने फिल्म के एक्टर यश संग इसका प्रमोशन शुरू कर दिया है. दोनों ने अमेरिका के लास वेगास में सिनेमाकॉन 2026 में फिल्म को लेकर बात की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 14 Apr 2026 12:48 PM (IST)
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रणबीर कपूर स्टारर ‘रामायण’ साल की मच अवेटेड फिल्म है. हाल ही में इस फिल्म की पहली झलक शेयर की गई थी जिसने देखने के बाद से फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं अब फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ​ने ‘रामायण’ में रावण का किरदार निभा रहे एक्टर यश संग फिल्म का वर्ल्डवाइड प्रमोशन शुरू कर दिया है. इस प्रमोशनल कैंपेन की शुरुआत अमेरिका के लास वेगास में सिनेमाकॉन 2026 में की गई. इस कार्यक्रम से यश और नमित मल्होत्रा ​​की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

यश ने 'रामायण' के साथ टॉक्सिक को लेकर भी की बात
‘रामायण’ में रावण का किरदार निभा रहे यश, फिल्म के प्रमोशन के लिए निर्माता नमित मल्होत्रा ​​के साथ अमेरिका पहुंचे. यश इस दौरान ब्लू शर्ट, मैचिंग जैकेट और ब्लैक ट्राउजर में काफी डैशिंग लग रहे थे, वहीं नमित मल्होत्रा ​​ने बेज जैकेट और ब्लैक जींस पहनी थी. इस दौरान इंटरव्यू में यश ने 'रामायण' के साथ-साथ अपनी मच अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' के बारे में भी कुछ जानकारी शेयर की. गीतु मोहनदास द्वारा निर्देशित यह गैंगस्टर ड्रामा फिल्म रणवीर सिंह की 'धुरंधर: द रिवेंज' के साथ रिलीज होने वाली थी. हालांकि, मौजूदा ग्लोबल टेंशन के कारण फिल्म निर्माताओं ने इसकी रिलीज को पोस्टपोन्ड करने का फैसला किया.

 

 
 
 
 
 
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रणबीर कपूर के 'एस्ट्रावर्स' पर भी दिया अपडेट
नमित और यश की की बातचीत के बारे में फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन खबरों के मुताबिक दोनों ने 'एस्ट्रावर्स' पर भी अपडेट दी है. इस सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत निर्देशक अयान मुखर्जी ने फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' से की थी, जिसमें रणबीर कपूर मुख्य भूमिका में थे. 'ब्रह्मास्त्र' का पहला भाग हिट रहा, लेकिन 'ब्रह्मास्त्र: दूसरे भाग' का निर्माण टल गया.

 

‘रामायण' ने लास वेगास कन्वेंशन में किया डेब्यू
बता दें कि ‘रामायण' ने लास वेगास कन्वेंशन में शानदार डेब्यू किया, जहां रणबीर कपूर को राम और यश को रावण के रूप में दिखाने वाले शानदार पोस्टर हॉलीवुड की मेजर फिल्मों जैसे 'द ओडिसी', 'ड्यून: पार्ट थ्री' और 'एवेंजर्स: डूम्सडे' के साथ रिविल किए गए. खबरों के अनुसार,ये शोकेश भारतीय फिल्म को ग्लोबल लेवल पर एक बड़े प्रोजेक्ट के रूप में प्रेजेंट करने की एक रणनीतिक पहल है. इंटरव्यू के अलावा, टीम प्राइवेट प्रीव्यू भी आयोजित करेगी और अंतरराष्ट्रीय डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जीबीटर्स के साथ बातचीत करेगी.

 

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Published at : 14 Apr 2026 12:45 PM (IST)
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