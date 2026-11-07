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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड8.30 बजे तक तीसरे दिन 50 करोड़ के पार 'रामायण', तोड़ा 'दंगल'-'धुरंधर' समेत 5 फिल्मों का रिकॉर्ड

8.30 बजे तक तीसरे दिन 50 करोड़ के पार 'रामायण', तोड़ा 'दंगल'-'धुरंधर' समेत 5 फिल्मों का रिकॉर्ड

Ramayana Box office Collection Day 3: 'रामायण' ने बॉक्स ऑफिस पर तबाही ही मचा दी है. इसे तीसरे दिन दिवाली की छुट्टी का भरपूर फायदा मिला और 50 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर डाला.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 07 Nov 2026 08:31 PM (IST)
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नितेश तिवारी की 'रामायण' का बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त दंगल देखने के लिए मिल रहा है. फिल्म एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ रही है. इसने तीसरे दिन भी बंपर कलेक्शन किया. दिवाली की छुट्टी और वीकेंड का फिल्म का पूरा फायदा मिलता दिखा. हालांकि, पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन इसकी कमाई में 25% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई थी और उससे कहीं ज्यादा उछाल भी मिली है. 

'रामायण' ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले शनिवार को अच्छा खासा बिजनेस किया. इसे दर्शकों ही नहीं क्रिटिक्स की तारीफ का कमाई के मामले में पूरा फायदा भी मिलता दिखा. पहले दिन के बाद तीसरे दिन इसने एक बार फिर से 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. ऐसे में चलिए बताते हैं इसका शनिवार का कलेक्शन...

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'रामायण' का डे-3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

- सैकनिल्क के अनुसार, 'रामायण' ने ओपनिंग डे पर 64.85 करोड़ का बिजनेस किया था. 
- जबकि फिल्म ने दूसरे दिन 48.05 करोड़ का कारोबार किया था.
- इसी के साथ ही इसने शनिवार को तीसरे दिन रात 8.30 बजे तक 54.35 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.
- इस पर 37.7% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई है, जबकि फिल्म को 20,100 शोज भी मिले.
- फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन भी 198.93 करोड़ पहुंच गया है. वहीं, इसका इंडिया नेट कलेक्शन 167.25 करोड़ हो चुका है. हालांकि, फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे.

यह भी पढ़ें: 'रामायण' से रवि दुबे का बॉक्स ऑफिस पर सॉलिड स्टार्ट, 5 बड़े धुरंधरों का तोड़ा रिकॉर्ड

'रामायण' ने तीसरे दिन तोड़ा 'दंगल' समेत 5 फिल्मों का रिकॉर्ड

इसके साथ ही 'रामायण' ने बॉक्स ऑफिस पर तीसरे दिन की कमाई का 'दंगल' समेत 5 फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इसमें 'दंगल' समेत 5 बड़ी फिल्मों के नाम शामिल हैं. देखिए फिल्मों की लिस्ट...

1. बाहुबली 2- 46.50 करोड़ 
2. धुरंधर- 43 करोड़
3. दंगल- 41.34 करोड़
4. टाइगर 3- 43.50 करोड़
5. बॉर्डर 2- 54.50 करोड़

बहरहाल, अगर 'रामायण' के बारे में बात की जाए तो इस साल 2026 में दिवाली के मौके पर इसे 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है. फिल्म ने रिलीज होने के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की. ये बॉलीवुड की 2026 की तीसरी बिगेस्ट ओपनर फिल्म रही. इसने 'दृश्यम 3' का रिकॉर्ड तोड़ दिया था. इसी के साथ ही ये रणबीर कपूर की भी तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है. इसने दो दिनों में 200 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Live में सीनियर कॉपी एडिटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. उन्हें डिजिटल और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 साल से ज्यादा का अनुभव है. 
साउथ सिनेमा के साथ-साथ भोजपुरी सिनेमा पर उनकी मजबूत पकड़ और गहरी समझ है. वे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, फिल्मों और कलाकारों से जुड़ी खबरों की खास कवरेज करते हैं. एबीपी से पहले राहुल 'राजस्थान पत्रिका', 'दैनिक भास्कर', 'जनसत्ता' और 'न्यूज़18 हिंदी' जैसे प्रतिष्ठित मीडिया घरानों में काम कर चुके हैं. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से जनसंचार में एमए (MA in Mass Communication) किया है.
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Published at : 07 Nov 2026 08:31 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION
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