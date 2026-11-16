ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रामायण' ने 10वें दिन लूटा बॉक्स ऑफिस, 'धुरंधर 2' को पछाड़ बनी दूसरे संडे सबसे ज्यादा कमाई कने वाली फिल्म

'रामायण' ने 10वें दिन लूटा बॉक्स ऑफिस, 'धुरंधर 2' को पछाड़ बनी दूसरे संडे सबसे ज्यादा कमाई कने वाली फिल्म

Ramayana Box Office Collection Day 11: रणबीर कपूर की 'रामायण' ने 11वें दिन भी तहलका मचा दिया और कमाई में जबरदस्त उछाल दिखाते हुए 750 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 16 Nov 2026 08:10 AM (IST)
Preferred Sources

रणबीर कपूर की 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच रही है. रिलीज के पहले हफ्ते में जबरदस्त कमाई करने के बाद इसने दूसरे वीकेंड पर भी टिकट खिड़की पर तबाही मचा दी है और धमाकेदार कलेक्शन किया है. चलिए यहां जानते हैं 'रामायण' ने रिलीज के 11वें दिन यानी दूसरे संडे को कितना कलेक्शन किया है? 

'रामायण' ने 11वें दिन कितना किया कलेक्शन? 
'रामायण' सिनेमाघरों में धूम मचा रही है. इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 564.60 करोड़ की कमाई की थी. इसके बाद दूसरे शनिवार को इसने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 700 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था. अब निर्देशक नितेश तिवारी की इस पौराणिक महागाथा ने दूसरे संडे यानी 15 नवंबर को भी छप्परफाड़ कमाई की है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
'रामायण' का 11 वें दिन बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 7 बजे तक 745 करोड़ पार कमाई
'रामायण' का 11 वें दिन बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 7 बजे तक 745 करोड़ पार कमाई
बॉलीवुड
च्यवनप्राश के विज्ञापन की वजह से रद्द हुआ था श्रीराम लागू का मेडिकल लाइसेंस, फिर ऐसे बने एक्टर
च्यवनप्राश के विज्ञापन की वजह से रद्द हुआ था श्रीराम लागू का मेडिकल लाइसेंस, फिर ऐसे बने एक्टर
बॉलीवुड
'मेरी कॉमेडी में 99 परसेंट क्रेडिट असरानी का', जब कादर खान ने एक्टर को लेकर किया था रिएक्ट
'मेरी कॉमेडी में 99 परसेंट क्रेडिट असरानी का', जब कादर खान ने एक्टर को लेकर किया था रिएक्ट
बॉलीवुड
‘तू मिल जाए’ के BTS फोटोज ने बढ़ाई हलचल, कोरियोग्राफर ने शेयर की झलक
‘तू मिल जाए’ के BTS फोटोज ने बढ़ाई हलचल, कोरियोग्राफर ने शेयर की झलक
  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक  'रामायण' ने रिलीज के 11वें दिन यानी दूसरे संडे को 75 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ इस फिल्म की 11 दिनों की भारत में कुल नेट कमाई अब 760.60 करोड़ रुपये हो गया है. 

दूसरे संडे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनी 'रामायण'
'रामायण' ने दूसरे संडे भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई की. 75 करोड़ के कलेक्शन के साथ ये दूसरे संडे बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. इसी के साथ इसने धुरंधर 2 के (63 करोड़), धुरंधर (58 करोड़), स्त्री 2 (42.4 करोड़) की दूसरे संडे की कमाई को पीछे छोड़ दिया है और लिस्ट में टॉप पोजिशन हासिल कर ली है. 

ये हैं दूसरे संडे सबसे ज्यादा कमाई कने वाली बॉलीवुड की टॉप 10 फिल्में

  1. रामायण- 75 करोड़
  2. धुरंधर 2: 63 करोड़
  3. धुरंधर: 58 करोड़
  4. स्त्री 2: 42.4 करोड़
  5. छावा: 40 करोड़
  6. गदर 2: 38.9 करोड़
  7. जवान: 34.26 करोड़
  8. एनिमल: 33.53 करोड़
  9. दंगल: 30.69 करोड़
  10. सैयारा: 30 करोड़

 'रामायण' बनने वाली है भारत की 6ठी सबसे बड़ी फिल्म
'रामायण' ने रिलीज के 11 में दिन धांसू कमाई की है. ये 750 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है. इसी के साथ ये  राम चरण और जूनियर एनटीआर की 'आरआरआर'  के  772 करोड़ के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ने से इंचभर दूर है और इसी के साथ ये भारतीय बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली छठी फिल्म बन जाएगी. इसके लिए इसे बस 12 करोड़ और कमाने होंगे और दूसरे मंडे को फिल्म ये उपलब्धि हासिल कर लेगी.. 

