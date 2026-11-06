रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर 'रामायण' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है और इसी के साथ इस फिल्म ने पहले दिन रिकॉर्ड्स की झड़ी भी लगा दी है. यहां इस रिपोर्ट में आप जान सकते हैं कि 'रामायण' ने अपने ओपनिंग डे पर कौन से बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं.

'रामायण' बनी साल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म

ट्रेड ट्रैकिंग पोर्टल 'सैकनिल्क' के मुताबिक नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित पौराणिक महाकाव्य 'रामायण' में अपने पहले दिन 64.85 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई की है. इसी के साथ ये 'दृश्यम 3' को मात देकर साल 2026 की दूसरी सबसे बड़ी हिंदी ओपनर बन गई है. इस मामले में यह केवल 'धुरंधर: द रिवेंज' से पीछे है. इस फिल्म ने अपने मुख्य कलाकारों और निर्देशक से जुड़े कई पुराने रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। इनमें रणबीर कपूर के करियर की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड भी शामिल है, जो पहले फिल्म 'एनिमल' के नाम था।

'रामायण' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कौन-कौन से बड़े रिकॉर्ड बनाए?