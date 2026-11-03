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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रामायण' की एडवांस बुकिंग में सुनामी, 18 लाख से ज्यादा टिकट बिके, टूटेगा 'धुरंधर 2' का रिकॉर्ड?

'रामायण' की एडवांस बुकिंग में सुनामी, 18 लाख से ज्यादा टिकट बिके, टूटेगा 'धुरंधर 2' का रिकॉर्ड?

Ramayana Advance Booking Day 1: रणबीर कपूर की 'रामायण' का एडवांस बुकिंग में तहलका मचा हुआ है. इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही सॉलिड कमाई कर डाली है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 03 Nov 2026 11:51 AM (IST)
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नितेश तिवारी की 'रामायण' की रिलीज का दिन जैसे-जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे-वैसे इसकी एडवांस बुकिंग भी जोरों-शोरों से हो रही है.  लगभग 10 दिनों तक, रेवेन्यू शेयरिंग (कमाई के बंटवारे) को लेकर फिल्म मेकर्स और सिनेमाघर मालिकों के बीच ठनी हुई थी जिसके कारण एडवांस बुकिंग भी रुकी हुई थी. लेकिन वीकेंड पर यह मामला सुलझ गया, जिससे कई और स्क्रीन खुल गईं, जिनमें सिंगल स्क्रीन भी शामिल हैं.

इसके चलते भारत में फिल्म की एडवांस बुकिंग में भारी उछाल आया है, जबकि विदेशों से भी शानदार आंकड़े सामने आ रहे हैं. चलिए यहां जानते हैं 'रामायण' ने प्री सेल में अब तक कितना कलेक्शन कर डाला है. 

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'रामायण' ने एडवांस बुकिंग में कितनी कर डाली कमाई? 
'रामायण' के लिए एडवांस बुकिंग दशहरा के दिन, यानी इसकी ग्लोबल रिलीज से पूरे 15 दिन पहले शुरू हो गई थी. लेकिन अगले 10 दिनों तक, सिर्फ हिंदी वर्ज़न के ही ज़्यादातर शो उपलब्ध थे और वहां भी, ज़्यादातर सिंगल-स्क्रीन सिनेमाघरों और छोटे सेंटर्स में बुकिंग शुरू नहीं हो पाई थी.

लेकिन शुक्रवार को, शर्तों पर सहमति बनने के बाद एग्जिबिटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच का गतिरोध खत्म हो गया. तब से, पूरे भारत में हर घंटे ज्यादा से ज्यादा सिनेमाघरों में इस फिल्म के लिए प्री-सेल्स (एडवांस बुकिंग) हो रही है.  फिल्म की मंगलवार सुबह 11 बजे तक की प्री सेल रिपोर्ट आ चुकी है. 

  • सैकनिल्क के मुताबिक 'रामायण' के पहले दिन के लिए 8.14 लाख टिकटों की सेल हुई है. जिनसे इसने अभी तक ब्लॉक सीटों के साथ 32.53 करोड़ और बिना ब्लॉक सीटों के 27.30 करोड़ की कमाई कर डाली है.
  • वहीं डे 2 यानी 6 नवंबर के लिए इसके 3.87 लाख टिकटों की प्री बुकिंग हो चुकी है. इसी के साथ इसने ब्लॉक सीटों के साथ 15.32 करोड़ और ब्लॉक सीटों साथ 11.89 करोड़ की कमाई कर डाली है.
  • डे 3 यानी 7 नवंबर के लिए इसके 4.11 लाख टिकटों की सेल हुई है. जिनसे इसने अभी तक ब्लॉक सीटों के साथ 16.89 करोड़ और बिना ब्लॉक सीटों के 13.26 करोड़ कमा लिए हैं. 
  • वहीं डे 4 यानी 8 नवंबर के लिए इसके अभी तक 2.85 करोड़ टिकटों की प्री सेल हुई है. जिनसे इसने ब्लॉक सीटों के साथ 10.03 करोड़ और बिना ब्लॉक सीटों के साथ 6.78 करोड़ की कमाई कर डाली है.
  • फिल्म को ओवरऑल अब तक ब्लॉक सीटों के साथ 18.97 लाख टिकटों की सेल हो चुकी है. जिनसे इसने ब्लॉक सीटों के साथ 74.77 करोड़ की कमाई कर डाली है औपर बिना ब्ॉकसीटचों के साथ इसका कलेक्शन 59.24 करोड़ रुपये हुआ है. 

