नितेश तिवारी की 4000 करोड़ी फिल्म 'रामायण' जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी. इसकी रिलीज का फैंस और दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. ऐसे में अब हाल ही में रणबीर कपूर और साई पल्लवी स्टारर इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर लॉस एंजेलिस में रखा गया था, जहां पर मूवी ने सारी लाइमलाइट चुरा ली और इसकी जमकर तारीफ हो रही है. ऐसे में अनुपम खेर ने इसे लेकर खुशी जाहिर की है.

दरअसल, अनुपम खेर ने एक्स पर अपना वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो 'रामायण' के लॉस एंजेलिस में हुए वर्ल्ड प्रीमियर को लेकर बातें कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस फिल्म को विदेश की धरती पर लोग कितना पसंद कर रहे हैं और इस पल ने उन्हें गौरान्वित कर दिया है. उन्होंने ये भी खुलासा किया है कि इसमें उनका भी किरदार है.

लाइव वीडियो में क्या बोले अनुपम खेर?

अनुपम खेर ने एक्स पर अपना वीडियो और 'रामायण' फिल्म का पोस्टर शेयर किया है. इसमें वो कहते दिख रहे हैं, 'दोस्तों हाल ही में लॉस एंजेलिस में रामायण के वर्ल्ड प्रीमियर के बाद दर्शकों को प्रतिक्रियाएं देखकर बहुत अच्छा लग रहा है. लोग इसकी भव्यता इसके विजुअल, राम जी की कथा के प्रति इसके भाव की बात कर रहे हैं. इसे देखकर हमारा मन गर्व से भर जाता है कि हमारी महान कथा को इतने बड़े मंच पर दुनिया की इतनी बड़ी फिल्मों के बराबर पैमाने पर प्रस्तुत किया जा रहा है. निर्माता नमित मल्होत्रा, निर्देशक नितेश तिवारी इनके साथ जुड़े अनगिनत कलाकारों ने मिलकर इतना बड़ा सपना साकार किया है. इसे बनाने में ना जाने कितनी मेहनत लगी होगी.'

लॉस एंजेलिस से रामायण को लेकर आ रही शुरुआती प्रतिक्रियाएँ मन को बहुत ख़ुशी और गर्व से भर रही हैं। हमारी इस महान कथा को दुनिया भर के दर्शकों तक इतने बड़े पैमाने पर पहुँचते देखना एक अद्भुत एहसास है।🕉🙏❤️ और इस यात्रा में जटायु की आवाज़ बनना मेरे लिए ख़ास है। 5 नवंबर को स्टॉकहोम में फ़िल्म देखने का बेसब्री से इंतज़ार है। जय हो! श्रीरामचन्द्र जी की जय हो!🕉🕉🙏 #Ramayana @malhotra_namit — Anupam Kher (@AnupamPKher) October 29, 2026

अनुपम खेर ने जटायु के रोल का किया खुलासा

अनुपम खेर वीडियो में आगे कहते हैं, 'राम जी की कथा, राम जी का व्यक्तित्व और उनके आदर्श दुनियाभर में दर्शकों तक पहुंचे. इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है. एक बात और लोग रामायण में पक्षी वाले दृश्य की भी तारीफ कर रहे हैं और उस पक्षी जटायु की भूमिका मेरी है, जटायु की आवाज मेरी है. इससे और भी खुशी हो रही है. भारतीय सिनेमा के इतने बड़े पैमाने पर देखकर सच में बहुत संतोष हो रहा है. रामायण के निर्माताओं को धन्यवाद. इस कथा को इतने बड़े मंच तक ले जाने के लिए.'

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'रामायण' की एडवांस बुकिंग

सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म 'रामायण' ने प्री-सेल्स में कमाल का प्रदर्शन किया है. मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा ही उड़ा दिया है. इसने पहले दिन के लिए ब्लॉक सीट के साथ 15.89 करोड़ और बिना ब्लॉक सीट के 13.08 करोड़ का बिजनेस किया था. फिल्म के 3.05 लाख टिकट्स बिक चुके हैं. जबकि इसकी रिलीज को अभी 8 दिनों का वक्त है.

'रामायण' की स्टार कास्ट और रिलीज

बहरहाल, अगर 'रामायण' की रिलीज के बारे में बात की जाए तो 4000 करोड़ी इस फिल्म को सिनेमाघरों में दो भागों में रिलीज किया जाएगा. फिल्म के एक पार्ट का बजट 2000 करोड़ था. इसका फर्स्ट पार्ट 5 नवंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. इसकी स्टार कास्ट के बारे में बात की जाए तो फिल्म में रणबीर कपूर राम, साई पल्लवी सीता, सनी देओल हनुमान, रवि दुबे लक्ष्मण जैसे अन्य कलाकार भी अहम रोल में हैं, जिन्हें स्क्रीन पर देखना एक शानदार अनुभव बताया जा रहा है.