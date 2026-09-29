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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरणबीर की कौन सी खूबियां उन्हें राम के किरदार के लिए सही बनाती हैं? BTS वीडियो आया सामने

रणबीर की कौन सी खूबियां उन्हें राम के किरदार के लिए सही बनाती हैं? BTS वीडियो आया सामने

एक्टर रणबीर कपूर अपकमिंग फिल्म 'रामायण' में नजर आने वाले हैं. उनके बर्थडे के मौके पर फिल्म के मेकर्स ने एक खास BTS शेयर की है, जिसमें एक्टर भगवान राम के किरदार में नजर आ रहे हैं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 29 Sep 2026 10:11 AM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर के बर्थडे के मौके पर 'रामायण' के मेकर्स ने एक खास BTS शेयर की है, जिसमें एक्टर भगवान राम के किरदार में नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में दर्शकों को रणबीर की तैयारी और ट्रांसफॉर्मेशन की खास झलक देखने को मिलती है.

डायरेक्टर नितेश तिवारी ने एक सामने आए BTS वीडियो में बात करते हुए कहा है कि रामायण जैसे महाकाव्य से करोड़ों भक्तों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और इसी कारण से फिल्म के लिए सही कलाकारों को कास्ट करना बेहद जरूरी था. रणबीर कपूर जो फिल्म में राम का किरदार निभा रहे हैं उन्होंने भी खुलकर अपने किरदार के बारे में बात की है.

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रणबीर की कौन सी खूबियां उन्हें राम के किरदार के लिए सही बनाती हैं? 
रणबीर ने बताया कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को किसी दूसरे फिल्म या फिर किरदार की तरह नहीं लिया है, बल्कि एक पूजनीय किरदार को पूरे जिम्मेदारी और न्याय के साथ निभाने की नजर से देखा है.

समाने आए झलक में रणबीर के तीनों को-स्टार्स जैसे दशरथ का किरदार निभा रहे अरुण गोविल, सीता बनीं साई पल्लवी, लक्ष्मण का किरदार निभा रहे लक्ष्मण को भी देखा जा सकता है. शेयर किए गए झलक में तीनों इस बात को बताते हुए नजर आ रहे हैं कि रणबीर की कौन सी खूबियां उन्हें भगवान राम के किरदार के लिए एक दम सही बनाती हैं. वीडियो में कलाकारों के लुक्स में बदलाव से लेकर सीन्स की शूटिंग से लेकर फिल्म के लिए की जाने वाली अन्य तैयारियों की झलक देखी जा सकती है. इस तरह से BTS  के जरिए दर्शकों को महाकाव्य की मेकिंग से रूबरू होने का मौका मिला है. 

BTS के जरिए प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा के बड़े विजन की झलक भी मिलती है, यानी रामायण की दुनिया को आकर देने के लिए फिल्म मेकर ने ईस्ट और वेस्ट दोनों ही जगहों के शानदात टैलेंट्स को एक छत के नीचे लाया है, ताकि महाकाव्य की दुनिया को बड़े पैमाने पर बनाकर दिखाया जा सके. फिल्म के ऐसे ही इंटरनेशनल टैलेंट एक्शन डायरेक्टर टेरी नोटरी की बात करें तो उन्होंने रामायण के बारीकी से किए जाने वाले हर एक एक्शन सीन के लिए रणबीर कपूर को स्पेशल ट्रेनिंग दी है.

फिल्म की कास्ट
फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी सीता, रॉकिंग स्टार यश रावण, सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में नजर आएंगे.

नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी 'रामायण' को नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज ने 8 बार ऑस्कर जीत चुके डीएनईजी और यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के साथ मिलकर बनाया है. ये फिल्म दो पार्ट में रिलीज होगी. भारत को छोड़कर दुनियाभर में फिल्म को सोनी पिक्चर्स रिलीज करेगी, जबकि हिंदी भाषी मार्केट में धर्मा प्रोडक्शंस इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं.

फिल्म दुनियाभर में आईमैक्स में रिलीज होगी. इसका पहला पार्ट दिवाली 2026 और दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में आएगा. भारत में फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज होगी.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 29 Sep 2026 10:11 AM (IST)
Tags :
:Ramayana
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