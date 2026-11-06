रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायण' 5 नवंबर को दुनियाभर में रिलीज हो चुकी है. मूवी ने अपने पहले ही दिन दुनियाभर में 150 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार करके इतिहास रच दिया है. फिल्म में 25 से ज्यादा कलाकारों ने काम किया है. रिलीज के साथ ही राघव जुयाल के रूप में सबसे बड़ा सरप्राइज मिला है. कभी 10 लोगों संग एक कमर में रहने वाले राघव अब 4 हजार करोड़ी रामायण में नजर आ रहे हैं.

राघव जुयाल बने मेघनाद

रामायण की रिलीज से काफी पहले पूरी कास्ट का खुलासा हो गया था. सभी के लुक भी चर्चा में रहे. हालांकि राघव जुयाल को लेकर ज्यादा चर्चा नहीं हुई. फिल्म की रिलीज के साथ अब वो अचानक चर्चा में आ गए हैं. उन्होंने फिल्म में लंकापति रावण के बेटे मेघनाद का किरदार निभाया है.

मुंबई में 10 लड़कों संग एक कमरे में रहते थे राघव जुयाल

राघव जुयाल की उम्र 35 साल है. उनका जन्म उत्तराखंड के देहरादून में 26 जुलाई 1991 को हुआ था. शुरू से ही उन्हें डांस का शौक था. डांस में बड़ा नाम कमाने का सपना लिए वो कम उम्र में मुंबई आ गए थे. राघव मुंबई में अपने शुरुआती दिनों में एक कमरे में 10 लड़कों संग रहते थे और कभी कभार उन्हें पेट भरने के लिए वड़ा पाव खाकर भी गुजारा करना पड़ता था.

ऐसे बने डांस की दुनिया के मास्टर

राघव जुयाल के डांस करियर में पहला सबसे बड़ा पल रिएलिटी शो 'डांस इंडिया डांस सीजन 3' के जरिए आया था. ऑडिशन में रिजेक्ट होने के बाद उन्हें रेमो डिसूजा ने वाइल्ड कार्ड एंट्री दी थी. यहां स्लो-मोशन डांस स्टाइल के कारण उन्होंने गजब की लोकप्रियता हासिल की. चाहे वो विनर नहने बने, लीन फाइनल तक पहुंचे थे. इसके बाद राघव को 'Dance India Dance Li'l Masters 2' और 'Dance Ke Superkids' से भी पॉपुलैरिटी हासिल हुई.

फिर एक्टिंग में भी बनाई पहचान

'एबीसीडी 2' और 'किसी का भाई किसी की जान' जैसी फिल्मों में काम करने के बाद राघव 'किल' जैसी फिल्म में निगेटिव रोल निभाकर काफी पॉपुलर हुए. उनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया गया. इसके बाद राघव 'पैराडाइज', 'भाई तेरा स्टार है' जैसी फिल्मों और वेब सीरीज 'बैंड्स ऑफ बॉलीवुड' से भी चर्चा में रहे.