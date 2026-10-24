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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरणबीर कपूर की 'रामायण' ने 'मिर्जापुर द मूवी' को दी मात, एडवांस बुकिंग में बना दिया इतना सॉलिड रिकॉर्ड

रणबीर कपूर की 'रामायण' ने 'मिर्जापुर द मूवी' को दी मात, एडवांस बुकिंग में बना दिया इतना सॉलिड रिकॉर्ड

Ramayana Advance Booking Day 1: रणबीर कपूर की 'रामायण' का एडवांस बुकिंग में तहलका मचा हुआ है. इस फिल्म ने अब तक प्री सेल में शानदार कमाई के साथ साल 2026 का बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 24 Oct 2026 10:11 AM (IST)
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रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी स्टारर 'रामायण' साल की मच अवेटेड फिल्म है. इस लेकर फैंस में इतना क्रेज है कि इसकी दमदार एडवांस बुकिंग हो रही है. फिलहाल ये फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन की प्री सेल में अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रही है. दिलचस्प बात ये है कि अब तक की सबसे महंगी इस भारतीय फिल्म के रिलीज होने में अभी 1 दिन बाकी हैं, लेकिन यह पहले ही 2026 की बॉलीवुड फिल्मों की टॉप 10 ओपनिंग डे प्री-सेल्स की लिस्ट में शामिल हो गई है. चलिए यहां जानते हैं इसने एडवांस बुकिंग में अब तक कितनी कमाई कर ली है.

'रामायण' ने एडवांस बुकिंग में कितनी कर डाली अब तक कमाई?
नितेश तिवारी निर्देशित 'रामायण' की एडवांस बुकिंग दशहरे के मौके पर शुरू हुई थी. फिल्म को प्री सेल में दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और इसी के साथ इसने रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग से करोड़ों कमा लिए हैं.

  • बता दें कि सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'रामायण' के 24 अक्टूबर, शनिवार सुबह 8 बजे तक 4 हजार 324 शोज के लिए 1.75 लाख टिकटों की प्री सेल हो चुकी है.
  • इसी के साथ इसने पहले दिन के लिए एडवांस बुकिंग से बिना ब्लॉक सीटों के 9.87 करोड़ की कमाई कर ली है.
  • वहीं ब्लॉक सीटों के साथ इसका कलेक्शन 7.70 करोड़ रुपये हो गया है.

स्टेटवाइज कहां हो रही सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग?
स्टेटवाइज फर्स्ट डे के लिए हो रही 'रामायण' की प्री सेल में महाराष्ट्र टॉप पर है जहां से इसने 2.28 करोड़ (कुल कमाई का 23%) की कमाई की है. इसके बाद दिल्ली (2.11 करोड़) और फिर कर्नाटक (₹.36 करोड़) का नंबर आता है.

'रामायण' की फर्स्ट डे की प्री सेल में किस शहर ने किया टॉप?
वहीं शहरों की बात करें तो 'रामायण' के पहले दिन (गुरुवार, 5 नवंबर) की प्री सेल में सबसे आगे रहने वाला शहर नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) है, जहां से इसने 2.11 करोड़ (कुल कमाई का 21%) की कमाई की है. इसके बाद मुंबई (1.58 करोड़) और बेंगलुरु (1.12 करोड़) का नंबर आता है. टॉप 10 शहरों का कुल कमाई में 73% हिस्सा है.

'रामायण' ने ‘मिर्जापुर द मूवी’ के प्री सेल रिकॉर्ड को दी मात
9.87 करोड़ करोड़ की कुल कमाई के साथ, 'रामायण' ने इस साल भारत में बॉलीवुड की चौखी सबसे बड़ी ओपनिंग-डे प्री-सेल दर्ज की है. इसने मिर्जापुर के 9.19 करोड़ के ओपनिंग डे प्री सेल के रिकॉर्ड को पीछे थोड़ दिया है. अब इसका अलगा टारगेट बॉर्डर 2 के 12.5 करोड़ के प्री सेल को मात देना है. गौरतलब है कि फिल्म की रिलीज में अभी 12 दिन और बचे हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि ये एपिक फिल्म 'दृश्यम 3' (31.65 करोड़) को पीछे छोड़कर आसानी से लिस्ट में दूसरी पोजिशन पर पहुंच जाएगी.

भारत में 2026 की बॉलीवुड फिल्मों की 'पहले दिन की एडवांस बुकिंग' (ग्रॉस)

  1. धुरंधर 2 – 53 करोड़
  2. दृश्यम 3 – 31.65 करोड़
  3. बॉर्डर 2 – 12.5 करोड़
  4. रामायण- 9.87 करोड़ ((12 दिन बाकी)
  5. मिर्जापुर द मूवी – 9.19 करोड़
  6. आवारापन 2 – 8.57 करोड़
  7. धमाल 4 – 5.68 करोड़
  8. कॉकटेल 2 – 5.57 करोड़
  9. भूत बंगला – 3.32 करोड़
  10. वेलकम टू द जंगल – 3.1 करोड़

फिल्म के बारे में और जानकारी
'रामायण' का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है और इसे प्राइम फोकस स्टूडियोज़ और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स के बैनर तले नमित मल्होत्रा ​​ने प्रोड्यूस किया है. इसमें रवि दुबे, सनी देओल, अरुण गोविल, लारा दत्ता, इंदिरा कृष्णन, रकुल प्रीत सिंह, सोनल झा, विवेक ओबेरॉय और अन्य कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म 5 नवंबर 2026 को रिलीज होने वाली है.

 

Published at : 24 Oct 2026 08:55 AM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Ramayana
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