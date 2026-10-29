बॉलीवुड सुपरस्टार रणबीर कपूर और कन्नड़ सुपरस्टार यश की बड़े पर्दे पर होने वाली टक्कर को देखने के लिए भारत ही नहीं, बल्कि दुनियाभर के फैंस बेताब हैं. दोनों स्टार्स जल्द ही फिल्म 'रामायण: राइज़ ऑफ अ लेजेंड' में एक-दूसरे से भिड़ते हुए नजर आएंगे. ये बिग बजट फिल्म फिलहाल एडवांस बुकिंग में धूम मचा रही है. इसने एडवांस बुकिंग में ही अब तक भारत में 15 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है.

एडवांस बुकिंग में 'रामायण' की कमाई 15 करोड़ से ज्यादा

बता दें कि रामायण की डे 1 के लिए एडवांस बुकिंग दशहरा के मौके पर 19 अक्टूबर को ओपन हुई थी. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक रामायण ने एडवांस बुकिंग में 29 अक्टूबर की सुबह तक टोटल 15.56 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. ये आंकड़ा ब्लॉक सीटों के साथ है. जबकि बिना ब्लॉक सीटों के साथ रामायण का कलेक्शन 12.77 करोड़ रुपये हुआ है.

इनमें से सबसे ज्यादा कलेक्शन हिंदी वर्जन से दर्ज किया गया. हिंदी वर्जन से एडवांस बुकिंग में 13.06 करोड़ रुपये की कमाई हुई जो कुल एडवांस बुकिंग का 84 फीसदी हिस्सा है. इसके बाद कन्नड़ वर्जन से इसने 2.04 करोड़ रुपये और तेलुगु वर्जन से 46.38 लाख रुपये का कलेक्शन किया.

करीब 3 लाख टिकट बिके

डे 1 के लिए ये एडवांस बुकिंग अब तक 6,382 शोज से हुई है. 'रामायण: राइज़ ऑफ अ लेजेंड' ने अपने ओपनिंग डे के लिए अब तक भारत में टोटल 2 लाख 97 हजार टिकट बेच दिए हैं. जबकि अभी इसकी रिलीज में करीब एक हफ्ते का वक्त बाकी है. बता दें कि रामायण 5 नवंबर को रिलीज होने वाली है.

50 हजार स्क्रीन्स और 100 से ज्यादा देशों में होगी रिलीज

दो पार्ट में बन रही रामायण का डायरेक्शन नितेश तवारी ने किया है और प्रोड्यूसर हैं नमित मल्होत्रा. 4 हजार करोड़ के बजट में बनी 'रामायण: राइज़ ऑफ अ लेजेंड' में रणबीर और यश के अलावा रवि दुबे, अरुण गोविल, रकुल प्रीत सिंह, लारा दत्ता, साई पल्लवी, सनी देओल, कुणाल कपूर, विवेक ओबेरॉय जैसे स्टार्स भी हैं. इस मूवी को मेकर्स ने दुनियाभर में बड़े पैमाने पर रिलीज करने का प्लान बनाया है. बता दें कि रामायण 100 से ज्यादा देशों में दस्तक देगी और दुनियाभर में इसे 50 हजार स्क्रीन्स पर रिलीज किया जा रहा है.