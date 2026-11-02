रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी स्टारर और नितेश तिवारी निर्देशित 'रामायण' की रिलीज काे लोकर लोगों में जबरदस्त एक्साइटमेंट हैं. फिलहाल फिल्म की पहले दिन के लिए शानदार एडवांस बुकिंग जारी है. दिलचस्प बात ये है कि 'रामायण' को रिलीज होने में अभी तीन दिन बचे हैं और उससे पहले इसने प्री सेल में ही धमाकेदार कमाई कर डाली है. ऐसे में कहा जा रहा है कि रणबीर कपूर की 'रामायण' रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग करने वाली है. उससे पहले चलिए यहां इस फिल्म की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट जान लेते हैं.

'रामायण' की कैसी है एडवांस बुकिंग रिपोर्ट?

विदेश में हुए 'रामायण' के ग्रैंड प्रीमियर में इसे क्रिटिक्स से काफी शानदार रिव्यू मिले हैं. इसके बाद से भारत में भी फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड है. और इसी के साथ 'रामायण' की एडवांस बुकिंग भी अब इसकी रिलीज डेट पास आने के साथी काफी जोर पकड़ चुकी है. 'रामायण' के प्री सेल कलेक्शन की बात करें तो

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'रामायण' के 2 नवंबर सुबह 9 बजे तक 14 हजार 968 शोज के लिए 5.94 लाख टिकटों की प्री सेल हो चुकी है.

इसी के साथ इसने बिना ब्लॉक सीटों के प्री टिकट सेल से 21.63 करोड़ कमाए हैं.

जबकि ब्लॉक सीटों के साथ इसका एडवांस बुकिंग का कलेक्शन 25.71 करोड़ पहुंच गया है.

स्टेटवाइज 'रामायण' की एडवांस बुकिंग

रामायण' के पहले दिन (गुरुवार, 5 नवंबर) के लिए हो रही प्री सेल में सबसे आगे कर्नाटक राज्य चल रहा है यहां एडवांस बुकिंग से 4.85 करोड़ [4.28 करोड़] (कुल कमाई का 19%) की कमाई हुई है. इसके बाद महाराष्ट्र 4.81 करोड़ (3.88 करोड़) के साथ दूसरे नंबर पर है. वहीं दिल्ली 3.67 करोड़ (3.05 करोड़) के साथ तीसरे नंबर पर है.

शहरवाइज कैसा है 'रामायण' की एडवांस बुकिंग का हाल

'रामायण' के पहले दिन (गुरुवार, 5 नवंबर) के लिए हो रही प्री सेल में बेंगलुरु शहर सबसे आगे चल रहा है यहां 3.84 करोड़ (3.37 करोड़) (कुल कमाई का 15%) की कमाई हुई है. इसके बाद नेशनल कैपिटल रीजन (एनसीआर) में 3.67 करोड़ (3.05 करोड़) और मुंबई में 2.97 करोड़ (2.39 करोड़) की कमाई हुई है.

'रामायण' तोड़ने वाली है दृश्यम 3 का रिकॉर्ड

'रामायण' की रिलीज में अभी तीन दिन बचे हैं और इसने एडवांस बुकिंग में ब्लॉक सीटों के साथ 25.71 करोड़ की कमाई कर ली है. वहीं आखिरी तीन दिनों में इसकी प्री सेल में और तेजी आने की उम्मीद है. जिसके बाद ये दृश्यम 3 के प्री सेल की 31.65 करोड़ की कमाई को हर हाल में पार कर जाएगी और साल की दूसरे सबसे बड़ी प्री सेल वाली फिल्म बन जाएगी. देखने वाली बात होगी कि क्या ये धुरंधर के 53 करोड़ के प्री सेल रिकॉर्ड को मात देकर नंबर 1 की पोजिशनपर काबिज हो पाती है या नहीं.

भारत में 2026 की बॉलीवुड फिल्मों की 'पहले दिन की एडवांस बुकिंग' (ग्रॉस)

धुरंधर 2 – 53 करोड़

दृश्यम 3 – 31.65 करोड़

रामायण – 25.71 करोड़ (3 दिन बाकी)

बॉर्डर 2 – 12.5 करोड़

मिर्जापुर द मूवी – 9.19 करोड़

आवारापन 2 – 8.57 करोड़

धमाल 4 – 5.68 करोड़

कॉकटेल 2 – 5.57 करोड़

भूत बंगला – 3.32 करोड़

वेलकम टू द जंगल – 3.1 करोड़







