फिल्म ‘रामायणम’ जल्द ही सिनेमा में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण के किरदार में नजर आएंगे. फिल्म की चर्चा इसके भव्य सेट और विजुअल्स को लेकर तो हो ही रही है, साथ ही इस फिल्म में किरदारों ने जो गहने पहने हैं, वो भी लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण के किरदार में नजर आएंगे.

फिल्म में अयोध्या, मिथिला और लंका की पहचान सिर्फ वहां के किरदारों से नहीं, बल्कि उनके गहनों से भी होगी. हर राज्य के गहनों का डिजाइन इस तरह तैयार किया गया है कि उसकी संस्कृति, रहन-सहन और किरदारों की पर्सनालिटी अलग नजर आए.

18 महीने की रिसर्च के बाद तैयार हुए गहने

नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म के लिए ज्वेलरी ब्रांड ट्राइब अमरपाली ने खास गहने तैयार किए हैं. इसके लिए डिजाइनर्स ने डेढ़ साल से ज्यादा समय तक काम किया. इस दौरान भारत कीट्रेडिशनल ज्वैलरी, मंदिरों की कला, मूर्तियों और पौराणिक कहानियों से जुड़ी चीजों पर रिसर्च की गई.

फिल्म के लिए सिर्फ राम, सीता और रावण जैसे मुख्य किरदारों के गहने ही नहीं बनाए गए हैं. शाही परिवारों, योद्धाओं, दरबारियों और दूसरे कलाकारों के लिए भी अलग-अलग डिजाइन तैयार किए गए हैं. फिल्म के पहले पार्ट के लिए ही 4,500 से ज्यादा गहने बनाए गए हैं. यानी पर्दे पर नजर आने वाला हर छोटा-बड़ा किरदार अपने लुक के जरिए फिल्म की दुनिया को खास बनाने में मदद करेगा.

अयोध्या के गहनों में दिखेगी शाही चमक

अयोध्या के गहनों को डिजाइन करते समय राजघराने के रॉयल अंदाज के साथ सादगी का भी ध्यान रखा गया है. इनमें बारीक नक्काशी और पारंपरिक डिजाइन देखने को मिलेंगे. भगवान राम के गहनों में सूर्य का चिन्ह खास होगा, क्योंकि उन्हें सूर्यवंशी माना जाता है. इसके अलावा धर्म चक्र और कमल से प्रेरित डिजाइन भी इस्तेमाल किए गए हैं.

इन गहनों का मकसद सिर्फ राम के लुक को भव्य बनाना नहीं है, बल्कि उनके किरदार से जुड़ी मान्यताओं और पहचान को भी दिखाना है.

सीता के गहनों में फूलों की खूबसूरती

मिथिला के गहनों का अंदाज अयोध्या से अलग रखा गया है. यहां फूलों से प्रेरित डिजाइन, खूबसूरत और बारीक कारीगरी पर ध्यान दिया गया है. सीता के गहनों में भी फूलों के डिजाइन देखने को मिलेंगे. इनसे उनके शांत स्वभाव और मिथिला की सांस्कृतिक पहचान को दिखाने की कोशिश की गई है.

रावण की लंका के गहने होंगे अलग

लंका के गहनों की बात करें तो यहां डिजाइन ज्यादा दोनों से ही अलग रखे गए हैं. वहां के गहनों में डार्क कलर्स और नुकीली डिजाइंस वाली नक्काशी की गई है. यहां तक कि रावण, मारीच और शूर्पणखा जैसे किरदारों के गहने मंदोदरी और विभीषण के लिए बनाए गए डिजाइन से अलग हैं. मंदोदरी के गहनों में भव्यता के साथ थोड़ा संतुलन भी दिखाई देगा.





मेकर्स ने गहनों को लेकर क्या कहा?

फिल्म के मेकर्स ने इसके पीछे की वजह के बारे में बात करते हुए कहा, ‘गहने सिर्फ सजने-संवरने के लिए नहीं बनाए गए हैं. हर डिजाइन के जरिए किरदार की पहचान, उसकी विरासत और कहानी में उसके सफर को दिखाने की कोशिश की गई है.’

हाउस ऑफ अमरपाली के क्रिएटिव हेड तरंग अरोड़ा ने कहा, ‘हम सभी रामायण की वही कहानी सुनते और देखते हुए बड़े हुए हैं, जिसे हम जानते हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट में इस सदियों पुरानी कहानी को नई पीढ़ी के लिए नए अंदाज में पेश किया जा रहा है.’

नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही ‘रामायणम्’ दो पार्ट में रिलीज होगी. फिल्म का पहला पार्ट 5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में आएगा, जबकि दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में रिलीज होगा.