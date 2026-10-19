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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘रामायणम’ में रणबीर - साई पल्लवी समेत सभी के गहने होंगे खास, 18 महीने की रिसर्च से बने 4500 आभूषण

‘रामायणम’ में रणबीर - साई पल्लवी समेत सभी के गहने होंगे खास, 18 महीने की रिसर्च से बने 4500 आभूषण

फिल्म ‘रामायणम’ के लिए 18 महीने की रिसर्च के बाद 4500 से ज्यादा गहने तैयार किए गए हैं. रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश समेत सभी किरदारों की ज्वेलरी उनकी पहचान और संस्कृति को दिखाएगी.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 19 Oct 2026 04:50 PM (IST)
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फिल्म ‘रामायणम’ जल्द ही सिनेमा में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण के किरदार में नजर आएंगे. फिल्म की चर्चा इसके भव्य सेट और विजुअल्स को लेकर तो हो ही रही है, साथ ही इस फिल्म में किरदारों ने जो गहने पहने हैं, वो भी लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण के किरदार में नजर आएंगे.

फिल्म में अयोध्या, मिथिला और लंका की पहचान सिर्फ वहां के किरदारों से नहीं, बल्कि उनके गहनों से भी होगी. हर राज्य के गहनों का डिजाइन इस तरह तैयार किया गया है कि उसकी संस्कृति, रहन-सहन और किरदारों की पर्सनालिटी अलग नजर आए.

18 महीने की रिसर्च के बाद तैयार हुए गहने

नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म के लिए ज्वेलरी ब्रांड ट्राइब अमरपाली ने खास गहने तैयार किए हैं. इसके लिए डिजाइनर्स ने डेढ़ साल से ज्यादा समय तक काम किया. इस दौरान भारत कीट्रेडिशनल ज्वैलरी, मंदिरों की कला, मूर्तियों और पौराणिक कहानियों से जुड़ी चीजों पर रिसर्च की गई.

फिल्म के लिए सिर्फ राम, सीता और रावण जैसे मुख्य किरदारों के गहने ही नहीं बनाए गए हैं. शाही परिवारों, योद्धाओं, दरबारियों और दूसरे कलाकारों के लिए भी अलग-अलग डिजाइन तैयार किए गए हैं. फिल्म के पहले पार्ट के लिए ही 4,500 से ज्यादा गहने बनाए गए हैं. यानी पर्दे पर नजर आने वाला हर छोटा-बड़ा किरदार अपने लुक के जरिए फिल्म की दुनिया को खास बनाने में मदद करेगा.

अयोध्या के गहनों में दिखेगी शाही चमक

अयोध्या के गहनों को डिजाइन करते समय राजघराने के रॉयल अंदाज के साथ सादगी का भी ध्यान रखा गया है. इनमें बारीक नक्काशी और पारंपरिक डिजाइन देखने को मिलेंगे. भगवान राम के गहनों में सूर्य का चिन्ह खास होगा, क्योंकि उन्हें सूर्यवंशी माना जाता है. इसके अलावा धर्म चक्र और कमल से प्रेरित डिजाइन भी इस्तेमाल किए गए हैं.

इन गहनों का मकसद सिर्फ राम के लुक को भव्य बनाना नहीं है, बल्कि उनके किरदार से जुड़ी मान्यताओं और पहचान को भी दिखाना है.

‘रामायणम’ में रणबीर - साई पल्लवी समेत सभी के गहने होंगे खास, 18 महीने की रिसर्च से बने 4500 आभूषण

सीता के गहनों में फूलों की खूबसूरती

मिथिला के गहनों का अंदाज अयोध्या से अलग रखा गया है. यहां फूलों से प्रेरित डिजाइन, खूबसूरत और बारीक कारीगरी पर ध्यान दिया गया है. सीता के गहनों में भी फूलों के डिजाइन देखने को मिलेंगे. इनसे उनके शांत स्वभाव और मिथिला की सांस्कृतिक पहचान को दिखाने की कोशिश की गई है.

‘रामायणम’ में रणबीर - साई पल्लवी समेत सभी के गहने होंगे खास, 18 महीने की रिसर्च से बने 4500 आभूषण

रावण की लंका के गहने होंगे अलग

लंका के गहनों की बात करें तो यहां डिजाइन ज्यादा दोनों से ही अलग रखे गए हैं. वहां के गहनों में डार्क कलर्स और नुकीली डिजाइंस वाली नक्काशी की गई है. यहां तक कि रावण, मारीच और शूर्पणखा जैसे किरदारों के गहने मंदोदरी और विभीषण के लिए बनाए गए डिजाइन से अलग हैं. मंदोदरी के गहनों में भव्यता के साथ थोड़ा संतुलन भी दिखाई देगा.


‘रामायणम’ में रणबीर - साई पल्लवी समेत सभी के गहने होंगे खास, 18 महीने की रिसर्च से बने 4500 आभूषण

मेकर्स ने गहनों को लेकर क्या कहा?

फिल्म के मेकर्स ने इसके पीछे की वजह के बारे में बात करते हुए कहा, ‘गहने सिर्फ सजने-संवरने के लिए नहीं बनाए गए हैं. हर डिजाइन के जरिए किरदार की पहचान, उसकी विरासत और कहानी में उसके सफर को दिखाने की कोशिश की गई है.’

हाउस ऑफ अमरपाली के क्रिएटिव हेड तरंग अरोड़ा ने कहा, ‘हम सभी रामायण की वही कहानी सुनते और देखते हुए बड़े हुए हैं, जिसे हम जानते हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट में इस सदियों पुरानी कहानी को नई पीढ़ी के लिए नए अंदाज में पेश किया जा रहा है.’

नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही ‘रामायणम्’ दो पार्ट में रिलीज होगी. फिल्म का पहला पार्ट 5 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में आएगा, जबकि दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में रिलीज होगा.

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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
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Published at : 19 Oct 2026 04:50 PM (IST)
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