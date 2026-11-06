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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडRamayana Box Office Day 2: दूसरे दिन 'रामायण' ने जड़ा शतक, 113 करोड़ के पार हुई कमाई

Ramayana Box Office Day 2: दूसरे दिन 'रामायण' ने जड़ा शतक, 113 करोड़ के पार हुई कमाई

Ramayana Box Office Collection Day 2: रणबीर कपूर की 'रामायण' ने शानदार ओपनिंग की है. वहीं इसके दूसरे दिन भी अच्छी कमाई की उम्मीद है. यहां इसके डे 2 के कलेक्शन के लाइव आंकड़े जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 06 Nov 2026 10:16 PM (IST)
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नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण पार्ट 1'दुनियाभर के सिनेमाघरों में 5 नवंबर को  रिलीज हुई. इस फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. सोशल मीडिया पर इसके विज़ुअल इफेक्ट्स की काफी तारीफ की गई है. इसी के साथ रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश की 'रामायण' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की. हालांकि ये ओपनिंग डे पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं कर पाई. चलिए यहां जानते हैं कि ये फिल्म दूसरे दिन यानी शुक्रवार को कितना कलेक्शन कर रही है और इसकी ऑक्यूपेंसी भी जानेंगे

'रामायण पार्ट 1' ने कितने करोड़ से की ओपनिंग? 

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  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'रामायण' ने रिलीज के पहले दिन  64.85 करोड़ से खाता खोला है.
  • इसमें इस फिल्म ने हिंदी में सबसे ज्यादा 47.50 करोड़ की कमाई की. इसके बाद इसने कन्नड़ में  7.25 करोड़, तेलुगु में 6.00 करोड़, तमिल में 2.60 करोड़ और मलयालम में 1.50 करोड़ की कमाई की.
  • इसी के साथ 'रामायण' का भारत में कुल नेट कलेक्शन 64.85 करोड़ रुपये रहा.जबकि इसने 77.50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है. 

'रामायण पार्ट 1' का दूसरे दिन का कलेक्शन (Ramayana Part 1 Box Office Collection Day 2 Live Updates)

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'रामायण पार्ट 1' ने रिलीज के दूसरे दिन 10.30 बजे तक भारत में 48.35 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • ये फिलहाल 23,266 शोज में चल रही है. 
  • वहीं इसका कुल कलेक्शन फिलहाल 113.20 करोड़ रुपये हो गया है.
'रामायण पार्ट 1' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन  ऑक्यूपेंसी
डे 2 40.99 करोड़ (10.30 बजे तक का कलेक्शन) 28.0%
कुल कलेक्शन  113.20 करोड़ रुपये  

नोट: बॉक्स ऑफिस के आंकड़े सैकनिल्क से लिए गए हैं.

'रामायण पार्ट 1' ने प्रीडिक्शन से कम किया फर्स्ट डे कलेक्शन
'रामायण' का रिलीज से पहले काफी बज बन गया था और इसकी ओपनिंग डे के लिए जबरदस्त एडवांस बुकिंग भी हुई थी जिसे देखते हुए लग रहा था कि ये 100 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग करेगी. हालांकि ऐसा नहीं हुआ. सैकनिल्क के अनुसार, इसने 64.85 करोड़ का ही बिजनेस किया. जबकि फिल्म ने दूसरे दिन 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया और ये फास्टेस्ट 100 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली फिल्मों की लिस्ट में भी शामिल हो गई है.

'रामायण' की दूसरे दिन के लिए कितनी हुई है एडवांस बुकिंग? 
रामायण के दूसरे दिन (शुक्रवार, 6 नवंबर) के लिए 30.63 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है (ब्लॉक की गई सीटों को हटा दें तो दूसरे दिन की प्री सेल से इसने  25.16 करोड़ कमाए है. इसके  24 हजार 550 शो के लिए दूसरे दिन के कुल 8.51 लाख [7.03 लाख] टिकट बुक हुए हैं. इसमें नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) सबसे आगे है, जहां से इसने 3.98 करोड़ [3.26 करोड़] की बुकिंग की है. 

About the author निशा शर्मा

निशा शर्मा ABP Live में सीनियर फ्रीलांस पत्रकार हैं और एंटरटेनमेंट बीट संभालती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है और बॉक्स ऑफिस की खबरों पर उनकी बेहतरीन पकड़ है. निशा मुख्य रूप से फिल्मों के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कमाई और नफे-नुकसान से जुड़े सटीक आंकड़ों और विश्लेषण पर लिखती हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'आजतक' से की थी. इसके बाद वे 'फोकस टीवी' और 'साधना न्यूज' में बतौर प्रोड्यूसर काम किया. नेशनल और स्पेशल स्टोरीज की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. निशा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और वाईडब्ल्यूसीए (YWCA), नई दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में पीजी किया है.
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Published at : 06 Nov 2026 07:55 AM (IST)
Tags :
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