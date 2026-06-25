कहां देख पाएंगे 'रामायण' की 'सीता' की नई फिल्म? अक्षय की 'वेलकम टू द जंगल' से होगी टक्कर

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकहां देख पाएंगे 'रामायण' की 'सीता' दीपिका चिखलिया की नई फिल्म? अक्षय की 'वेलकम टू द जंगल' से होगी टक्कर

कहां देख पाएंगे 'रामायण' की 'सीता' दीपिका चिखलिया की नई फिल्म? अक्षय की 'वेलकम टू द जंगल' से होगी टक्कर

Dipika Chikhlia New Film: रामानंद सागर की 'रामायण' में माता सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया की नई फिल्म आ रही है. इसकी टक्कर अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' से होगी.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 25 Jun 2026 03:51 PM (IST)
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Dipika Chikhlia New Film: छोटे पर्दे पर अपनी खास और अमिट पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया ने कई फिल्मों में भी काम किया है. उन्हें सबसे पहले पहचान रामानंद सागर के ऐतिहासिक धारावाहिक 'रामायण' में माता सीता के किरदार से मिली थी. इस शो ने उन्हें देशभर में पॉपुलर कर दिया था. जल्द ही वो बड़े पर्दे पर नजर आएंगी. इस दौरान उनकी फिल्म की टक्कर अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' से होगी.

दीपिका चिखलिया की नई फिल्म

दीपिका चिखलिया की नई फिल्म का नाम है 'तेरा मेरा नाता'. ये फिल्म दर्शकों को इमोशन और एंटरटेनमेंट दोनों देने का दावा करती है. ये एक रोमांटक कहानी है जो गौरव और मिशा के इर्द-गिर्द घूमती है. इसमें दीपिका चिखलिया के साथ सूरज कुमार, अंबिका वाणी, पंकज बेरी, मेघना पांचाल और प्रज्ञा मिश्रा भी अहम किरदारों में हैं.

 
 
 
 
 
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अक्षय कुमार की फिल्म से होगी टक्कर

गौरतलब है कि दीपिका चिखलिया की इस नई रोमांटिक फिल्म का प्रीमियर 79वें कान फ‍िल्म फेस्टिवल में हुआ था. वहीं अब ये फिल्म सिनेमाघरों में आ रही है. तेरा मेरा नाता 26 जून को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी. हालांकि दीपिका की फिल्म के लिए सिनेमाघरों में टिके रहना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी फिल्म की टक्कर 'खिलाड़ी कुमार' यानी अक्षय कुमार की एक्शन कॉमेडी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' से होगी. ये फिल्म भी 26 जून को ही रिलीज हो रही है.

इन फिल्मों से भी है 'तेरा मेरा नाता' को खतरा!

वेलकम टू द जंगल एक मल्टीस्टारर फिल्म है और इसे लेकर तगड़ा बज भी बना हुआ है. ये फिल्म यकीनन तेरा मेरा नाता के लिए बड़ा खतरा साबित होगी. इसके अलावा तेरा मेरा नाता का क्लैश 'सुपर गर्ल', 'द इनवाइट', 'जैकऐस: बेस्ट एंड लास्ट' जैसी फिल्मों से भी होगा. ये फिल्में भी 26 जून को ही रिलीज हो रही हैं.

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दीपिका चिखलिया ने इन फिल्मों में भी किया काम

61 साल की दीपिका ने रामायण के अलावा धरतीपुत्र, लव कुश, द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान जैसे सीरिल्स में भी काम किया है. वहीं वो गालिब, खुदाई, सुन मेरी लैला, चीख और घर का चिराग सहित कई फिल्मों का भी हिस्सा रही हैं.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 25 Jun 2026 03:51 PM (IST)
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Akshay Kumar Dipika Chikhlia
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