8.30 बजे तक तीसरे दिन 50 करोड़ के पार 'रामायण', तोड़ा 'दंगल'-'धुरंधर' समेत 5 फिल्मों का रिकॉर्ड

नितेश तिवारी की 'रामायण' का बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त दंगल देखने के लिए मिल रहा है. फिल्म एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ रही है. इसने तीसरे दिन भी बंपर कलेक्शन किया. दिवाली की छुट्टी और वीकेंड का फिल्म का पूरा फायदा मिलता दिखा. हालांकि, पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन इसकी कमाई में 25% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई थी और उससे कहीं ज्यादा उछाल भी मिली है.

'रामायण' ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले शनिवार को अच्छा खासा बिजनेस किया. इसे दर्शकों ही नहीं क्रिटिक्स की तारीफ का कमाई के मामले में पूरा फायदा भी मिलता दिखा. पहले दिन के बाद तीसरे दिन इसने एक बार फिर से 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. ऐसे में चलिए बताते हैं इसका शनिवार का कलेक्शन...

'रामायण' का डे-3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

- सैकनिल्क के अनुसार, 'रामायण' ने ओपनिंग डे पर 64.85 करोड़ का बिजनेस किया था.

- जबकि फिल्म ने दूसरे दिन 48.05 करोड़ का कारोबार किया था.

- इसी के साथ ही इसने शनिवार को तीसरे दिन रात 8.30 बजे तक 54.35 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

- इस पर 37.7% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई है, जबकि फिल्म को 20,100 शोज भी मिले.

- फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन भी 198.93 करोड़ पहुंच गया है. वहीं, इसका इंडिया नेट कलेक्शन 167.25 करोड़ हो चुका है. हालांकि, फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे.

यह भी पढ़ें: 'रामायण' से रवि दुबे का बॉक्स ऑफिस पर सॉलिड स्टार्ट, 5 बड़े धुरंधरों का तोड़ा रिकॉर्ड

'रामायण' ने तीसरे दिन तोड़ा 'दंगल' समेत 5 फिल्मों का रिकॉर्ड

इसके साथ ही 'रामायण' ने बॉक्स ऑफिस पर तीसरे दिन की कमाई का 'दंगल' समेत 5 फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इसमें 'दंगल' समेत 5 बड़ी फिल्मों के नाम शामिल हैं. देखिए फिल्मों की लिस्ट...

1. बाहुबली 2- 46.50 करोड़

2. धुरंधर- 43 करोड़

3. दंगल- 41.34 करोड़

4. टाइगर 3- 43.50 करोड़

5. बॉर्डर 2- 54.50 करोड़

बहरहाल, अगर 'रामायण' के बारे में बात की जाए तो इस साल 2026 में दिवाली के मौके पर इसे 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है. फिल्म ने रिलीज होने के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की. ये बॉलीवुड की 2026 की तीसरी बिगेस्ट ओपनर फिल्म रही. इसने 'दृश्यम 3' का रिकॉर्ड तोड़ दिया था. इसी के साथ ही ये रणबीर कपूर की भी तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है. इसने दो दिनों में 200 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है.