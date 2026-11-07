'रामायण' में काम करना... मंदोदरी बनीं काजल अग्रवाल ने फिल्म की टीम का जताया आभार

रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. फिल्म को दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और ये बॉक्स ऑफिस शानदार कमाई कर रही है. फिल्म में एक्ट्रेस काजल अग्रवाल मंदोदरी का किरदार निभा रही हैं.

हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर रामायण के सेट से कुछ बीटीएस तस्वीरें शेयर की और बताया कि फिल्म में काम करना उनके लिए गर्व की बात है.

काजल अग्रवाल ने शेयर की बीटीएस तस्वीरें

काजल अग्रवाल ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म 'रामायण' के सेट से कुछ तस्वीरे शेयर की हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि मंदोदरी के किरदान में नजर आ रही हैं. उन्होंने फिल्म का हिस्सा बनने पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए एक लंबा पोस्ट शेयर किया.

उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'रामायण जैसी भव्य फिल्म से किसी भी रूप में जुड़ना मेरे लिए गर्व की बात है. भले ही मेरा किरदार छोटा हो, लेकिन हमारी संस्कृति, इतिहास और अस्तित्व से इतनी गहराई से जुड़ी कहानी का हिस्सा बनना मेरे लिए बेहद खास है.'

काजल अग्रवाल ने की पूरी टीम की तारीफ

एक्ट्रेस ने फिल्म के निर्देशक नितेश तिवारी और निर्माता नमित मल्होत्रा का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा, 'मुझे इस ऐतिहासिक फिल्म का हिस्सा बनाने का मौका देने के लिए नमित मल्होत्रा और नितेश तिवारी सर का दिल से धन्यवाद. ये ग्लोबल सिनेमा की दिशा में भारत की तरफ से एक बड़ा कदम है.'

काजल ने रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी, रवि दुबे, सनी देओल और लारा दत्ता समेत फिल्म के सभी कलाकारों की तारीफ की. उन्होंने रकुल प्रीत सिंह, विवेक ओबेरॉय और आदिनाथ कोठारे के साथ काम करने का अनुभव भी शानदार बताया.

View this post on Instagram A post shared by Kajal A Kitchlu (@kajalaggarwalofficial)

उन्होंने आगे लिखा, 'कुछ फिल्मों को किरदार की लंबाई या स्क्रीन पर बिताए गए मिनटों से नहीं मापा जाता. उनकी अहमियत कहानी, उसे बनाने की मेहनत और उससे जुड़ने के सौभाग्य से होती है.' आखिर में एक्ट्रेस ने अपनी पूरी टीम, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट और असिस्टेंट डायरेक्टर्स का भी शुक्रिया अदा किया.

'रामायण' की कास्ट

बता दें, 'रामायण' का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है. इसके निर्माता नमित मल्होत्रा हैं. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जबकि साई पल्लवी माता सीता का किरदार निभा रही हैं. यश रावण की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं. इसके अलावा रवि दुबे फिल्म में लक्ष्मण और रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा के किरदार में हैं.