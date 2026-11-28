रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायण' इन दिनों काफी चर्चा में है. फिल्म रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. ये बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक रिकॉर्ड्स बना रही है. 23वें दिन ही फिल्म ने इंडिया में 1000 करोड़ का नेट कलेक्शन कर नया रिकॉर्ड बना दिया. वहीं, 'ये प्रेम मोल लिया' और 'गनमास्टर जी9' की रिलीज के बाद भी इसकी कमाई नहीं थमी.

नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' ने 24वें दिन यानी कि चौथे शनिवार को भी इसने ठीक-ठाक कलेक्शन किया. हालांकि, फिल्म की कमाई सिंगल डिजिट में है. लेकिन फिर भी ये अब धीमी चाल से बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड्स बना रही है और 24वें दिन भी कई फिल्मों के रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया.

'रामायण' का डे-24 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

- सैकनिल्क के अनुसार, 'रामायण' ने पहले दिन 64.85 करोड़ का कलेक्शन किया.

- जबकि फिल्म ने पहले हफ्ते 564.60 करोड़ का आंकड़ा पार किया.

- वहीं, दूसरे हफ्ते में 299.15 करोड़ का बिजनेस किया.

- फिल्म ने तीसरे हफ्ते 128.35 करोड़ का कारोबार किया.

- फिल्म ने 23वें दिन 8.45 करोड़ का कलेक्शन किया था और इंडिया में 1000 करोड़ के क्लब में एंट्री मारी थी.

- अब शाम 6 बजे तक फिल्म ने 7.62 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.

- इसके बाद फिल्म का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 1,008.17 करोड़ पहुंच गया.

'रामायण' ने तोड़े 7 फिल्मों के रिकॉर्ड (नेट)

इसके साथ ही 'रामायण' ने 24वें दिन की कमाई के मामले में सभी भाषाओं की 7 फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है. इसमें 'गदर 2', 'बाहुबली 2' समेत 'महावतार नरसिम्हा' जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं. देखिए लिस्ट...

1. बाहुबली 2- 7.80 करोड़

2. गदर 2-7.80 करोड़

3. महावतार नरसिम्हा- 6.75 करोड़

4. तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर- 6.24 करोड़

5. दृश्यम 2- 6.16 करोड़

6. केजीएफ चैप्टर 2- 4.75 करोड़

7. द केरल स्टोरी- 4.65 करोड़

(नोट- इन फिल्मों के बॉक्स ऑफिस के आंकड़े सैकनिल्क से लिए गए हैं.)

'रामायण' इंडिया में 1000 करोड़ कमाने वाली बनी तीसरी फिल्म

कोईमोई के अनुसार, 'रामायण' 1000 करोड़ के क्लब में एंट्री कर चुकी है और इसी के साथ ही ये इस जादुई आंकड़े को पार करने वाली तीसरी इंडियन फिल्म बन चुकी है, जिसने सबसे तेज 1000 करोड़ के क्लब में एंट्री मारी है. नंबर 1 पर 'पुष्पा 2' (1265.97 करोड़) और दूसरे नंबर पर 'धुरंधर 2' (1186.32 करोड़) है.