ये हैं भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्में (नेट कलेक्शन)

  • पुष्पा 2 – 1265.97 करोड़
  • धुरंधर 2 – 1186.32 करोड़
  • बाहुबली 2 – 1031 करोड़
  • धुरंधर – 894.49 करोड़
  • KGF चैप्टर 2 – 859.7 करोड़
  • RRR – 772 करोड़
  • रामायण – 760.60 करोड़
  • कल्कि 2898 AD – 653.21 करोड़
  • जवान – 640.42 करोड़
  • स्त्री 2 – 627.5 करोड़

About the author निशा शर्मा

निशा शर्मा ABP Live में सीनियर फ्रीलांस पत्रकार हैं और एंटरटेनमेंट बीट संभालती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है और बॉक्स ऑफिस की खबरों पर उनकी बेहतरीन पकड़ है. निशा मुख्य रूप से फिल्मों के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कमाई और नफे-नुकसान से जुड़े सटीक आंकड़ों और विश्लेषण पर लिखती हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'आजतक' से की थी. इसके बाद वे 'फोकस टीवी' और 'साधना न्यूज' में बतौर प्रोड्यूसर काम किया. नेशनल और स्पेशल स्टोरीज की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. निशा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और वाईडब्ल्यूसीए (YWCA), नई दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में पीजी किया है.
Read More
Published at : 16 Nov 2026 08:10 AM (IST)
Tags :
Ramayana
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'रामायण' का 11 वें दिन बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 7 बजे तक 745 करोड़ पार कमाई
'रामायण' का 11 वें दिन बॉक्स ऑफिस पर तूफान, 7 बजे तक 745 करोड़ पार कमाई
बॉलीवुड
च्यवनप्राश के विज्ञापन की वजह से रद्द हुआ था श्रीराम लागू का मेडिकल लाइसेंस, फिर ऐसे बने एक्टर
च्यवनप्राश के विज्ञापन की वजह से रद्द हुआ था श्रीराम लागू का मेडिकल लाइसेंस, फिर ऐसे बने एक्टर
बॉलीवुड
'मेरी कॉमेडी में 99 परसेंट क्रेडिट असरानी का', जब कादर खान ने एक्टर को लेकर किया था रिएक्ट
'मेरी कॉमेडी में 99 परसेंट क्रेडिट असरानी का', जब कादर खान ने एक्टर को लेकर किया था रिएक्ट
बॉलीवुड
‘तू मिल जाए’ के BTS फोटोज ने बढ़ाई हलचल, कोरियोग्राफर ने शेयर की झलक
‘तू मिल जाए’ के BTS फोटोज ने बढ़ाई हलचल, कोरियोग्राफर ने शेयर की झलक
Advertisement

वीडियोज

Sansani : दिल्ली के शोरूम में मर्डर... कैमरे की गवाही! | Delhi News | ABP News
UP Politics : CM Yogi ने युवाओं में दिया टैबलेट 'आपके अंदर बजरंग बली की ताकत' | Yogi Gift Students
UP Elections 2027: सौगातों की झ़ड़ी...27 के लिए Gen-Z रेडी? | CM Yogi | Janhit With Romana Isar Khan
Sonia Gandi Book: मेनका या सोनिया.. इंदिरा ने किसका साथ दिया? सोनिया गांधी की किताब में बड़ा खुलासा!
UP Elections 2027 की लड़ाई Dalit Voters पर आई! | Akhilesh Yadav | CM Yogi | Owaisi | Chandrashekhar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पंजाब में AAP से आए MPs पर मेहरबान BJP, राघव चड्ढा समेत 6 को बड़ी जिम्मेदारी, किसे क्या मिला?
पंजाब में AAP से आए MPs पर मेहरबान BJP, राघव चड्ढा समेत 6 को बड़ी जिम्मेदारी, किसे क्या मिला?
जम्मू और कश्मीर
बांदीपोरा में CRPF के 3 जवानों की मौत की फैलाई गई फर्जी खबर, आरोपी गिरफ्तार
बांदीपोरा में CRPF के 3 जवानों की मौत की फैलाई गई फर्जी खबर, आरोपी गिरफ्तार
इंडिया
आजम खान से ED ने अब तक पूछे 80 सवाल, आज रिमांड का आखिरी दिन
आजम खान से ED ने अब तक पूछे 80 सवाल, आज रिमांड का आखिरी दिन
क्रिकेट
पहले टेस्ट के पहले दिन रबाडा का पंजा, तौहीद-दास का 'दोहरा शतक'; 22/3 से 327/6 पहुंचा बांग्लादेश
पहले टेस्ट के पहले दिन रबाडा का पंजा, तौहीद-दास का 'दोहरा शतक'; 22/3 से 327/6 पहुंचा बांग्लादेश
बॉलीवुड
शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और सोनू सूद, जाना एक्टर का हाल
शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और सोनू सूद, जाना एक्टर का हाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में सहारनपुर से अयोध्या तक घने कोहरे का अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी
यूपी में सहारनपुर से अयोध्या तक घने कोहरे का अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी
विश्व
बाब अल-मंडेब से पीछे हटी यमन की सेना, हूतियों की बढ़त से अदन पर खतरा
बाब अल-मंडेब से पीछे हटी यमन की सेना, हूतियों की बढ़त से अदन पर खतरा
दिल्ली NCR
दिल्ली में प्रदूषण की मार! आज भी हवा खराब; अगले 24 घंटे में बढ़ेगी आफत?
दिल्ली में प्रदूषण की मार! आज भी हवा खराब; अगले 24 घंटे में बढ़ेगी आफत?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget