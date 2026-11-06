रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और ये बॉक्स ऑफिस शानदार कमाई कर रही है. फिल्म में शूर्पणखा का किरदार निभा रहीं एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह भी अपने लुक को लेकर इंटरनेट पर सुर्खियों हैं.

उन्होंने सोशल मीडिया पर बिहाइंड द सीन्स तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए हैं, जिनमें वो अपने किरदार की तैयारी करती, मेकअप करवाती और शूटिंग के दौरान नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस ने बताया कि शूर्पणखा बनने में उन्हें 4 घंटे लगते थे.

रकुल प्रीत ने 'रामायण' के सेट से शेयर की BTS तस्वीरें

रकुल ने इंस्टाग्राम पर 'रामायण' के सेट से बीटीएस झलकियां शेयर की हैं जिसमें शूर्पणखा के लुक की तैयारी से लेकर सेट पर शूटिंग तक के कई पल देखने को मिल रहे हैं. इनमें मेकअप और हेयरस्टाइल टीम के साथ बिताया गया समय भी शामिल है.

रकुल ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'मैं 'रामायण' में शूर्पणखा का किरदार निभाने का अनुभव साझा करने का इंतजार कर रही थी. ये मेरे लिए बेहद खास सफर रहा है. ऐसा हर बार नहीं होता कि आपको ऐसी कहानी का हिस्सा बनने का मौका मिले, जो पीढ़ियों से हमारी जिंदगी और संस्कृति का हिस्सा रही है. 'रामायण' को इतने बड़े स्तर पर पर्दे पर जीवंत होते देखना वाकई एक अलग अनुभव है. ऐसी कहानी का हिस्सा बनना, जो हमारे देश के लिए इतना मायने रखती है और उसे इतने बड़े स्तर पर आकार लेते देखना, इस सफर को मेरे लिए और भी खास बनाता है.'

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उन्होंने आगे लिखा, 'नमित मल्होत्रा और नितेश तिवारी का शुक्रिया, जो दूर की सोच रखने वाले ऐसे लोग हैं, जिन्होंने बड़ा सपना देखा और उसे हकीकत में बदला. रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, रवि दुबे, काजल अग्रवाल, शोभना और पूरी स्टारकास्ट व क्रू का भी शुक्रिया. आप सभी शानदार को-एक्टर्स रहे और इस जादू को पर्दे पर उतारने के लिए सभी ने अपनी पूरी मेहनत लगा दी.'

रकुल प्रीत को शूर्पणखा बनने में लगते थे 4 घंटे

कैप्शन में रकुल ने आगे लिखा, 'मेरी हेयर, मेकअप और कॉस्ट्यूम टीम के लिए खास तौर पर शुक्रिया. उन्होंने मेरा लुक तैयार किया. मुझे रोजाना चार घंटे तैयार करने में उनकी रचनात्मकता और मेहनत शामिल है. मेरी तारीफ का असली श्रेय उन्हीं को जाता है. मैं इस बात के लिए आभारी हूं और उत्साहित भी कि दर्शक इस फिल्म को देखेंगे. ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि ऐसा पल है, जो मुझे भारतीय होने पर गर्व महसूस कराता है.'

फिल्म 'रामायण' का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है. इसके निर्माता नमित मल्होत्रा हैं. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जबकि साई पल्लवी माता सीता का किरदार निभा रही हैं. वहीं, यश रावण की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं.

'रामायण' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क के मुताबिक, 'रामायण' ने पहले दिन ने भारत में 25,200 शोज के जरिए 64.85 करोड़ रुपये की नेट कमाई की है. इसका ग्रॉस कलेक्शन 77.50 करोड़ रुपये रहा.

वहीं, 'रामायण' ने ओवरसीज मार्केट में 50 करोड़ रुपये की कमाई की है. इसके साथ ही फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 127.50 करोड़ रुपये हो गया है.