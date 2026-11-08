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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रामायण' तीन दिन में 150 करोड़ के पार, बनी 2026 की 7वीं हाईएस्ट ग्रॉसर, जानें सैटरडे कलेक्शन

'रामायण' तीन दिन में 150 करोड़ के पार, बनी 2026 की 7वीं हाईएस्ट ग्रॉसर, जानें सैटरडे कलेक्शन

Ramayana Box office Collection Day 3: 'रामायण' ने बॉक्स ऑफिस पर तीसरे दिन धमाल मचा दिया. इसने सैटरडे को 150 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया जबकि इसने पहले दिन से भी ज्यादा कलेक्शन कर लिया.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 08 Nov 2026 06:20 AM (IST)
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नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' का बॉक्स ऑफिस पर दंगल देखने के लिए मिल रहा है. फिल्म हर दिन कोई ना कोई रिकॉर्ड तोड़ रही है. ऐसे में फिल्म ने तीसरे दिन यानी कि सैटरडे को भी अच्छा खासा कलेक्शन किया जबकि इसकी कमाई में दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई थी लेकिन अब दिवाली वीकेंड का इसे फायदा मिला और बंपर उछाल दर्ज की गई.

दरअसल, दूसरे दिन के मुकाबले तीसरे दिन यानी कि सैटरडे को 45.3% बंपर उछाल देखने के लिए मिली. इसने तीसरे दिन 150 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया. साथ ही सैटरडे को 50 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस भी कर लिया. ऐसे में चलिए बताते हैं फिल्म ने तीसरे दिन कितना कलेक्शन किया है.

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'रामायण' का डे-3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'रामायण' को दिवाली वीकेंड पर स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ का फायदा मिला और इसी वजह से इसने तीसरे दिन ओपनिंग डे से ज्यादा कलेक्शन किया है.
- सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन 64.85 करोड़ का बिजनेस किया.
- जबकि फिल्म ने दूसरे दिन 48.05 करोड़ का कलेक्शन किया. इसमें 25.9% से ज्यादा गिरावट दर्ज की गई थी.
- लेकिन तीसरे दिन फिर से इसकी कमाई में उछाल आई और इसने सैटरडे को 69.80 करोड़ का कलेक्शन किया. इस पर 40.3% की ऑक्यूपेंसी भी दर्ज की गई.
- फिल्म का तीन दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन 182.70 करोड़ हो चुका है.

2026 की 7वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी 'रामायण'

इसके साथ ही 'रामायण' ने 2026 का भी बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. ये तीन दिनों में इस साल की 7वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है. इसने 'धमाल 4' (177.92 करोड़) का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. देखिए 2026 की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में...

1. धुरंधर 2- 1186.32 करोड़
2. दृश्यम 3- 379.7 करोड़
3. बॉर्डर 2- 362.76 करोड़
4. हनुमान अंश- 343.11 करोड़
5. मिर्जापुर द मूवी- 233.73 करोड़
6. भूत बंगला-199.23 करोड़
7. रामायण-  182.70 करोड़ (3 दिन)
8. धमाल 4- 177.92 करोड़
9. आवारापन 2- 156.12 करोड़
10. टॉक्सिक (हिंदी)- 143.92 करोड़

आपको बता दें कि इस लिस्ट में पहले दसवें नंबर पर अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' थी, जिसका कोईमोई के अनुसार, इंडिया नेट कलेक्शन 137.93 करोड़ था. अब ये इस लिस्ट से बाहर हो गई है.

'रामायण' ने वर्ल्डवाइड 350 करोड़ का आंकड़ा किया पार

इसके साथ ही 'रामायण' ने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्डवाइड भी शानदार बिजनेस किया और 350 करोड़ का बेंचमार्क भी पार कर लिया. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने शुरू के दो दिनों में 230.05 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था. ऐसे में शनिवार को इसने दुनियाभर में भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और 378.50 करोड़ का बिजनेस कर डाला है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Live में सीनियर कॉपी एडिटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. उन्हें डिजिटल और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 साल से ज्यादा का अनुभव है. 
साउथ सिनेमा के साथ-साथ भोजपुरी सिनेमा पर उनकी मजबूत पकड़ और गहरी समझ है. वे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, फिल्मों और कलाकारों से जुड़ी खबरों की खास कवरेज करते हैं. एबीपी से पहले राहुल 'राजस्थान पत्रिका', 'दैनिक भास्कर', 'जनसत्ता' और 'न्यूज़18 हिंदी' जैसे प्रतिष्ठित मीडिया घरानों में काम कर चुके हैं. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से जनसंचार में एमए (MA in Mass Communication) किया है.
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Published at : 08 Nov 2026 06:20 AM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION
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