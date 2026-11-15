रणबीर कपूर, साई पल्लवी, रवि दुबे और यश जैसे सितारों से सजी फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है. 5 नवंबर को रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है और ये आए दिन कोई न कोई नया रिकॉर्ड बना रही है. फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 10 दिन हो गए हैं और बॉक्स ऑफिस पर इसका जलवा बरकरार है. चलिए जानते हैं कि 'रामायण' ने 10वें दिन यानी दूसरे शनिवार को कितने करोड़ रुपये कमाए.

'स्त्री 2' और 'जवान' को पछाड़ा

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी 'रामायण' ने दूसरे वीकेंड पर भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी. फिल्म अब तक कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है. अब इसने बॉक्स ऑफिस पर एक और बड़ा धमाका किया है. 'रामायण' ने श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की फिल्म 'स्त्री 2' के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. इतना ही नहीं, ये शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' के लाइफटाइम कलेक्शन से भी आगे निकल गई है.

'रामायण' ने 10वें दिन कमाए इतने करोड़ रुपये

सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, 'रामायण' ने रिलीज के 10वें दिन यानी दूसरे शनिवार को 72.90 करोड़ रुपये की कमाई की है.

इसी के साथ फिल्म का भारत में 10 दिनों का कुल कलेक्शन 685.60 करोड़ रुपये हो गया है.

इस कमाई के साथ फिल्म ने 'स्त्री 2' और 'जवान' के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है.

सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, 'जवान' ने भारत में कुल 640.25 करोड़ रुपये और 'स्त्री 2' ने 597.99 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था.

दुनियाभर में भी छाई 'रामायण'

'रामायण' का जलवा सिर्फ भारतीय बॉक्स ऑफिस तक सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों में भी इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

रिलीज के 10वें दिन फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 30 करोड़ रुपये की कमाई की. इसके साथ ही विदेशों में इसका कुल कलेक्शन 408.50 करोड़ रुपये हो गया है.

वहीं, भारत और विदेशों की कमाई को मिलाकर फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,228 करोड़ रुपये पहुंच गया है.

इस तरह फिल्म ने दुनियाभर में 1,200 करोड़ रुपये का आंकड़ा भी पार कर लिया है.

'रामायण' के बारे में जानिए

'रामायण: पार्ट 1' का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है, जबकि नमित मल्होत्रा और यश इसके प्रोड्यूसर हैं. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण, रवि दुबे लक्ष्मण और सनी देओल हनुमान के किरदार में नजर आ रहे हैं. इसके अलावा अनुपम खेर ने जटायु को अपनी आवाज दी है. फिल्म में अरुण गोविल, लारा दत्ता और रकुल प्रीत सिंह भी अहम भूमिकाओं में हैं. इस फिल्म का दूसरा पार्ट साल 2028 में सिनेमाघरों में रिलीज होगा.