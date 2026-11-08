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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रामायण' बनी तीसरे दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी बॉलीवुड फिल्म, 'जवान-एनिमल' के रिकॉर्ड तोड़े

'रामायण' बनी तीसरे दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी बॉलीवुड फिल्म, 'जवान-एनिमल' के रिकॉर्ड तोड़े

रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' ने अपने तीसरे दिन भी कमाल कर दिया. रामायण ने 'एनिमल' और 'जवान' को धूल चटा दी और तीसरे दिन सबसे कमाऊ फिल्मों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गई.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 08 Nov 2026 11:24 AM (IST)
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बॉलीवुड सुपरस्टार रणबीर कपूर और साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी की मुख्य भूमिका वाली फिल्म 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर जमकर तबाही मचा रही है. 5 नवंबर को रिलीज हुई फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर तूफान देखने को मिल रहा है. दो दिनों में भारत में 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली फिल्म ने तीसरे दिन तक 180 करोड़ से ज्यादा बटोर लिए हैं. रामायण अब तीसरे दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी बॉलीवुड मूवी बन चुकी है. इसने 'एनिमल' और 'जवान' के बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए  हैं.

'रामायण' का तीसरे दिन का कलेक्शन

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सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 5 नवंबर को रिलीज हुई रामायण ने भारत में अपने पहले दिन 64.85 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 6 नवंबर को 48.05 करोड़ रुपये कमाए. जबकि 7 नवंबर को रामायण ने अपने तीसरे दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 69.80 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. तीन दिनों में फिल्म भारत में टोटल 182.70 करोड़ रुपये कमा चुकी है.

'रामायण' ने तीसरे दिन तोड़े 'एनिमल-जवान' के रिकॉर्ड 

रामायण ने तीसरे दिन 69.80 करोड़ रुपये की कमाई के साथ एक और बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया है. तीन दिनों में कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी रामायण अब तीसरे दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दूसरी हिंदी फिल्म बन चुकी है. ये सिर्फ 'धुरंधर 2' से पीछे रही, लेकिन 'एनिमल' और 'जवान' जैसी बड़ी फिल्मों को धूल चटा दी.

बता दें कि धुरंधर 2 तीसरे दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म है. इसी साल रिलीज हुई रणवीर सिंह की इस मूवी ने अपने तीसरे दिन भारत में 105.00 करोड़ रुपये कमाए थे. रामायण की कमाई 69.80 करोड़ रुपये रही. इस लिस्ट में रामायण अब दूसरे नंबर पर आ चुकी है. वहीं तीसरे नंबर पर शाहरुख खान की जवान (68.72 करोड़ रुपये) और चौथे नंबर पर रणबीर कपूर की साल 2023 की ब्लॉकबस्टर फिल्म एनिमल (63.46 करोड़ रुपये) है.

2026 की सातवी सबसे कमाऊ फिल्म भी बनी

बता दें कि महज तीन दिनों में ही रामायण साल 2026 की सातवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म भी बन चुकी है. इस मामले में इसने 'धमाल 4' और 'आवारापन 2' को पछाड़ दिया है.

तीसरे दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप-10 हिंदी फिल्में

धुरंधर 2 - 105.00  करोड़ रुपये.
रामायण - 69.80 करोड़ रुपये 
जवान - 68.72 करोड़ रुपये 
एनिमल - 63.46 करोड़ रुपये 
दृश्यम 3 - 61.00 करोड़ रुपये
बॉर्डर 2 - 54.50 करोड़ रुपये
गदर 2 - 51.70 करोड़ रुपये
छावा - 48.50 करोड़ रुपये
संजू - 46.71 करोड़ रुपये
टाइगर जिंदा है- 45.53 करोड़ रुपये.

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
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Published at : 08 Nov 2026 11:22 AM (IST)
Tags :
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