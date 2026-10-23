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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रामायणम' ने तोड़ा 'आवारापन 2' का रिकॉर्ड, बनी प्री-सेल्स में 5वीं सबसे ज्यादा करने वाली फिल्म

'रामायणम' ने तोड़ा 'आवारापन 2' का रिकॉर्ड, बनी प्री-सेल्स में 5वीं सबसे ज्यादा करने वाली फिल्म

Ramayana Advance booking: रणबीर कपूर-साई पल्लवी स्टारर 'रामायणम' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन कर रही है. प्री-सेल्स में रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत की. इसके पहले दिन के लिए 1.52 लाख टिकट्स बिक चुके हैं.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 23 Oct 2026 04:48 PM (IST)
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नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायणम' इन दिनों काफी चर्चा में बनी हुई है. इसकी रिलीज का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. फिल्म में रणबीर कपूर राम तो साई पल्लवी सीता के रोल में हैं. इसकी एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है और इसने पहले दिन के लिए शानदार शुरुआत की है. फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर ली है. जबकि इसकी रिलीज में अभी 13 दिनों का वक्त बाकी है.

'रामायणम' ने रिलीज से 13 दिनों पहली ही 2026 का बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. इसने बॉलीवुड की टॉप 10 ओपनिंग डे प्री-सेल्स 2026 की लिस्ट में एंट्री मार ली है और चार फिल्मों के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है. चलिए बताते हैं फिल्म के कितने टिकट्स बिक चुके हैं और कितनी कमाई हो चुकी है.

'रामायणम' की डे-1 एडवांस बुकिंग, बिके 1.52 लाख टिकट्स

सैकनिल्क के अनुसार, खबर लिखे जाने तक रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायणम' के 1.52 लाख टिकट्स बिक चुके हैं, जिसके बाद इसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 8.59 करोड़ हो चुका है. जबकि फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 6.54 करोड़ (बना ब्लॉक सीट) हो चुका है. इसे 'रामायणम' के लिए शानदार शुरुआत माना जा रहा है. क्योंकि अभी इसकी रिलीज में 13 दिनों का वक्त बाकी है तो ऐसे में ट्रेड एनालिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये बॉलीवुड की हाईएस्ट प्री-सेल्स 2026 बन सकती है.

यह भी पढ़ें: दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट को मिली पुलिस की हरी झंडी, 30 अक्टूबर को होगा शो

'रामायणम' बनी प्री-सेल्स में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 5वीं फिल्म

वहीं, 'रामायणम' ने रिलीज से पहले ही बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. ये प्री-सेल्स में पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है. इसने 'आवारापन 2' और 'धमाल 4' जैसी फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. देखिए 2026 में बॉलीवुड की प्री-सेल्स में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्म की लिस्ट...

1. धुरंधर 2- 53 करोड़
2. दृश्यम 3- 31.65 करोड़
3. बॉर्डर 2- 12.5 करोड़
4. मिर्जापुर द मूवी- 9.19 करोड़
5. रामायणम- 8.59 करोड़
6. आवारापन 2- 8.57 करोड़
7. धमाल 4- 5.68 करोड़
8. कॉकटेल 2- 5.57 करोड़
9. भूत बंगला- 3.32 करोड़
10. वेलकम टू द जंगल- 3.1 करोड़

'रामायणम' के बारे में

बहरहाल, अगर रणबीर कपूर और साई पल्लवी स्टारर फिल्म 'रामायणम' के बारे में बात की जाए तो इसका निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है और नमित मल्होत्रा ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में रणबीर कपूर और साई पल्लवी के साथ ही रवि दुबे, सनी देओल, अरुण गोविल, लारा दत्ता, इंदिरा कृष्णन और रकुल प्रीत सिंह जैसे अन्य कलाकार भी अहम रोल में हैं.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 23 Oct 2026 04:48 PM (IST)
Tags :
Ramayana BOX OFFICE COLLECTION
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