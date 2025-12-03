हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरकुल प्रीत सिंह के ससुरालवालों ने झेला था फाइनेंशियल लॉस, अक्षय की 400 करोड़ की फिल्म फ्लॉप होने के बाद देखी मुश्किलें

रकुल प्रीत सिंह के ससुरालवालों ने झेला था फाइनेंशियल लॉस, अक्षय की 400 करोड़ की फिल्म फ्लॉप होने के बाद देखी मुश्किलें

रकुल प्रीत सिंह ने हाल ही में बताया कि जब अक्षय कुमार की 400 करोड़ वाली फिल्म फ्लॉप हो गई तो उनके ससुरावालों को बहुत लॉस झेलना पड़ा था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 03 Dec 2025 03:14 PM (IST)
रकुल प्रीत सिंह के ससुराल वालों और पति जैकी भगनानी ने 2024 में बड़ी लॉस झेला था. उनके प्रोडक्शन हाउस पूजा एंटरटेनमेंट में बनी फिल्म बड़े मियां छोटे मियां बुरी तरह फ्लॉप हुई थी. इस फिल्म को बनाने में तकरीबन 400 करोड़ की लागत आई थी. फिल्म में अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में थे.

अब एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह ने इसे लेकर बात की है.

रकुल ने पति के मुश्किल के समय में सपोर्ट करने को लेकर ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे से बातचीत में कहा, 'आप भी इस बिजनेस का पार्ट हैं तो आप जानते हैं कि आजकल क्लिकबेट का कल्चर है. आपको रियलिटी पता है और वास्तव में क्या हो रहा है. मैंने वो पूरा फेज देखा है. तो इसीलिए फर्क नहीं पड़ता है. कल को कोई भी मेरे बारे में कुछ भी लिखेगा तो इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मुझे जानता है. इस इंडस्ट्री का हिस्सा होने पर आपको बाहरी आवाजों को काटना पड़ता है. लोग क्या कहते हैं इससे आप इफेक्टेड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर समय लोग सही बात नहीं कर रहे होते हैं. हमें एक-दूसरे का साथ ईमानदार होने की जरुरत है.'

 
 
 
 
 
A post shared by Rakul Singh (@rakulpreet)

मुश्किल दौर को लेकर क्या बोलीं रकुलप्रीत सिंह

आगे रकुल ने कहा, 'ये परिवार और जैकी के लिए बहुत चैलेंजिंग समय था. लेकिन ज्यादातर जो चीजें लिखी गईं वो सहीं नहीं थीं. कोई कंपनी बंद नहीं हुई. मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे सच्चाई पता थी. ये सच है कि 2-3 फिल्में चली नहीं. इसकी वजह से तगड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ. लेकिन ये हर प्रोड्यूसर के साथ होता है. ये एक प्वॉइंट पर अमिताभ बच्चन के साथ भी हुआ था. ये सिर्फ फेज है.'

रकुल ने कहा, 'जिंदगी में किसी भी सिचुएशन को देखने को दो तरीके होते हैं. या तो आप गलत चीजों को याद रख सकते हैं या फिर आपके पास जो है जैसे छत, हेल्दी शरीर उसे लेकर आभारी हो सकते हैं. मैं या तो ये कह सकती हूं कि मेरी फिल्म ने 500 करोड़ नहीं कमाए या फिर मैं आभारी हो सकती हूं कि मेरे पास फिल्म है. मैं काम कर रही हूं. लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है.'

Published at : 03 Dec 2025 03:14 PM (IST)
Rakul Preet Singh Jackky Bhagnani
