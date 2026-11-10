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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रामायण' ने ओपनिंग वीकेंड में रचा इतिहास, 'एनिमल' को पछाड़ बना दिया रणबीर के करियर का इतना बड़ा रिकॉर्ड

'रामायण' ने ओपनिंग वीकेंड में रचा इतिहास, 'एनिमल' को पछाड़ बना दिया रणबीर के करियर का इतना बड़ा रिकॉर्ड

रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बना रही है. 'रामायण पार्ट 1' रणबीर के करियर की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन करने वाली फिल्म बन गई है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 10 Nov 2026 02:39 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण पार्ट 1' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है. 5 नवंबर को रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. खास बात ये है कि फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन के मामले में रणबीर की पिछली ब्लॉकबस्टर 'एनिमल' को भी पीछे छोड़ दिया है. 

'रामायण पार्ट 1' में रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में नजर आ रहे हैं. ये उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन करने वाली फिल्म बन गई है. आइए जानते हैं टॉप 10 की लिस्ट में कौन-कौन सी फिल्में शामिल हैं.

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'रामायण'
बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, 'रामायण पार्ट 1' ने ओपनिंग वीकेंड पर 230.32 करोड़ रुपये कमाकर रणबीर की सबसे बड़ी ओपनिंग वीकेंड फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. रामायण' ने ओपनिंग वीकेंड में रचा इतिहास, 'एनिमल' को पछाड़ बना दिया रणबीर के करियर का इतना बड़ा रिकॉर्ड

'एनिमल'
लिस्ट में 'एनिमल' दूसरे नंबर पर हैं.  1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड में 201.76 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.

रामायण' ने ओपनिंग वीकेंड में रचा इतिहास, 'एनिमल' को पछाड़ बना दिया रणबीर के करियर का इतना बड़ा रिकॉर्ड

'ब्रह्मास्त्र: पार्ट वन- शिवा'
'ब्रह्मास्त्र: पार्ट वन- शिवा' 9 सितंबर 2022 को रिलीज हुई थी. फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड में 120.75 करोड़ रुपये की कमाई की.

रामायण' ने ओपनिंग वीकेंड में रचा इतिहास, 'एनिमल' को पछाड़ बना दिया रणबीर के करियर का इतना बड़ा रिकॉर्ड

'संजू'
'संजू' 29 जून 2018 को रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड में 120.06 करोड़ रुपये का कारोबार किया था.

'तू झूठी मैं मक्कार'
'तू झूठी मैं मक्कार' 8 मार्च 2023 को सिनेमाघरों में आई थी. फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड में 70.64 करोड़ रुपये कमाए थे.

'ये जवानी है दीवानी'
'ये जवानी है दीवानी' 31 मई 2013 को रिलीज हुई थी. फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड में 62.11 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

रामायण' ने ओपनिंग वीकेंड में रचा इतिहास, 'एनिमल' को पछाड़ बना दिया रणबीर के करियर का इतना बड़ा रिकॉर्ड

'बेशरम'
'बेशरम' 2 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी. फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड में 47.69 करोड़ रुपये कमाए थे.

'तमाशा'
'तमाशा' 27 नवंबर 2015 को सिनेमाघरों में आई थी. फिल्म का ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन 38.23 करोड़ रुपये रहा था.

'ऐ दिल है मुश्किल'
'ऐ दिल है मुश्किल' 28 अक्टूबर 2016 को रिलीज हुई थी. फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड में 35.60 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

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'बर्फी!'
'बर्फी!' लिस्ट में 10वें नंबर पर शामिल है.  14 सितंबर 2012 को रिलीज हुई इस फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड में 34.60 करोड़ रुपये का कारोबार किया था.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 10 Nov 2026 02:39 PM (IST)
Tags :
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