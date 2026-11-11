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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरणबीर कपूर की 'रामायण' ने छठे दिन बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, कमा डाले इतने करोड़ रुपये

रणबीर कपूर की 'रामायण' ने छठे दिन बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, कमा डाले इतने करोड़ रुपये

'रामायण' की बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई जारी है. रणबीर कपूर और यश की फिल्म ने महज 6 दिनों में दुनियाभर में 823 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार कर लिया है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 11 Nov 2026 07:56 AM (IST)
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रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी जैसे सितारों से सजी फिल्म 'रामायण' रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है. यही वजह है कि ये हर दिन कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही है. फिल्म ने अब 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा भी पार कर लिया है. वहीं, दुनियाभर में भी इसका जलवा देखने को मिल रहा है. चलिए जानते हैं कि फिल्म ने छठे दिन कितने करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.

'रामायण' ने छठे दिन कमाए इतने करोड़ रुपये

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नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण' ने रिलीज के 5वें दिन यानी पहले मंडे को 107.50 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं, रिलीज के छठे दिन यानी मंगलवार को भी इसने धुआंधार कमाई की.

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, 'रामायण' ने रिलीज के छठे दिन यानी पहले मंगलवार को भारत में 94.10 करोड़ कमाए.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 6 दिनों की नेट कमाई अब 440.45 करोड़ रुपये हो गई है.
  • इस दिन फिल्म के 24,344 शोज हुए और ऑक्यूपेंसी 55.3% दर्ज की गई.

'रामायण' का अब तक का कलेक्शन

  • फिल्म के अब तक के कलेक्शन पर नजर डालें तो 'रामायण' ने पहले दिन 64.85 करोड़ रुपये कमाए थे.
  • दूसरे दिन फिल्म का कारोबार 48.05 करोड़ रुपये रहा, जबकि तीसरे दिन इसने 69.80 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.
  • वहीं, चौथे दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 56.15 करोड़ रुपये कमाए.
  • इसके बाद पांचवें दिन फिल्म की कमाई में जबरदस्त उछाल आया और इसने 107.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया.

दुनियाभर में भी छाया 'रामायण' का जलवा

'रामायण' का जलवा सिर्फ भारतीय बॉक्स ऑफिस तक सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों में भी फिल्म शानदार प्रदर्शन कर रही है. रिलीज के महज छह दिनों में फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 823.50 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. इस तरह रणबीर कपूर और यश की फिल्म दुनियाभर में भी नए रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रही है.

'रामायण' में नजर आ रहे ये स्टार्स

'रामायण' को नमित मल्होत्रा ने प्रोड्यूस किया है, जबकि नितेश तिवारी ने इसका निर्देशन किया है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, यश रावण और साई पल्लवी मां सीता के किरदार में नजर आ रहे हैं. वहीं, रवि दुबे ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई है. इनके अलावा रकुल प्रीत सिंह, विवेक ओबेरॉय, अरुण गोविल और लारा दत्ता जैसे कलाकार भी फिल्म का हिस्सा हैं. फिल्म का दूसरा पार्ट साल 2028 में सिनेमाघरों में रिलीज होगा.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 11 Nov 2026 07:56 AM (IST)
Tags :
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