स्टेटवाइज कैसी है रिपोर्ट? 
राज्यों की बात करें तो, कर्नाटक 5.90 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग कमाई के साथ पहले नंबर पर है, और इसके बाद 5.59 करोड़ रुपये के साथ महाराष्ट्र है. वहीं  दिल्ली 4.34 करोड़ रुपये के साथ तीसरे नंबर पर है, जबकि तेलंगाना 2.59 करोड़ रुपये के साथ चौथी पोजिशन पर है. 

किस भाषा में हो रही सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग
बता दें कि हिंदी वर्ज़न 25.41 करोड़ रुपये की प्री-सेल कमाई के साथ सबसे आगे है, जो कुल कमाई का लगभग 78 प्रतिशत है. वहीं कन्नड़ वर्ज़न 3.62 करोड़ रुपये के साथ दूसरे नंबर पर है, और इसके बाद तेलुगु वर्जन 2.45 करोड़ रुपये के साथ तीसरे नंबर पर आता है।.अब तक, तमिल और मलयालम वर्जन ने पहले दिन की कमाई में क्रमशः 70.57 लाख रुपये और 22.04 लाख रुपये का कॉन्ट्रिब्यूशन दिया है. 

हिंदी 3D वर्ज़न ने 7,973 शो से 14.47 करोड़ रुपये की कमाई की है, जो पहले दिन की कुल कमाई का लगभग 45 प्रतिशत है. वहीं आईमैक्स, फोर डीएक्स, डॉल्बी, ICE और EPIQ जैसे प्रीमियम फॉर्मेट्स ने 5.32 करोड़ रुपये की कमाई की है, जो पहले दिन की कुल कमाई का 16 प्रतिशत है. 

क्या 'धुरंधर 2' के प्री सेल रिकॉर्ड को मात दे पाएगी 'रामायण'
बता दें कि रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' ने ओपनिंग डे के लिए 53 करोड़ की प्री सेल की थी. वहीं 'रामायण' की पहले दिन के लिए अभी तक ब्लॉक सीटों के साथ 32.53 करोड़ की प्री सेल हुई है. यानी अभी ये धुरंधर 2 को मात देने से 21 करोड़ रुपये दूर है. फिल्म को रिलीज होने में अभी दो दिन बचे हैं देखने वाली बात होगी कि 'रामायण' प्री सेल में 'धुरंधर 2' को मात दे पाती है या नहीं. हालांकि ये दृश्यम 3 के 31.62 करोड़ के प्री सेल कलेक्शन को पीछे छोड़कर साल की दूसरे सबसे बड़ी एडवांस बुकिंग करने वाली फिल्म बन गई है. 

रामायण के बारे में सब कुछ
नमित मल्होत्रा ​​के 'प्राइम फोकस स्टूडियोज' द्वारा, DNEG और यश के 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स' के सहयोग से बनाई जा रही 'रामायण' को दो भागों में रिलीज किया जाएगा. इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में, साई पल्लवी सीता के रूप में, यश रावण के रूप में, रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में और सनी देओल भगवान हनुमान के रूप में नजर आएंगे. फिल्म का पहला पार्ट 5 नवंबर 2026 को दुनिया भर में रिलीज होगा, जबकि दूसरा पार्ट दिवाली 2027 में रिलीज किया जाएगा. ये फिल्में पूरे भारत में हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज होंगी.

भारत को छोड़कर बाकी दुनिया में फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन 'सोनी पिक्चर्स' संभालेगा, जबकि हिंदी भाषी क्षेत्रों में 'धर्मा प्रोडक्शंस' फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करेगा. इस फिल्म को दुनिया भर में IMAX में भी रिलीज करने की प्लानिंग है. 

About the author निशा शर्मा

निशा शर्मा ABP Live में सीनियर फ्रीलांस पत्रकार हैं और एंटरटेनमेंट बीट संभालती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है और बॉक्स ऑफिस की खबरों पर उनकी बेहतरीन पकड़ है. निशा मुख्य रूप से फिल्मों के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कमाई और नफे-नुकसान से जुड़े सटीक आंकड़ों और विश्लेषण पर लिखती हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'आजतक' से की थी. इसके बाद वे 'फोकस टीवी' और 'साधना न्यूज' में बतौर प्रोड्यूसर काम किया. नेशनल और स्पेशल स्टोरीज की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. निशा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और वाईडब्ल्यूसीए (YWCA), नई दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में पीजी किया है.
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Published at : 03 Nov 2026 11:48 AM (IST)
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