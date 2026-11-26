नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक रिकॉर्ड बना रही है. 2026 में बॉलीवुड की ये दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई है वहीं, अब इसने दुनियाभर में भी इतिहास रच दिया है. 22वें दिन कमाई के बाद ये वर्ल्डवाइड तीसरी ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन चुकी है.

20वें-21वें दिन के मुकाबले 'रामायण' की कमाई में 22वें दिन गिरावट दर्ज की गई है. लेकिन इसके बावजूद भी फिल्म ने तीसरे गुरुवार को दुनियाभर का बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. इसने 'बाहुबली 2 द कनक्लूजन' को पीछे छोड़ दिया है. चलिए बताते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन.

'रामायण' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

- सैकनिल्क के अनुसार, 'रामायण' ने पहले दिन 64.85 करोड़ का बिजनेस किया था.

- जबकि फिल्म ने पहले हफ्ते 564.60 करोड़ की कमाई की.

- वहीं, दूसरे हफ्ते 299.15 करोड़ का कारोबार किया.

- तीसरे हफ्ते में भी इसने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया और इसकी कमाई 125.60 करोड़ पहुंच गया है.

'रामायण' का डे-22 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी डे-17 6.85 करोड़ (रात 8.30 बजे तक) टोटल कलेक्शन 989.35 करोड़

'रामायण' ने तोड़ा 'बाहुबली 2' का रिकॉर्ड

इसी के साथ ही 'रामायण' ने वर्ल्डवाइड 'बाहुबली 2 द कनक्लूजन' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसके बाद ये इंडिया की ऑल टाइम तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन चुकी है और इसकी कमाई भी 1800 करोड़ के करीब पहुंच गई है. कोईमोई के अनुसार, फिल्म ने 21दिनों में दुनियाभर में 1783.07 करोड़ का बिजनेस कर लिया था. 22वें दिन की कमाई के बाद इसने 'बाहुबली' के कलेक्शन 1788.06 करोड़ को पीछे छोड़ दिया है. हालांकि, इसके फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे, जिसके बाद साफ हो पाएगा कि इसने 22वें दुनियाभर में कितना कलेक्शन किया. लेकिन अब इसने बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है.

'रामायण' का अन्य रिकॉर्ड

इतना ही नहीं, अगर 'रामायण' के अन्य रिकॉर्ड्स के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने हिंदी में सबसे ज्यादा कमाई की है. इसने 22वें दिन रात 8.30 बजे तक 751.24 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. जबकि कन्नड़ में 78.51 करोड़, तेलुगु में 57.85 करोड़, मलयालम में 52.30 करोड़ और तमिल में 49.45 करोड़ का बिजनेस कर लिया है.