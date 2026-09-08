रणबीर कपूर नितेश तिवारी की मच अवेटेड फिल्म रामायण में भगवान राम के किरदार में नजर आएंगें. इस अपकमिंग फिल्म का टीजर और फर्स्ट लुक जारी हो चुका है. जिसे देखने के बाद जहां कुछ लोग भगवान राम के किरदार में रणबीर कपूर को काफी पसंद कर रहे हैं तो कई कुछ लोग आलोचना भी कर रहे हैं. वहीं अब, रामानंद सागर के पोते शिव सागर ने कहा है कि वे रणबीर कपूर को भगवान राम के किरदार में कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते.

‘रणबीर कपूर को भगवान राम के किरदार में स्वीकार नहीं कर सकता’

शिव सागर मशहूर फिल्ममेकर रामानंद सागर के पोते हैं, जिन्होंने 1987 में दूरदर्शन पर ‘रामायण’ और उसके बाद ‘लव-कुश’ शो बनाया था. हाल ही में, शिव ने भगवान राम के रोल के लिए रणबीर कपूर को चुने जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर की.

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, शिव सागर ने कहा, “उस एक कास्टिंग को छोड़कर, मुझे बाकी कास्टिंग बहुत पसंद है. पर्सनली मैं रणबीर कपूर को राम के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि ‘एनिमल’ के बाद, मैं उन्हें राम के रूप में नहीं देख सकता. जब मैं राम जी के बारे में सोचता हूं, तो मुझे लगता है कि किसी नए चेहरे को लिया जाना चाहिए था.”

'भगवान राम के किरदार के लिए नया चेहरा लेना चाहिए था'

उन्होंने आगे कहा, “हमने रणबीर को अलग-अलग किरदारों में देखा है. वह बहुत अच्छे एक्टर हैं. पर्सनली मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है. मुझे लगता है कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें इसलिए लिया होगा क्योंकि उन्हें मार्केटिंग के लिए बढ़ावा चाहिए था, और शायद अगर वे रणबीर को नहीं लेते, तो फिल्म की मार्केटिंग इतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाती, तो यह भी सोचने वाली बात है, लेकिन मेरा इंजीविजुअली मानना ​​है कि ऐसे किरदारों के लिए किसी नए चेहरे को लेना बेहतर होता है.”

बाकी कास्ट की तारीफ की

शिव सागर ने बाकी कास्ट की तारीफ़ की, जिसमें रावण के रोल में यश और सीता के रोल में साई पल्लवी शामिल हैं. शिव सागर ने कहा, "आप बहुत मजबूत सपोर्टिंग कास्ट ले सकते हैं, जैसे यश बहुत अच्छे लग रहे हैं, साई पल्लवी बहुत अच्छी लग रही हैं, उन पर कोई 'बैगेज' नहीं है. उन पर बहुत ज्यादा 'बैगेज' है. इसीलिए हम आम तौर पर अपने सीरियल में नए चेहरों को लेते हैं, ताकि उन पर कोई 'बैगेज' या पुरानी हिस्ट्री न हो."

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जनता करेगी आखिरी फैसला

हालांकि, फिल्ममेकर ने माना कि आखिरकार, अगर दर्शक रणबीर को इस रोल में पसंद करते हैं, तो उनकी अपनी राय कोई मायने नहीं रखेगी. उन्होंने कहा कि 'जनता ही राजा है' और फिल्म रिलीज होने के बाद इस मामले में फैसला उन्हीं का होगा.

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'रामायण' कब होगी रिलीज?

नितेश तिवारी के निर्देशन और नमित मल्होत्रा ​​के प्रोडक्शन में बन रही 'रामायण' दो पार्ट में रिलीज होगी. इसका पहला पार्ट इस दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देगा. जबकी दूरा पार्ट दिवाली 2027 पर रिलीज होने की उम्मीद है. फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, रवि दुबे और सनी देओल मुख्य भूमिकाओं में हैं.

रामानंद सागर की 'रामायण' में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल नितेश तिवारी की 'रामायण' में राजा दशरथ की भूमिका निभा रहे हैं.

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