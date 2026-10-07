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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रामायण' में अरुण गोविल को दशरथ के रोल के लिए क्यों कास्ट किया गया? जानें वजह

'रामायण' में अरुण गोविल को दशरथ के रोल के लिए क्यों कास्ट किया गया? जानें वजह

'रामायण: पार्ट 1' में अरुण गोविल राम के पिता दशरथ के रोल में दिखेंगे. अरुण गोविल सालों पहले भगवान राम का रोल भी निभा चुके हैं, जिसे बहुत पसंद किया गया.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 07 Oct 2026 09:35 PM (IST)
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'रामायण: पार्ट वन' के मेकर्स ने फिल्म से अरुण गोविल का नया पोस्टर रिलीज किया. पोस्टर को काफी प्यार मिल रहा है. दशरथ के रोल में अरुण गोविल को फैंस पसंद कर रहे हैं. अरुण गोविल सालों पहले रामानंद सागर के शो 'रामायण' में राम का रोल प्ले कर रहे हैं. उन्हें इस रोल के लिए बहुत सराहा गया. उन्हें लोगों ने भगवान की तरह पूजा. आज भी लोग उन्हें सम्मान और प्यारभरी नजरों से देखते हैं. ऐसे में ये भी सवाल किया गया कि अरुण गोविल को फिल्म में दशरथ के रोल के लिए क्यों कास्ट किया गया.

अब रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके पीछे की वजह सामने आई है. मेकर्स ये जानते थे कि अरुण गोविल का दर्शकों के साथ आज भी एक इमोशनल जुड़ाव है. जब कोई ऐसा एक्टर हो जिसे कई जेनरेशन ने भगवान राम के रोल में पसंद किया, तो उनके साथ तुरंत एक इमोशनल कनेक्ट बन जाता है. अरुण गोविल की कास्टिंग सिर्फ इसीलिए नहीं की गई कि पुरानी यादों को ताजा किया जाए. बल्कि मेकर्स को लगा कि ऑडियंस उन्हें रामायण की दुनिया में अलग किरदार में वापस देखकर काफी खुश होगी. उन्हें इस कहानी में वापस लाना और वो भी राम के पिता के तौर पर, बहुत स्वाभाविक लगा. ये एक खूबसूरत पल होगा. जिस एक्टर ने राम का रोल किया और अब वो राम के पिता के रोल में दिखेंगे.

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मालूम हो कि रामानंद सागर की रामायण 1987 में आई थी. शो को बहुत पसंद किया गया. शो में दीपिका चिखलिया, सुनील लहरी, दारा सिंह जैसे स्टार्स दिखे थे. 

ये भी पढ़ें- 'दृश्यम 3' के 6 दिनों में 6 बड़े रिकॉर्ड, बुधवार को बॉक्स ऑफिस किया ये धमाका

फिल्म की बात करें तो इस फिल्म को नमित मल्होत्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं. फिल्म के डायरेक्ट नितेश तिवारी हैं. वहीं रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, रवि दुबे, सनी देओल, लारा दत्ता, विवेक ओबेरॉय, रकुल प्रीत सिंह जैसे स्टार्स नजर आएंगे. फिल्म का टीजर और ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 07 Oct 2026 09:35 PM (IST)
Tags :
:Ramayana
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