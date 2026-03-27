4,000 करोड़ में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर 2' को भी धो देगी! रिलीज के साथ मचेगी तबाही

रणवीर सिंह की धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाया हुआ है. फिल्म ने कमाई के इतने बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं कि हर कोई हैरान है. हालांकि एक 4000 करोड़ के बजट में बनाई जा रही फिल्म से उम्मीद की जा रही है कि वो रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा देगी और धुरंधर 2 के सारे रिकॉर्ड भी मिट्टी में मिला देगी. दरअसल हम रणबीर कपूर की मच अवेटेड माइथोलॉजिकल ड्रामा ‘रामायण’ की बात कर रहे हैं. इस फिल्म को लेकर अभी से फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट हैं. बता दें कि अपकमिंग फिल्म में रणबीर कपूर के अलावा यश, साई पल्लवी और सनी देओल भी अहम किरदारों में नजर आएंगे.

4 हजार करोड़ से ज्यादा के बजट में बनी है ‘रामायण’

फिलहाल 'रामायण' के बजट की खूब चर्चा हो रही है और इस भारतीय सिनेमा के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म है बताया जा रहा है. इसे दो हिस्सों में बनाया जा रहा है. इन दोनों फिल्मों की कुल लागत की कंफर्मेशन इसके प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ​​ने की. इसका बजट इतना भारी भरकम है कि हर कोई इसके ब्रेक-ईवन (लागत वसूल होने) और रिकवरी के बारे में बात कर रहा है. बता दें कि इस दो-भाग वाली फ़्रैंचाइज़ी का बजट $500 मिलियन यानी 4300 करोड़ रुपये है. डीएनईजी के नामित मल्होत्रा ​​ने यूट्यूब पर प्रखर गुप्ता के पॉडकास्ट में बात करते हुए इस लागत का खुलासा किया.

रामायण की दोनों पार्ट की कितनी है लागत

रामायण की दोनों फ़िल्मों में से हर एक की लागत 2000 करोड़ मानी जा रही है. एसएस राजामौली के 550 करोड़ के भारी-भरकम बजट की तुलना में, इस बड़ी फ़िल्म का हर हिस्सा 263.63% ज़्यादा महंगा है. इतनी ज़्यादा लागत को देखते हुए, फ़िल्म को बॉक्स ऑफ़िस पर ज़बरदस्त कमाई करनी होगी. इतनी ज़्यादा लागत के बावजूद, रामायण बॉक्स ऑफ़िस पर धूम मचा सकती है. हालांकि 2000 करोड़ के बजट के साथ बॉक्स ऑफ़िस पर सफल होना नामुमकिन सा लगता है, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल हो सकती है.

'धुरंधर 2' को धोकर रख सकती है 'रामायण'

'पुष्पा 2' और 'बाहुबली' के बाद अब 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है. गौरतलब है कि पुष्पा 2 को 10 करोड़ से ज़्यादा और बाहुबली 2 को 6 करोड़ से ज़्यादा दर्शकों ने देखा था. इन दोनों फ़िल्मों ने भारत में आसानी से 1000 करोड़ से ज़्यादा की नेट कमाई की थी. वहीं धुरंधर 2 इन्हें भी मात देने की तैयारी कर रही है क्योंकि 8 दिन में ही धुरंधर 2 ने 650 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर डाली है और ये जल्द ही भारत में 1000 करोड़ी बनने वाली है.

वहीं रणबीर कपूर की रामयण भी एक ऐसे सब्जेक्ट पर बनी है जो हर भारतीय को पसंद आएगी और जिससे लोगों की फीलिंग्स जुड़ी हैं. ऐसे में रामायण कमाल कर सकती है; और अगर यह 15 करोड़ दर्शकों का आंकड़ा छू लेती है, तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी. इतने ज़्यादा दर्शकों के साथ, 2000 करोड़ की नेट कमाई का लक्ष्य नामुमकिन नहीं है. ऐसे में ये धुरंधर 2 को धोकर रख सकती है.

विदेशों में भी, रणबीर कपूर और यश की यह फ़िल्म धूम मचा सकती है. इसलिए, इस एपिक में दुनिया भर के बॉक्स ऑफ़िस पर आसमान छूने वाले आंकड़े हासिल करने की क्षमता है, और भारी बजट के बावजूद, ये महा रिकॉर्ड बना सकती है.