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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरणबीर की 'रामायण' एडवांस बुकिंग में कर रही धमाका,14 करोड़ के पार हुई कमाई, खतरे में 'दृश्यम 3' का रिकॉर्ड

रणबीर की 'रामायण' एडवांस बुकिंग में कर रही धमाका,14 करोड़ के पार हुई कमाई, खतरे में 'दृश्यम 3' का रिकॉर्ड

Ramayana Advance Booking Day 1: रणबीर कपूर की 'रामायण' एडवांस बुकिंग में धमाकेदार परफॉर्म कर रही है. इसने साल 2026 की प्री टिकट सेल की लिस्ट में में बॉर्डर 2 को मात देकर तीसरी पोजिशन हथिया ली है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 28 Oct 2026 11:40 AM (IST)
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रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर 'रामायण' की ग्रैंड थिएट्रिकल रिलीज में अब बस 7 दिन बचे हैं, और इस फिल्म को लेकर लोगों में जबरदस्त  एक्साइटमेंट है. इन सबके बीच फिल्म की धुआंधार एडवांस बुकिंग हो रही है और इलने रिलीज से पहले ही करोड़ों कमा लिए हैं. चलिए यहां जानते हैं फिल्म ने एडवांस बुकिंग में अब तक कितना कलेक्शन किया है? 

कैसी है 'रामायण' की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट?
नितेश तिवारी की 'रामायण: पार्ट 1' की एडवांस बुकिंग दशहरे को मौके पर शुरू हुई थी. फिल्म को प्री टिकट सेल में लोगों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म के एडवांस बुकिंग कलेक्शन की बात करें तो 

  • ट्रेड ट्रैकर 'सैकनिल्क' के मुताबिक इस फिल्म के फर्स्ट डे (5 नंवबर) के लिए बुधवार सुबर 11 बजे तक 6 हजार 126 शोज के लिए 2.62 वाख टिकटों की प्री सेल हो चुकी है.
  • इसी के साथ  भारत में अपनी ओपनिंग डे के लिए एडवांस बुकिंग से इसने ब्लॉक सीटों के साथ 14.05 करोड़ की कमाई की है. 
  • वहीं बिना ब्लॉक सीटों के साथ इसकी प्री-सेल की कमाई 11.33 करोड़ रुपये है. 
  • फिलहाल एडवांस बुकिंग में  नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) सबसे आगे है, जहां से 2.75 करोड़ की कमाई हुई है. इसके बाद मुंबई का नंबर है, जहां से 1.94 करोड़ और बेंगलुरु से 1.75 करोड़ की कमाई हुई है.

हिंदी वर्जन सबसे आगे
'रामायण: पार्ट 1' की घरेलू प्री-सेल्स में हिंदी वर्जन का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, इससे लगभग इसने 10.16 करोड़ की कमाई की  है, जो कुल एडवांस कलेक्शन का 86% है. इसके बाद कन्नड़-डब वर्जन का नंबर आता है, जिसने 1.27 करोड़ (11%) की कमाई की है, जबकि तेलुगु वर्जन ने 37.85 लाख (लगभग 3%) जुटाए हैं. ये आंकड़े ट्रेड ट्रैकर 'सैकनिल्क' के मुताबिक दिए गए हैं.

विदेशों में भी शानदार रिस्पॉन्स
इस पौराणिक महाकाव्य ने विदेशों में भी एडवांस बुकिंग में बेहतरीन परफॉर्म किया है.'सैकनिल्क' मुताबिक रिलीज़ में अभी 8 दिन बाकी हैं, लेकिन पहले दिन के लिए विदेशों में एडवांस सेल्स $2 मिलियन (20 लाख डॉलर) के पार पहुंच गई है. 'सैकनिल्क' के मुताबिक, अकेले नॉर्थ अमेरिका में फिल्म ने $750,000 की कमाई की है, जिसमें प्रीमियर स्क्रीनिंग से मिले $550,000 भी शामिल हैं. 

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Published at : 28 Oct 2026 11:38 AM (IST)
Tags :
Ramayana
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