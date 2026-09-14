'रामायण पार्ट 1' के मेकर्स ने गणेश चतुर्थी के शुभ मौके पर फिल्म का पहला गाना 'जय जय राम' सोमवार यानी आज रिलीज कर दिया है. गानें में रणबीर कपूर और साई पल्लवी भगवान राम और माता सीता के दिव्य किरदारों में नजर आ रेह हैं. यह गाना 'सिया राम' पोस्टर के रिलीज होने के बाद आया है और इसी के साथ नितेश तिवारी निर्देशित इस अपकमिंग मच अवेटेड फिल्म की म्यूजिक जर्नी भी शुरू हो गई है.

'जय जय राम' हुआ रिलीज

बता दें कि 'रामायण पार्ट 1' का पहला गाना 'जय जय राम' रिलीज हो चुका है. इसे ए.आर. रहमान ने कंपोज किया है, इसके बोल डॉ. कुमार विश्वास ने लिखे हैं और इसे अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने गाया हैय यह गाना 14 सितंबर को 'सिया राम' पोस्टर के रिलीज होने के बाद आया है.

इसके साथ ही भगवान गणेश के आशीर्वाद से फिल्म के म्यूज़िकल सफर की शुरुआत हो गई है.

दिल को छू लेता है ये गाना

'जय जय राम' में आरती के आध्यात्मिक भाव और सिनेमैटिक साउंड का अनूठा संगम है. इसके बोल श्री राम की करुणा, रक्षा करने की भावना और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाते हैं, जबकि बार-बार दोहराई जाने वाली स्तुति इस गाने को भक्तिपूर्ण बनाती है.

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'सिया राम' का पोस्टर किया गया था रिलीज

'जय जय राम' सॉन्ग को रिलीज करने से पहले मेकर्स ने सिया राम का पोस्टर रिलीज किया था. जिसमें रणबीर कपूर और साई पल्लवी की भगवान राम और माता सीता के किरदार में दिव्य झलक देखने को मिली.



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'रामायण' के बारे में

नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही 'रामायण' दो पार्ट में रिलीज होगी. इसमें रणबीर कपूर भगवान राम , साई पल्लवी माता सीता, यश रावण और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में नजर आएंगे. वहीं सनी देओल हनुमान के किरदार में दिखेंगे. इस फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट है.

इसमें रकुल प्रीत सिंह, विवेक ओबेरॉय, कुणाल कपूर, लारा दत्ता और अन्य कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म फिल्म का पहला पार्ट भारत में 8 नवंबर को दिवाली के मौके पर रिलीज होगा. वहीं इसका दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में रिलीज किए जाने की प्लानिंग. इस मच अवेटेड फिल्म का ट्रेलर पहले ही आ चुका है और अब 'जय जय राम' भी रिलीज हो गया हैय नवंबर में सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले, फिल्म अपने प्रमोशन कैंपेन के अगले फेज में एंट्री कर रही है.

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