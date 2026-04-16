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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'राम' बनते ही रणबीर कपूर ने रचा इतिहास,'टाइम मैगजीन' की 100 प्रभावशाली हस्तियों में बनाई जगह

'राम' बनते ही रणबीर कपूर ने रचा इतिहास,'टाइम मैगजीन' की 100 प्रभावशाली हस्तियों में बनाई जगह

रणबीर कपूर की गिनती बॉलीवुड के टॉप एक्टर में होती है. इन दिनों वो अपनी अपकमिंग फिल्म रामायण को लेकर चर्चा में छाए हुए हैं.इसी बीच उनके नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है.

By : अनुराधा राज | Updated at : 16 Apr 2026 01:00 PM (IST)
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रणबीर कपूर ने अपने अभी तक के करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है.हर फिल्म में उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल को और बेहतर बनाने की कोशिश की है. वैसे तो करियर की शुरुआत रणबीर कपूर ने रोमांटिक फिल्म से की थी.

लेकिन, अब वो अलग-अलग तरह की फिल्में में अलग-अलग किरदार निभाते हुए नजर आते हैं. इसी वजह से उनकी गिनती मोस्ट डिमांडिग एक्टर्स में होने लगी है.रणबीर कपूर 2026 में रामायण जैसी बिग बटज की फिल्म में काम की भूमिका में नजर आने वाले हैं.

रणबीर कपूर बने टाइम मैगजीन में शामिल होने वाले इकलौते एक्टर

इसी बीच उन्होंने एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली है.रणबीर कपूर को टाइम मैगजीन में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है.सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपनी शानदार एक्टिंग से बॉक्स ऑफिस को हिलाने वाले रणबीर कपूर इस साल इस लिस्ट में जगह बनाने वाले इकलौते इंडियन एक्टर हैं.

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रणबीर कपूर के अलावा इस लिस्ट में बिजनेसमैन,स्पोर्ट्सपर्सन, शेफ्स और पॉलिटिशियन्स का भी नाम शामिल है. अब जब रणबीर कपूर ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है तो उन्हें सेलेब्स से लेकर फैंस तक बधाई देने में लगे हुए हैं.

रणबीर कपूर को बधाई देते हुए आयुष्मान खुराना ने लिखा,'इंडस्ट्री में कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जो विरासत का पीछा करते हैं, वहीं कुछ कलाकार ऐसे भी होते हैं जो अपने क्राफ्ट के बलबूते खुद एक विरासत बन जाते हैं. रणबीर कपूर इस दूसरी लिस्ट में हैं.'

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इस लिस्ट में रणबीर कपूर के अलावा पॉपुलर शेफ विकास खन्ना ने भी अपना नाम बनाया है.ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि देश के कोने-कोने में रणबीर कपूर के फैंस हैं, लेकिन अब उनकी पॉपुलैरिटी दुनियाभर में देखने को मिल रही है.

रणबीर कपूर के पास इन दिनों कई प्रोजेक्ट हैं. 4000 करोड़ रामायण के अलावा रणबीर कपूर को संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वार और ब्रह्मास्त्र 2 में देखा जाएगा. रामायण का पहला पार्ट 2026 में रिलीज होगा तो दूसरा पार्ट 2027 में रिलीज होगा.

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About the author अनुराधा राज

अनुराधा राज एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 वर्षों का अनुभव है. टीवी सीरियल्स और रियलिटी शोज की दुनिया पर इनकी खास पकड़ है और इंडस्ट्री की हर हलचल पर इनकी पैनी नजर रहती है. टीआरपी रेस में कौन आगे है, कौन पीछे, किस शो में आने वाला है नया ट्विस्ट और कौन सा कंटेंट दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, इन सभी विषयों को अनुराधा अपने खास और आसान अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. एंटरटेनमेंट जगत की ताजा खबरें, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और बिहाइंड द सीन्स स्टोरीज इनके लेखन की प्रमुख पहचान हैं.
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Published at : 16 Apr 2026 12:44 PM (IST)
Tags :
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